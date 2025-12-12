इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुलपति की दोबारा नियुक्ति का रास्ता साफ; केंद्र ने जारी की अधिसूचना
विवि जनसंपर्क अधिकारी प्रो. जया कपूर ने बताया कि कार्यपरिषद ने 17 अप्रैल 2010 की बैठक में दोनों संशोधनों पर सहमति दी थी.
प्रयागराज: इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है. भारत सरकार ने जो अधिसूचना जारी की है, इससे कुलपति की दोबारा नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. इसके साथ ही अधिकतम आयु सीमा भी 65 से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है.
यह संशोधन उस समय आया, जब नए कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है. इसलिए इस बदलाव को काफी अहम माना जा रहा है.
विश्वविद्यालय की जनसंपर्क अधिकारी प्रो. जया कपूर ने बताया कि कार्यपरिषद ने 17 अप्रैल 2010 की बैठक में इन दोनों संशोधनों पर सहमति दे दी थी. प्रस्ताव को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी थी.
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने फरवरी 2015 में पत्र भेजकर इसकी पुष्टि कर दी थी. अब इसका प्रकाशन भारत सरकार के गजट में हो गया है. इसके बाद कुल सचिव प्रो. आशीष खरे ने 6 सितंबर 2025 को औपचारिक सूचना जारी कर दी है.
केंद्र की अधिसूचना: भारत सरकार के राजपत्र में साफ कहा गया है, कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष तक की अवधि तक या 70 वर्ष तक की आयु पूरी होने तक, इसमें से जो भी पहले हो, वह दोबारा नियुक्ति का हकदार होगा.
कुलपति प्रो. संगीता श्रीवास्तव का पांच साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है. उन्हें सेवा विस्तार दिया गया है. इसी बीच नए कुलपति की नियुक्ति के लिए चयन समिति के गठन की प्रक्रिया भी आगे बढ़ चुकी है. विश्वविद्यालय ने समिति के लिए दो सदस्यों के नाम भेज दिए हैं.
