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हिमाचल दौरे पर आ रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 27 अप्रैल से 2 मई तक प्रस्तावित दौरा

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शिमला के छराबड़ा स्थित राष्ट्रपति निवास से लेकर कल्लू और पालमपुर जाने का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है.

President Draupadi Murmu Scheduled to Visit Himachal
हिमाचल दौरे पर आ रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (@PIB @Rashtrapatiniwas)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 12:17 PM IST

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शिमला: भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल दौरे पर आ रही हैं. प्रस्तावित दौरे के मुताबिक राष्ट्रपति मुर्मू का 27 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश आगमन का कार्यक्रम निर्धारित है, जहां राष्ट्रपति 2 मई तक हिमाचल प्रदेश में होंगी. इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शिमला के छराबड़ा स्थित राष्ट्रपति निवास से लेकर कल्लू और पालमपुर जाने का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इस हिमाचल दौरे को लेकर टेंटेटिव शेड्यूल भी सामने आया है. राष्ट्रपति के दौरे को लेकर मुख्य सचिव ने शनिवार को एक अहम बैठक भी बुलाई है.

27 अप्रैल को हिमाचल पहुंचेंगी राष्ट्रपति

प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, 27 अप्रैल से इस महत्वपूर्ण दौरे की शुरुआत होगी. जिसके बाद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू राज्य में विभिन्न आधिकारिक व औपचारिक आयोजनों में भाग लेंगी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 27 अप्रैल को हिमाचल पहुंचने का कार्यक्रम है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हवाई मार्ग से शिमला पहुंचने के बाद राष्ट्रपति निवास द रिट्रीट जाएंगी. अगले दिन 28 अप्रैल को राष्ट्रपति निवास में ही आयोजित होने वाले उद्घाटन समारोह में भाग लेने की संभावना है.

29 को अटल टनल का करेंगी निरीक्षण, 30 को पालमपुर जाएंगी राष्ट्रपति

इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित शेड्यूल में कुल्लू जाने का भी कार्यक्रम है. 29 अप्रैल को प्रेसिडेंट मनाली को लाहौल-स्पीति घाटी से जोड़ने वाली विश्व प्रसिद्ध अटल टनल का निरीक्षण करने जा सकती हैं. इस दौरान सीमा सड़क संगठन (BRO) के अधिकारियों के साथ बैठक भी प्रस्तावित है. इसके अलावा राष्ट्रपति का कांगड़ा जाने का भी कार्यक्रम है. प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति 30 अप्रैल को पालमपुर जाएंगी. यहां राष्ट्रपति चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी. इस दौरान राष्ट्रपति होनहार विद्यार्थियों डिग्री दे सम्मानित करेंगी और छात्रों संबोधित कर उन्हें भविष्य के लिए प्रेरित करेंगी.

Rashtrapati Niwas in Chharabra
राष्ट्रपति निवास (@Rashtrapatiniwas)

2 मई को वापसी से पहले ‘द रिट्रीट’ में ‘एट होम’ का आयोजन

टेंटेटिव कार्यक्रम के अनुसार, इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कई अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भी शामिल होंगी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शिमला स्थित आर्मी ट्रेनिंग कमांड (ARTRAC) में प्रशिक्षण गतिविधियों की समीक्षा करने का भी कार्यक्रम है. इसके अतिरिक्त छराबड़ा स्थित राष्ट्रपति निवास 'द रिट्रीट' में 'एट होम' समारोह के आयोजन भी प्रस्तावित है. इस कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत अन्य कई गणमान्य उपस्थित रहेंगे। इस संपूर्ण दौरे के पश्चात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 मई को दिल्ली वापस जाने का प्रोग्राम निर्धारित है.

राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा टाइट

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं. राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए शिमला, पालमपुर और लाहौल-स्पीति सहित सभी संभावित कार्यक्रम स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी शुरू हैं. इसके अलावा प्रोटोकॉल व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. वीरवार को राज्य सचिवालय में राष्ट्रपति के दौरे के दृष्टिगत उच्च स्तरीय बैठक का आयोजनजा भी हुआ है. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को राष्ट्रपति के संभावित दौरे के शेड्यूल से अवगत कराया गया है.

बीते साल स्थगित करना पड़ा था राष्ट्रपति का हिमाचल दौरा

राजधानी शिमला से कुछ ही दूरी पर छराबड़ा स्थित द रिट्रीट राष्ट्रपति के तीन आधिकारिक निवासों में से एक है. बीते साल 2025 में भी राष्ट्रपति का करीब 5 दिनों का दौरा प्रस्तावित था. राष्ट्रपति का 5 से 9 मई के बीच शिमला आने का कार्यक्रम लगभग तय था. इस दौरे के दौरान राष्ट्रपति का शिमला स्थित सेना प्रशिक्षण कमान (आरट्रैक) जाने का कार्यक्रम भी निर्धारित था. इसके अलावा आईआईटी मंडी और अटल टनल रोहतांग जाने की भी योजना थी. हालांकि, सुरक्षा कारणों के चलते राष्ट्रपति का वो दौरा रद्द हो गया था. ऑप्रेशन सिंदूर के चलते राष्ट्रपति का शिमला दौरा स्थगित करना पड़ा था.

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