कौन हैं डॉ. श्रुति मोरे? जिन्होंने दिव्यांगजनों के जीवन में भरा रंग, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित
अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉ. श्रुति मोरे भारद्वाज को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया.
कुल्लू: अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के मौके पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने डॉ. श्रुति मोरे भारद्वाज को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया. श्रुति मोरे को यह सम्मान दिव्यांगजनों की सेवा करने के लिए दिया गया है.
डॉ. श्रुति मोरे भारद्वाज 'दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत सर्वश्रेष्ठ पुनर्वास पेशेवर' श्रेणी में चयनित किया गया. यह पुरस्कार हिमाचल प्रदेश के दुर्गम और पर्वतीय क्षेत्रों में बच्चों की विकासात्मक विकलांगताओं के लिए उनके एक दशक से अधिक समय से किए जा रहे परिवर्तनकारी कार्य की मान्यता है.
डॉ. श्रुति मोरे ने कहा, 'इस यात्रा में मुझे समुदायों, संस्थाओं और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता-पिता से अथाह समर्थन मिला है. माता-पिता ही अपने बच्चों के पहले और सबसे महत्वपूर्ण थेरेपिस्ट होते हैं. उनका धैर्य, शक्ति और प्रेम हमारे हर कदम की प्रेरणा है'.
कौन हैं डॉ. श्रुति मोरे?
डॉ. श्रुति मोरे भारद्वाज जिला कुल्लू में दिव्यांग जनों की सेवा के लिए कार्य कर रही सामफिया फाउंडेशन की संस्थापक हैं. मुंबई से कुल्लू आकर बाल पुनर्वास सेवाओं में आई भारी कमी को दूर करने वाली व्यावसायिक चिकित्सक (Occupational Therapist) डॉ. श्रुति ने कई कार्य शुरू किए, जिसमें आश चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर के माध्यम से दिव्यांग जनों को प्रारंभिक हस्तक्षेप, थैरेपी और विशेष शिक्षा की एकीकृत सेवाएं उपलब्ध करवाई गई.
वही, थैरेपी ऑन व्हील्स के माध्यम से ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों तक पहुंचने वाली मोबाइल पुनर्वास इकाई भी शुरू की गई. ढालपुर में क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र (District Early Intervention Center) में RBSK कार्यक्रम हेतु तकनीकी सहयोग भी दिया जा रहा हैं.
सामफिया फाउंडेशन के पदाधिकारी बीजू ने बताया, 'इन सभी पहल के केंद्र में माता-पिता की भागीदारी है. जिन्हें बच्चों का पहला और सबसे महत्वपूर्ण थेरेपिस्ट माना गया है'.
