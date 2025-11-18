ETV Bharat / state

भीलवाड़ा ने बचाई पानी की एक-एक बूंद, 3.57 मीटर भूजल स्तर बढ़ाकर देश में दूसरे नंबर पर रहा, राष्ट्रपति ने किया सम्मान

जल संचय के लिए जीर्णोद्धार और नए निर्माण के कारण भीलवाड़ा प्रदेश में अव्वल रहा.

President Murmu honouring District Collector Sandhu
जिला कलेक्टर संधू को सम्मानित करते राष्ट्रपति मुर्म (Photo Courtesy, PRO Bhilwara)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 18, 2025 at 3:21 PM IST

2 Min Read
भीलवाड़ा: केंद्र सरकार के जल संचय जन भागीदारी जन जागरूकता अभियान में भीलवाड़ा प्रदेश में पहले व देश में दूसरे पायदान पर रहा. इस अभियान के चलते जिले में 3.57 मीटर भूजल स्तर बढ़ने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में मंगलवार को जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू को सम्मानित किया.

जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने बताया कि जल संचय के लिए जीर्णोद्धार और नए निर्माण के कारण भीलवाड़ा देश में द्वितीय स्थान पर रहा. उन्होंने कहा कि पानी की एक-एक बूंद का ढंग से सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए. शहरी क्षेत्र में प्राइवेट कॉलोनी में जल संचय नहीं हो रहा है जबकि ग्रामीण क्षेत्र में जल संचयन अच्छे से हो रहा है. जल संचय से जिले में वाटर लेवल बढ़ रहा है, जो हर्ष का विषय है. दिल्ली में सम्मान समारोह में जिला परिषद के एक्सईएन गोपाललाल ट्रेलर मौजूद थे. जिले में 46,526 जल संरचनाओं का निर्माण और 55,384 संरचनाओं की मरम्मत कराई गई. इसके चलते 3.57 मीटर भूजल स्तर बढ़ा.

भीलवाड़ा कलेक्टर संधू बोले... (ETV Bharat Bhilwara)

पढ़ें:वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान : मंत्रियों को 5 और 6 जून को जिलों में रहने की हिदायत, सीएम देंगे संदेश

जिले में कृषि योग्य क्षेत्रफल बढ़ाने के साथ शुद्ध पेयजल की उपलब्धता और भूजल स्तर वृद्धि को लेकर अभियान इसी वर्ष 1 मार्च से 30 मई तक चलाया गया. विभिन्न विभागों ने जल संरक्षण रैली, जल संरक्षण की शपथ, नुक्कड़ नाटक और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जन जागरूकता बढ़ाई. तालाब, टैंक, फार्म पौंड, रूफटॉप, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, सीसीटी व अन्य जल संरचनाओं का जन सहयोग व योजनाओं के जरिए निर्माण और जीर्णोद्धार कराए. जिले में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 10. 10 लाख हेक्टेयर है. इसमें केवल 40 प्रतिशत क्षेत्र ही कृषि योग्य है. कृषि योग्य क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है.

किस विभाग ने कितने कराए काम

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज 81,410
जल ग्रहण विभाग 19,017
कृषि विभाग 672
वन विभाग 2,284
जलदाय विभाग 1,128
भूजल विभाग 22
अन्य विभाग व एनजीओ 279

