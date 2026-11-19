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SRCC के 100 साल पूरे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोलीं- भारत में दुनिया का सबसे बेहतर युवा टैलेंट

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दीप जलाती हुई ( Photo Credit; ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) के 100 साल पूरे होने पर बुधवार को शताब्दी समारोह का समापन किया गया. इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं. उन्होंने कहा कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है और दुनिया का सबसे बेहतरीन युवा टैलेंट भी भारत में मौजूद है. एसआरसीसी जैसे संस्थान इसका उदाहरण हैं.

राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रमुख शिक्षण संस्थानों को विश्वस्तरीय संस्थान बनाने की दिशा में काम करना चाहिए, जिससे भारत ग्लोबल नॉलेज सुपरपावर बन सके और विदेशों के प्रतिभाशाली छात्र भी यहां उच्च शिक्षा के लिए आकर्षित हों.