अंशुल राज बने पटना हाईकोर्ट के नए जज, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया नियुक्त

पटना : पटना उच्च न्यायालय में जजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अंशुल उर्फ अंशुल राज को पटना हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया. इस सम्बन्ध में भारत सरकार के विधि व न्याय मंत्रालय की ओर से एक अधिसूचना जारी कर दी गयी है. नामित जज अंशुल उर्फ अंशुल राज उसी दिन से कार्यभार संभालेंगे, जिस दिन वे शपथ ग्रहण करेंगे.

अंशुल राज पटना HC के जज बने : अंशुल राज के पटना हाईकोर्ट के जज के शपथ ग्रहण करने और कार्यभार संभालने के बाद जजों की संख्या 38 हो जाएगी. पटना हाईकोर्ट वर्तमान में जजों के स्वीकृत पद 53 हैं. इस तरह अंशुल राज की नियुक्ति बाद भी जजों के 15 पद रिक्त रहेंगे.

पटना हाईकोर्ट में वर्षों तक की है वकालत : अंशुल राज ने पटना हाईकोर्ट में स्वयं को वकील के रूप रजिस्टर कराया. उन्होंने पटना हाईकोर्ट में वकालत प्रारम्भ किया. बिहार सरकार के स्थायी सलाहकार अरविंद उज्जवल के साथ सहायक अधिवक्ता के रूप कार्य किया. इसके बाद बिहार सरकार ने उन्हें विधि पदाधिकारी के रूप नियुक्त किया.

एक साल पहले भेजी गई थी अनुशंसा : अंशुल राज पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार के पक्षों को प्रस्तुत करते रहे. पिछले वर्ष पटना हाईकोर्ट ने उन्हें वरीय अधिवक्ता बनाया. पिछले वर्ष फरवरी माह में उनका जज के रूप नियुक्ति के लिए अनुशंसा की गयी थी.