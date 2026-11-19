SRCC के 100 साल पूरे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोलीं- भारत में दुनिया का सबसे बेहतर युवा टैलेंट
राष्ट्रपति ने एसआरसीसी के विद्यार्थियों के परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करने और शीर्ष स्थान प्राप्त करने पर खुशी जताई.
Published : November 19, 2026 at 7:19 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) के 100 साल पूरे होने पर बुधवार को शताब्दी समारोह का समापन किया गया. इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं. उन्होंने कहा कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है और दुनिया का सबसे बेहतरीन युवा टैलेंट भी भारत में मौजूद है. एसआरसीसी जैसे संस्थान इसका उदाहरण हैं.
राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रमुख शिक्षण संस्थानों को विश्वस्तरीय संस्थान बनाने की दिशा में काम करना चाहिए, जिससे भारत ग्लोबल नॉलेज सुपरपावर बन सके और विदेशों के प्रतिभाशाली छात्र भी यहां उच्च शिक्षा के लिए आकर्षित हों.
Bharat is expanding its economic role on the global stage with a new energy and outlook. Our youth will be driving our ambitious endeavours. pic.twitter.com/sFYVXuJ7FM— President of India (@rashtrapatibhvn) November 18, 2026
भारत की आर्थिक तरक्की से युवाओं को सीखने की जरूरत
राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले दस वर्षों में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहा है. इस दौरान देश में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है. डिजिटल बदलाव, वित्तीय समावेशन और सामाजिक विकास के क्षेत्र में भी बड़े स्तर पर काम हुआ है. देश में स्टार्टअप के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है और कारोबार को आसान बनाने को प्राथमिकता दी गई है. उन्होंने कहा कि सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जरूरतमंद लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास किया है. हाल के वर्षों में करीब 50 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर आए हैं. वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताओं और संघर्षों के बावजूद भारत ने आर्थिक मजबूती दिखाई है. एसआरसीसी के छात्र इस बदलाव के दौर को करीब से देख रहे हैं. उन्हें देश की आर्थिक प्रगति से सीख लेकर विकास की रफ्तार को और तेज करने में योगदान देना चाहिए.
'भारत के लिए, भारत द्वारा और भारत का' हो युवाओं का लक्ष्य
राष्ट्रपति ने युवाओं से अपने सपनों और जिम्मेदारियों को 'Of India, By India and For India' यानी भारत का, भारत द्वारा और भारत के लिए की सोच के साथ तय करने की अपील की. उन्होंने कहा कि छात्रों की क्षमताओं को विकसित करने में समाज और संस्थानों की जरूरी भूमिका होती है. इसलिए युवाओं की भी समाज और देश के प्रति विशेष जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक मंच पर अपनी आर्थिक भूमिका का विस्तार कर रहा है और इस बदलाव में देश के युवा जरूरी भूमिका निभाएंगे. भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी होने के साथ-साथ प्रतिभाओं का बेहतरीन समूह भी है.
हमारी परंपरा में trade and commerce को सम्मानित स्थान दिया गया है तथा आस्था से जोड़ा गया है। कहा जाता है, ‘वाणिज्ये वसते लक्ष्मी’ अर्थात देवी लक्ष्मी का आगमन और आवास उद्यम एवं व्यापार में होता है। pic.twitter.com/fi2QS3yne4— President of India (@rashtrapatibhvn) November 18, 2026
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धन कमाने के साथ समाज और देश के निर्माण में दें योगदान
राष्ट्रपति ने एसआरसीसी के विद्यार्थियों के परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करने और शीर्ष स्थान प्राप्त करने पर खुशी जताई. उन्होंने छात्रों से कहा कि वे अपनी सफलता को केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित न रखें, बल्कि धन सृजन को राष्ट्र निर्माण से जोड़ें. अपनी तरक्की के साथ दूसरों के लिए भी अवसर तैयार करें, खासकर समाज के वंचित वर्गों के लिए. उन्होंने युवाओं को भारतीय मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक स्तर की उत्कृष्टता हासिल करने की सलाह दी. साथ ही अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ करने पर जोर दिया.
नैतिकता और संवेदनशीलता के साथ हासिल करें पेशेवर सफलता
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पेशेवर जीवन में उत्कृष्टता हासिल करने के साथ नैतिकता, ईमानदारी और संवेदनशीलता को भी महत्व देना जरूरी है. उन्होंने विश्वास जताया कि एसआरसीसी के विद्यार्थी और पूर्व छात्र विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में जरूरी योगदान देंगे. उन्होंने कहा कि देश की विकास यात्रा 2047 के बाद भी जारी रहेगी और इसमें युवाओं की भूमिका अहम होगी.
1926 से 2026 तक का सफर, एसआरसीसी ने पूरे किए 100 साल
श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स ने 1926 से 2026 तक के अपने सौ वर्षों के सफर को शताब्दी समारोह के रूप में मनाया. बुधवार को आयोजित समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की. कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह, एसआरसीसी की गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन अजय एस. श्रीराम और कॉलेज की प्रिंसिपल प्रो. सिमरित कौर सहित कॉलेज के शिक्षक, छात्र, पूर्व छात्र और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे.
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