'मंजू शर्मा को नहीं मिला न्याय तो राष्ट्रपति अवार्ड वापस कर दूंगा', आंदोलन में पहुंचे समाजसेवी सुमित ठाकुर ने दी चेतावनी
कुल्लू मंजू शर्मा मामले में राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता समाजसेवी सुमित ठाकुर ने की न्याय की मांग.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 3, 2026 at 5:22 PM IST
कुल्लू: तकरीबन 40 दिन पहले क्षेत्रीय अस्पताल ढालपुर में प्रसूता महिला मंजू शर्मा की मौत मामले को लेकर सोमवार को भी सैकड़ों की संख्या में लोग ढालपुर पहुंचे और डीसी कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए. वहीं, इस प्रदर्शन में समाजसेवी सुमित ठाकुर शामिल हुए और उन्होंने मंजू शर्मा के लिए न्याय की मांग की.
मंजू शर्मा मौत मामले में न्याय की मांग करते हुए आज सुबह सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी रथ मैदान पहुंचे. जहां से रोष प्रदर्शन करते हुए सभी डीसी कार्यालय पहुंचे. इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मांग रखी कि डीसी कुल्लू अपने कार्यालय से बाहर आए और जो मांग पत्र उन्हें सौंपा गया था, उसके बारे में अभी तक क्या कार्रवाई की गई? उसकी भी जानकारी दें. लेकिन डीसी कुल्लू के बाहर न आने पर अब सभी प्रदर्शनकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वह अनशन पर बैठ जाएंगे. वहीं, हालात की गंभीरता को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है.
इस आंदोलन में शामिल हुए मनाली के समाजसेवी सुमित ठाकुर ने बताया, "वह पिछले कई वर्षों से सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं और दो बार उन्हें राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया है, लेकिन जब आम जनता की भावना की कोई कदर नहीं होगी तो इन पुरस्कारों का भी कोई मतलब नहीं है. ऐसे में अगर जो मांगे प्रशासन और सरकार के समक्ष रखी गई है, अगर वह पूरी नहीं हुई तो दोनों राष्ट्रीय पुरस्कार डीसी के माध्यम से वापस किए जाएंगे".
प्रदर्शन में शामिल समाजसेवी बलदेव ठाकुर ने बताया कि 40 दिन बीतने के बाद भी मंजू शर्मा की मौत के मामले में कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई है. उन्होंने प्रशासन से मांग रखी है कि मेडिकल बोर्ड के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई. उसमें जो गलतियां पाई गई है, उसे ठीक किया जाए और ढालपुर अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ का जो खाली चल रहा है. उसे भी भरा जाना चाहिए. इसके अलावा सभी अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए. ताकि पता चल सके कि डॉक्टर मरीज के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं. अगर मरीज या उनके तीमारदार गलत व्यवहार करते पाए जाते हैं तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए. इन सभी मांगों को लेकर आम जनता प्रदर्शन करने के लिए पहुंची है, लेकिन अभी तक प्रशासन और सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है.
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