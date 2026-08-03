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'मंजू शर्मा को नहीं मिला न्याय तो राष्ट्रपति अवार्ड वापस कर दूंगा', आंदोलन में पहुंचे समाजसेवी सुमित ठाकुर ने दी चेतावनी

मंजू शर्मा मौत मामले में विरोध प्रदर्शन ( ETV Bharat )

कुल्लू: तकरीबन 40 दिन पहले क्षेत्रीय अस्पताल ढालपुर में प्रसूता महिला मंजू शर्मा की मौत मामले को लेकर सोमवार को भी सैकड़ों की संख्या में लोग ढालपुर पहुंचे और डीसी कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए. वहीं, इस प्रदर्शन में समाजसेवी सुमित ठाकुर शामिल हुए और उन्होंने मंजू शर्मा के लिए न्याय की मांग की. मंजू शर्मा मौत मामले में न्याय की मांग करते हुए आज सुबह सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी रथ मैदान पहुंचे. जहां से रोष प्रदर्शन करते हुए सभी डीसी कार्यालय पहुंचे. इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मांग रखी कि डीसी कुल्लू अपने कार्यालय से बाहर आए और जो मांग पत्र उन्हें सौंपा गया था, उसके बारे में अभी तक क्या कार्रवाई की गई? उसकी भी जानकारी दें. लेकिन डीसी कुल्लू के बाहर न आने पर अब सभी प्रदर्शनकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वह अनशन पर बैठ जाएंगे. वहीं, हालात की गंभीरता को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है.