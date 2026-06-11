नगर पंचायत सहसपुर लोहारा में अध्यक्ष सरिता मिश्रा ने संभाली कुर्सी, दिवंगत पति को याद कर हुईं भावुक,अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प
नगर पंचायत सहसपुर लोहारा में नवनिर्वाचित अध्यक्ष सरिता मिश्रा ने पदभार ग्रहण किया.इस दौरान वो अपने पति को याद कर भावुक हो उठी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 11, 2026 at 4:41 PM IST
कबीरधाम : नगर पंचायत सहसपुर लोहारा में अध्यक्ष पद के उपचुनाव में भारी मतों से विजयी हुई बीजेपी प्रत्याशी सरिता मिश्रा ने गुरुवार को विधिवत शपथ ग्रहण कर पदभार संभाला. इस अवसर पर आयोजित समारोह में बीजेपी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं एवं बड़ी संख्या में नगरवासी मौजूद रहे.
पदभार लेते समय हुईं भावुक
पदभार ग्रहण के दौरान माहौल उस समय भावुक हो गया जब सरिता मिश्रा ने अपने दिवंगत पति को याद किया. उन्होंने कहा कि स्वर्गीय संतोष मिश्रा ने नगर के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई थीं और अनेक कार्यों की शुरुआत भी की थी, लेकिन असमय निधन के कारण कई योजनाएं अधूरी रह गईं.
मैं अपने पति के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य करुंगी. नगर के विकास को नई दिशा देने का प्रयास रहेगा- सरिता मिश्रा, नवनिर्वाचित अध्यक्ष
जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना लक्ष्य
नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने अपनी जीत के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह जीत केवल उनकी नहीं, बल्कि पूरे नगर की जीत है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए वे निरंतर प्रयासरत रहेंगी.
पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा धन्यवाद
वहीं चुनाव प्रभारी गोपाल साहू ने भी पार्टी नेतृत्व, कार्यकर्ताओं और मतदाताओं का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि सभी के सहयोग और समर्पण से यह सफलता संभव हो सकी. समारोह के दौरान समर्थकों ने सरिता मिश्रा का फूल-मालाओं से स्वागत कर उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं. नगरवासियों को अब उनसे विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है.
आपको बता दें कि नगर पंचायत के तत्कालीन अध्यक्ष स्वर्गीय संतोष मिश्रा के निधन के बाद यह पद रिक्त हो गया था, जिसके लिए उपचुनाव कराया गया. बीजेपी ने पूर्व अध्यक्ष की पत्नी सरिता मिश्रा को प्रत्याशी बनाया था. जनता ने उन पर विश्वास जताते हुए उन्हें भारी बहुमत से विजय दिलाया.
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