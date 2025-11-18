ETV Bharat / state

भीलवाड़ा ने बचाई पानी की एक-एक बूंद, 3.57 मीटर भूजल स्तर बढ़ाकर देश में दूसरे नंबर पर रहा, राष्ट्रपति ने किया सम्मान

भीलवाड़ा: केंद्र सरकार के जल संचय जन भागीदारी जन जागरूकता अभियान में भीलवाड़ा प्रदेश में पहले व देश में दूसरे पायदान पर रहा. इस अभियान के चलते जिले में 3.57 मीटर भूजल स्तर बढ़ने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में मंगलवार को जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू को सम्मानित किया. जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने बताया कि जल संचय के लिए जीर्णोद्धार और नए निर्माण के कारण भीलवाड़ा देश में द्वितीय स्थान पर रहा. उन्होंने कहा कि पानी की एक-एक बूंद का ढंग से सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए. शहरी क्षेत्र में प्राइवेट कॉलोनी में जल संचय नहीं हो रहा है जबकि ग्रामीण क्षेत्र में जल संचयन अच्छे से हो रहा है. जल संचय से जिले में वाटर लेवल बढ़ रहा है, जो हर्ष का विषय है. दिल्ली में सम्मान समारोह में जिला परिषद के एक्सईएन गोपाललाल ट्रेलर मौजूद थे. जिले में 46,526 जल संरचनाओं का निर्माण और 55,384 संरचनाओं की मरम्मत कराई गई. इसके चलते 3.57 मीटर भूजल स्तर बढ़ा.