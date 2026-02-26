ETV Bharat / state

जमशेदपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रोटोकॉल तोड़कर आम जनता के बीच पहुंचीं, बच्चों के बीच बांटे चॉकलेट

जमशेदपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सादगी की प्रशंसा चहुंओर हो रही है.

President Jamshedpur visit
जमशेदपुर में आम लोगों से मिलतीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 26, 2026 at 6:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जमशेदपुर:राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक बार फिर जमशेदपुर के लोगों के प्रति प्रेम और अपार स्नेह देखने को मिला. राष्ट्रपति ने एक कार्यक्रम के बाद प्रोटोकॉल को तोड़कर शहरवासियों से हाथ मिलाया और बच्चों के बीच चॉकलेट बांटे. राष्ट्रपति की सादगी की चहुंओर प्रशंसा हो रही है.

दरअसल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कदमा में श्री जगन्नाथ मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद बारिडीह स्थित मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचीं थीं. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जैसे ही राष्ट्रपति का काफिला कॉलेज से बाहर निकला उन्हें देखने के लिए सड़क किनारे लोगों की भीड़ लग गई.

जमशेदपुर में आम लोगों से मिलतीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज से बाहर निकलते ही राष्ट्रपति का वाहन रुका और राष्ट्रपति अपने वाहन से बाहर निकलकर लोगों से मिलने लगीं. इस दौरान राष्ट्रपति ने बच्चों के बीच चॉकलेट भी बांटा.इस दौरान लोगों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का गर्मजोशी से स्वागत किया. साथ ही वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए. अपने बीच राष्ट्रपति को देखकर लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आया.

President Jamshedpur visit
जमशेदपुर में आम लोगों से हाथ मिलाती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू. (फोटो-ईटीवी भारत)

आपको बता दें कि पिछली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जमशेदपुर में संथाली लिपि के कार्यक्रम में पहुंची थीं. इसके बाद राष्ट्रपति सरायकेला जिला के आदित्यपुर NIT कॉलेज पहुंचीं थीं. पिछली बार भी वापसी के दौरान आदित्यपुर में ऐसा ही नजारा दिखा था, जहां राष्ट्रपति आम जनता से मिली थीं और उनका अभिवादन किया था.

ये भी पढ़ें-

जमशेदपुर के कदमा में राष्ट्रपति ने श्री जगन्नाथ मंदिर का किया शिलान्यास, अन्य कार्यक्रमों में भी होंगी शामिल

सांस्कृतिक केंद्र के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुईं राष्ट्रपति, कहा- युवा भटक रहे, उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की जरुरत

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची पहुंचीं, एयपोर्ट पर राज्यपाल और सीएम हेमंत सोरेन ने किया स्वागत, जमशेदपुर के लिए हुईं रवाना

TAGGED:

DRAUPADI MURMU BROKE PROTOCOL
PRESIDENT JAMSHEDPUR VISIT
PRESIDENT MET WITH PUBLIC
जमशेदपुर में राष्ट्रपति
PRESIDENT DRAUPADI MURMU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.