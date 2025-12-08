ETV Bharat / state

कोरिया के बैकुंठपुर में बढ़ी बाघों की गतिविधि, डर के साए में रह रहे लोग

छत्तीसगढ़ के कोरिया में बाघों की हलचल बढ़ गई है.

Tiger Increased In Baikunthpur Of Korea
कोरिया के बैकुंठपुर में बाघों का कुनबा बढ़ा (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 8, 2025 at 8:01 PM IST

3 Min Read
कोरिया: छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में बाघों की संख्या में इंजाफा देखा जा रहा है. यहां बैकुंठपुर वन क्षेत्र में बाघों की गतिविधियां बढ़ गई है जिससे यहां के निवासियों में चिंता का मौहाल है. वन विभाग के लगाए ट्रैप कैमरे में एक बाघिन की तस्वीर कैद हुई है. यह बाघिन अपने दो शावकों के साथ दिखाई दी है. बाघिन की तस्वीर दिखने से लोगों में भय का माहौल है.

जांच में बाघिन की मौजूदगी हुई

वन विभाग के ट्रैप कैमरों में बाघिन और उसके दो शावकों की तस्वीरें कैद हुई हैं. इन तस्वीरों की जांच देहरादून में कराई गई, जहां विशेषज्ञों ने पुष्टि की है कि यह वही बाघिन है, जो पिछले कई महीनों से टेमरी बीट में विचरण कर रही थी और उसके दोनों शावक स्वस्थ और सक्रिय हैं.

Tigress in Korea forest
कोरिया के जंगल में बाघिन (ETV BHARAT)

बाघिन ने 100 से ज्यादा मवेशियों का किया शिकार

बाघों की बढ़ती गतिविधियों के चलते बीते एक साल में 100 से ज्यादा मवेशियों के शिकार की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. इस वजह से ग्रामीण मवेशियों को खुले में चराने के बजाय घरों या बाड़ों में बांधकर रखने लगे हैं. दूसरी तरफ बाघिन की चहलकदमी से भी लोगों में डर और भय है. ग्रामीणों का कहना है कि बाघिन अपने शावकों के साथ कभी-कभी जंगल के किनारे या खेतों की ओर दिखाई दे जाती हैं. जिससे मवेशियों की सुरक्षा को खतरा है.

वन विभाग की तरफ से जवाब का इंतजार

बाघिन और उसके शावकों की मौजूदगी को लेकर वन विभाग की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया है. ऐसा तब हो रहा है जब क्षेत्र में लगाए गए 15 ट्रैप कैमरों में दो बाघ और बाघिन दिखाई दिए हैं. इनके साथ दो शावकों की तस्वीरें भी कैद हुई है. इस बारे में वन विभाग की तरफ से क्या कहा जाता है यह देखने वाली बात होगी.

कोरिया और बैकुंठपुर के जंगल में बाघ

बैकुंठपुर का जंगल घने साल और मिश्रित वनों से घिरा है, जो बाघों के लिए एक सुरक्षित आवास है. इस जंगल की एक सीमा सूरजपुर जिले से मिलती है, जबकि दूसरी सीमा गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिज़र्व से जुड़ती है. वन्य जीव विशेषज्ञों के मुताबिक बैकुंठपुर का जंगल बाघों के लिए एक आदर्श रहवास है. इसलिए यहां वन विभाग को काफी मुस्तैद रहने की जरूरत है. ग्रामीणों की सुरक्षा का भी ख्याल वन विभाग को रखना होगा.

