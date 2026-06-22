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कूनो में चीता मित्रों से मिलीं राष्ट्रपति, चीता प्रोजेक्ट की तारीफ करते हुए मध्य प्रदेश से हुईं रवाना

कूनो नेशनल पार्क में राष्ट्रपति ने की जंगल सफारी, चीता मित्रों से चर्चा कर उनके कार्य को सराहा, मध्य प्रदेश से दिल्ली के लिए रवाना.

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चीता प्रोजेक्ट की तारीफ करते हुए मध्य प्रदेश से रवाना हुईं राष्ट्रपति (Source- President of India X account)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 2:00 PM IST

3 Min Read
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श्योपुर: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को कूनो में चीता सफारी कर जंगल भ्रमण किया. इसके बाद उन्होंने चीता संरक्षण परियोजना के सहयोगियों से चर्चा की. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदिवासी समाज के चीता मित्र, गाइड, चीता ट्रेकिंग टीम और चीता सफारी के चालकों से चर्चा कर प्रोजेक्ट में उनके योगदान को सराहा. राष्ट्रपति रविवार को विशेष हेलीकॉप्टर से कूनो नेशनल पार्क पहुंचीं थीं, जहां उन्होंने रविवार को चीतों के बाड़ों को करीब से देखा और वन अधिकारियों से प्रोजेक्ट की जानकारियां ली थीं.

President Kuno Visit MP
चीता प्रोजेक्ट से सपोर्ट स्टाफ से चर्चा करतीं राष्ट्रपति (Source- President of India X account)

राष्ट्रपति ने की जंगल सफारी, चीता मित्रों से चर्चा

सोमवार सुबह राष्ट्रपति द्रोपति मुर्मू ने कूनो नेशनल पार्क के जंगल में वीवीआईपी चीता सफारी की. इस दौरान उन्होंने जंगल के प्राकृतिक वातावरण और वन्यजीवों को करीब से देखा. कूनो नेशनल पार्क डायरेक्टर उत्तम कुमार शर्मा ने राष्ट्रपति को बताया कि गर्मी के मौसम में चीतों और वन्यजीवों के लिए विशेष जल प्रबंधन किया जाता है. जंगल में नियमित अंतराल पर बनाए गए वाटर पॉइंट पर जरूरत के अनुसार पानी उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वन्यजीवों को राहत मिल सके.

President in Kuno National Park
कूनो में चीता मित्रों से मिलीं राष्ट्रपति (Source- President of India X account)

राष्ट्रपति ने केवल अधिकारियों से ही नहीं बल्कि उन लोगों से भी बातचीत की जो इस महत्वाकांक्षी परियोजना की सफलता के लिए जमीन पर काम कर रहे हैं. उन्होंने आदिवासी समाज के चीता मित्रों, चीता ट्रैकिंग टीम के सदस्यों, सफारी चालकों और गाइडों से सीधा संवाद किया. राष्ट्रपति ने उनके अनुभव सुने और संरक्षण कार्यो में उनके योगदान की सराहना भी की.

president murmu jungle safari
इससे पहले सोमवार को राष्ट्रपति ने चीतों को बाड़ों को करीब से देखा (Source- President of India X account)

जब बोत्सवाना में राष्ट्रपित को सौंपे गए थे चीते

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए कूनो नेशनल पार्क का दौरा इसलिए भी खास रहा क्योंकि नवंबर 2025 में बोत्सवाना के अपने राजकीय दौरे के दौरान, राष्ट्रपति को बोत्सवाना से आठ चीते सांकेतिक रूप से सौंपे गए थे, जो फरवरी 2026 में कूनो नेशनल पार्क लाए गए थे आए थे. इसी वजह से राष्ट्रपति ने विशेष रूप से उन चीतों और उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में भी जानकारी प्राप्त की. अधिकारियों ने उन्हें प्रोजेक्ट चीता की उपलब्धियां और चुनौतियों से भी अवगत कराया.

कमांड कंट्रोल सेंटर व सपोर्ट स्टाफ की तारीफ

कूनो नेशनल पार्क में पहुंचने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया. यहां उन्हें चीतों की निगरानी ट्रैकिंग और संरक्षण से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई. कूनो नेशनल पार्क में डायरेक्टर उत्तम कुमार शर्मा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बताया कि वर्तमान में कूनो नेशनल पार्क में 49 चीते मौजूद हैं.जबकि 3 चीतों को गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़ा गया है. राष्ट्रपति ने चीता प्रबंधन उनके स्वास्थ्य प्रजनन और जंगल में उनकी गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की और प्रबंधन व उससे जुड़े लोगों की तारीफ की.

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कूनो से रवाना हुईं राष्ट्रपति, ऐसा रहा दौरा

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 जून से मध्य प्रदेश दौरे पर थीं, सबसे पहले वे इंदौर एयरपोर्ट से बैतूल पहुंची थीं, जहां वे ब्रह्मकुमारीज के कार्यक्रम में शामिल हुईं, इसके बाद उन्होंने खंडवा स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुईं. राष्ट्रपति इस बीच ओड़िशा प्रवास पर भी थीं, जिसके बाद जबलपुर में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम और आरडीवीवी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुईं. प्रवास के अंतिम दो दिन उन्होंने कूनो नेशनल पार्क में बिताए, जिसके बाद सोमवार को वे दिल्ली रवाना हो गई हैं.

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