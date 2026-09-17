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एम्स बिलासपुर के पहले दीक्षांत समारोह में आएंगी राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू, अक्टूबर में हिमाचल में तीन दिन का प्रवास

अक्टूबर माह में एम्स बिलासपुर का पहला दीक्षांत समारोह होगा. इस समारोह में राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगी.

President Draupadi Murmu
राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू (X/@rashtrapatibhawan)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 7:59 PM IST

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शिमला: देश की राष्ट्रपति हिमाचल के बिलासपुर जिला के कोठीपुरा में स्थापित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी. ये समारोह छह अक्टूबर को तय हुआ है. इसके लिए राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रण दिया गया था. राष्ट्रपति ने इस आमंत्रण को स्वीकार करते हुए हिमाचल दौरे की अनुमति दी है.

राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू तीन दिन तक हिमाचल में प्रवास करेंगी. वे एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करने के साथ ही मनाली का दौरा करेंगी और अटल टनल रोहतांग भी जाएंगी. उनके दौरे को लेकर हिमाचल सरकार अलर्ट हो गई है. राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों को लेकर सरकारी अमला सक्रिय हो गया है.

राज्य सरकार के मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत ने राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियों के संदर्भ में बैठकें कर प्रारंभिक निर्देश जारी किए हैं. सभी संबंधित विभागों को सतर्क किया गया है. सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा कर रूट मैप तैयार किया जा रहा है. पुलिस के जवानों की तैनाती की व्यवस्था फाइनल की जा रही है. बिलासपुर व कुल्लू जिला के अधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं.

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति के दौरे से पहले राज्य में मानसून सीजन की विदाई हो चुकी होगी. साथ ही मौसम भी खुशगवार होगा. अक्टूबर के पहले हफ्ते में दीक्षांत समारोह है. इसके लिए बिलासपुर एम्स में अपने स्तर पर भी तैयारियों को लेकर मशीनरी सतर्क हो गई है. दीक्षांत समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी आएंगे.

उल्लेखनीय है कि बिलासपुर जेपी नड्डा का गृह जिला है. एम्स के निर्माण में जेपी नड्डा की निजी रूचि रही है. अब एम्स बिलासपुर काफी हद तक फंक्शनल है और यहां पहले दीक्षांत समारोह की घड़ी भी आ गई है.

क्या है राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू का कार्यक्रम?

राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू सबसे पहले बिलासपुर एम्स में दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी. दीक्षांत समारोह 6 अक्टूबर को तय किया गया है. राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली से इस बारे में प्रस्तावित कार्यक्रम जारी किया गया है. उस कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू छह अक्टूबर को दिल्ली से सीधा बिलासपुर आएंगी. यहां दीक्षांत समारोह में शामिल होने के बाद राष्ट्रपति फिर अगले दो दिन मनाली में रहेंगी. वहां राष्ट्रपति अटल टनल रोहतांग का दौरा भी करेंगी.

इसके अलावा वे मां हिडिंबा के मंदिर में भी दर्शन करेंगी. राष्ट्रपति के दौरे में आवागमन का जिम्मा भारतीय वायुसेना के विमानों का होगा. तीन दिन के प्रवास के बाद 8 अक्टूबर को ही राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू मनाली से वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगी. हालांकि, राष्ट्रपति के ग्रीष्मकालीन शिमला प्रवास के दौरान भी उनका मनाली दौरा प्रस्तावित था, लेकिन खराब मौसम के कारण वो संभव नहीं हो पाया था.

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