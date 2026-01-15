ETV Bharat / state

गंगा बेसिन में घड़ियालों की उम्मीद की वापसी, लेकिन संरक्षण की चुनौती अब भी बरकरार

गंगा और उसकी सहायक नदियों पर घड़ियालों को लेकर सर्वे पूरा हो चुका है. तमाम नदियों में संकटग्रस्त इस जलीय जीव की मौजूदगी मिली है.

घड़ियालों के संरक्षण के लिए उठाए जा रहे अहम कदम (Photo-ETV Bharat)
देहरादून: गंगा और उसकी सहायक नदियों में रहने वाले अत्यंत संकटग्रस्त जलीय जीव घड़ियाल को लेकर एक राहत भरी खबर सामने आई है. भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा कराए गए व्यापक सर्वे में यह सामने आया है कि गंगा बेसिन की कई नदियों में आज भी घड़ियालों की मौजूदगी बनी हुई है. सर्वे के मुताबिक गंगा और उसकी सहायक कुल 22 नदियों में अध्ययन किया गया, जिनमें से 13 नदियों में 3 हजार से अधिक घड़ियाल पाए गए हैं. यह आंकड़ा जहां एक ओर उम्मीद जगाता है, वहीं दूसरी ओर संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत भी रेखांकित करता है.

भारतीय वन्यजीव संस्थान ने घड़ियालों को लेकर यह सर्वे नवंबर 2020 में शुरू किया था, जो मार्च 2023 तक चला. करीब ढाई साल तक चले इस अध्ययन में न सिर्फ घड़ियालों की संख्या दर्ज की गई, बल्कि उनके आवास, प्रजनन क्षेत्रों, नदी के प्रवाह, मानव गतिविधियों के प्रभाव और भविष्य की संरक्षण संभावनाओं पर भी गहराई से काम किया गया. सर्वे के बाद मिले आंकड़ों के आधार पर संस्थान ने गंगा बेसिन में घड़ियालों की जनसंख्या स्थिति और संरक्षण कार्ययोजना पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है.

रिपोर्ट के अनुसार गंगा और उसकी सहायक नदियों में कुल 3037 घड़ियाल दर्ज किए गए हैं. हालांकि सर्वे 22 नदियों में किया गया था, लेकिन घड़ियालों की उपस्थिति केवल 13 नदियों में ही पाई गई. यह तथ्य अपने आप में चिंता का विषय है, क्योंकि इसका सीधा मतलब है कि कई नदियां अब घड़ियालों के लिए अनुकूल नहीं रह गई हैं. उत्तराखंड के लिहाज से रामगंगा नदी से एक सकारात्मक संकेत मिला है. सर्वे के दौरान रामगंगा नदी में कुल 48 घड़ियालों की मौजूदगी रिकॉर्ड की गई, जो राज्य के लिए अच्छी खबर मानी जा रही है.

वहीं सबसे उत्साहजनक नतीजे चंबल नदी से सामने आए हैं, जहां अकेले 2097 घड़ियाल पाए गए. चंबल नदी लंबे समय से घड़ियाल संरक्षण का प्रमुख केंद्र रही है और यह सर्वे उसके महत्व को एक बार फिर साबित करता है. भारतीय वन्यजीव संस्थान की इस रिपोर्ट को किताब के रूप में भी प्रकाशित किया गया है, जिसका विमोचन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल द्वारा किया गया. इस रिपोर्ट में घड़ियाल संरक्षण से जुड़े सभी प्रमुख तथ्यों, आंकड़ों और सिफारिशों को शामिल किया गया है. खास बात यह है कि रिपोर्ट केवल संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें नदियों में घड़ियालों के लिए अनुकूल माहौल बनाए जाने पर विशेष जोर दिया गया है.

रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि नदियों में बढ़ता प्रदूषण, मछली पकड़ने के लिए जालों का अंधाधुंध इस्तेमाल, रेत खनन और मानव गतिविधियों का दबाव घड़ियालों के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा बन चुका है. मछली पकड़ने के जाल में फंसकर घड़ियालों की मौत के मामले भी सामने आते रहे हैं, जबकि रेत खनन से उनके प्रजनन स्थल प्रभावित हो रहे हैं. इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए भारतीय वन्यजीव संस्थान ने घड़ियाल संरक्षण के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठित किए जाने की भी सिफारिश की है. इसके तहत नदी प्रबंधन, मानव गतिविधियों के नियमन और स्थानीय समुदायों की भागीदारी के जरिए घड़ियालों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करने की बात कही गई है.

यह सर्वे घड़ियालों की मौजूदगी को लेकर राहत जरूर देता है, लेकिन साथ ही यह चेतावनी भी है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो यह संकटग्रस्त प्रजाति फिर से गंभीर खतरे में पड़ सकती है. अब जरूरत है कि रिपोर्ट में सुझाए गए संरक्षण उपायों को जमीन पर उतारा जाए, ताकि गंगा बेसिन की नदियों में घड़ियालों की यह उम्मीद आने वाले वर्षों में और मजबूत हो सके.

