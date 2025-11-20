ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025: सजावट और बच्चों के खिलौने की प्रदर्शनी, राष्ट्रपति अवॉर्डी टेराकोट शिल्पकार की कला ने पर्यटकों को किया मंत्रमुग्ध

सजावट और बच्चों के लिए लेकर आए टेराकोट पॉटरी: राष्ट्रपति अवॉर्डी दयाचंद ने ईटीवी भारत को बताया, "मैं दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में अपने शिल्प कला को प्रदर्शित करने के लिए आया हूं. मैं पिछले 17 सालों से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आ रहा हूं. इस बार भी मुझे ग्राहकों का काफी अच्छा प्यार मिल रहा है. मैं यहां घर में सजावट की चीजें जैसे बच्चों के खेलने के लिए खिलौने, भगवान की मूर्तियां और अन्य ऐसी कई चीजें लेकर आया हूं, जिन्हें घर में रखना शुभ माना जाता है. अच्छी बिक्री हो रही है। लोगों को मेरे बनाए आइटम पसंद आ रहे हैं."

कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है. यहां देश के अलग-अलग राज्यों से शिल्पकार अपनी प्राचीन परंपरा को शिल्प कला में उकेर कर प्रस्तुत कर रहे हैं, जो लोगों को खूब पसंद आ रही है. ऐसे ही एक शिल्पकार दिल्ली से टेराकोट पॉटरी की कला लेकर कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंचे हैं. यह कला पर्यटकों को यहां खूब भा रही है और वे इसकी खरीदारी कर रहे हैं.

कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 (ETV Bharat)

राष्ट्रपति से हो चुके सम्मानित: दयाचंद ने बताया, "यह मेरा पुश्तैनी काम है. हमारे बड़े बुजुर्ग इस काम को करते आए हैं और मैंने भी इसे अपनाया है. टेराकोट से सजावट की चीजें बनाना चुनौतीपूर्ण होता है. समय के साथ हमें अपने ग्राहकों के लिए नए-नए डिजाइन तैयार करने होते हैं ताकि वे पसंद करें. यह कला हमारी कई पीढ़ियों से चली आ रही है. इसी कारण 2004 में मुझे तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा सम्मानित किया गया था. हमारा पूरा परिवार यह काम करता है. लेकिन भविष्य में शायद बच्चे इसे न अपनाएं क्योंकि इसमें समय लगता है. एक चीज बनाने में कई घंटे लग जाते हैं. कई प्रकार की मिट्टी मिलाकर टेराकोट मिट्टी तैयार की जाती है. इसके बाद सजावट की चीज बनाई जाती है, जिसमें पूरे परिवार की मेहनत शामिल होती है."

शिल्पकार की कला ने पर्यटकों को किया मंत्रमुग्ध (ETV Bharat)

विदेश में भी लगा चुके प्रदर्शनी: उन्होंने आगे कहा, "हम टेराकोट पॉटरी से घर की सजावट की चीजें, भगवान की मूर्तियां, राजस्थानी स्टैच्यू, दीवार घड़ी, सुराही, सजावटी पॉट और बच्चों के लिए खिलौने तैयार करते हैं. देश के हर बड़े मेले में हम अपनी शिल्प कला लेकर पहुंचते हैं. इतना ही नहीं, हम विदेश में भी अपनी कला की प्रदर्शनी लगा चुके हैं. हमने जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ओमान जैसे देशों में खुद के बनाए टेराकोट पॉटरी की प्रदर्शनी लगाई है."

राष्ट्रपति अवॉर्डी टेराकोट शिल्पकार की कला ने पर्यटकों को किया मंत्रमुग्ध (ETV Bharat)

सजावट बच्चों के खिलौने की प्रदर्शनी (ETV Bharat)

बच्चों के लिए इस बार खास खिलौने: शिल्पकार लाल सिंह ने बताया, "हम यहां घर की सजावट के लिए सामान लेकर आए हैं. इसके अलावा बच्चों के लिए भी खास खिलौने लेकर आए हैं. हमारे पास एक चिड़िया है, जो कई प्रकार की आवाज निकालती है. अगर उसमें पानी डाला जाए तो यह अलग प्रकार की आवाज देती है. बिना पानी के चलाने पर यह अलग आवाज निकालती है, जो बच्चों को काफी आकर्षित करती है. इसे बच्चे और बड़े दोनों खरीद रहे हैं."

खिलौने की प्रदर्शनी (ETV Bharat)

पर्यटकों को खूब लुभा रही शिल्प कला: पर्यटक प्रीति और रंजीत ने बताया, "इनके द्वारा यहां पर सजावट की चीजें और खिलौनों की प्रदर्शनी सभी अद्भुत हैं. बहुत बारीकी से इन पर कलाकृतियां बनाई गई हैं." प्रीति ने बताया कि उन्होंने अपने घर के लिए सजावट का सामान खरीदा. वहीं, दिल्ली से आए रंजीत सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए चिड़िया और अन्य सजावट की चीजें खरीदी हैं. उन्होंने कहा कि यह कला हर किसी को आकर्षित करती है और हर कोई इसे खरीदना चाहता है.पर्यटकों ने शिल्प कला की तारीफ करते हुए कहा, "ऐसा हुनर हर किसी में नहीं होता. इसलिए यह कला अपने आप में अद्भुत है."

