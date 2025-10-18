ETV Bharat / state

उत्तराखंड राज्य गठन का रजत जयंती समारोह, राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी होंगे कार्यक्रम में शामिल

देहरादून: उत्तराखंड में राज्य स्थापना दिवस की तैयारियां जोरों-शोरों से चल रही है. 9 नवंबर को उत्तराखंड के 25 साल पूरे हो रहे हैं. ऐसे में राज्य सरकार इस स्थापना दिवस को रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है. ताकि उत्तराखंड राज्य स्थापना के इस रजत जयंती महोत्सव को प्रदेशवासियों के लिए यादगार बनाया जा सके. यहीं कारण है कि इस दौरान जहां उत्तराखंड विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया गया है.

इसके अलावा यह राज्य स्थापना दिवस इस वजह से भी यादगार रहने वाला है, क्योंकि इस बार के कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों शामिल होंगे. सूचना एवं लोक संपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस को 25 साल पूरे हो रहे है. ऐसे में इस रजत जयंती वर्ष के मद्देनजर देहरादून स्थित विधानसभा भवन में दो दिवस से विशेष सत्र का आयोजन होने जा रहा है. ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित कर सकती हैं.

हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र आहूत करने का निर्णय लिया गया था. हालांकि तिथियां का निर्धारण किए जाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया है. वहीं राष्ट्रपति के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी उत्तराखंड आने की संभावना है.

संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 साल पूरा होने पर आयोजित रजत जयंती महोत्सव में शामिल होंगे. मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे पर सहमति बन चुकी है. ऐसे में जल्द ही उत्तराखंड दौरे की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी.