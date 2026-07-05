ETV Bharat / state

प्रयागराज के काली घाट पर 1 करोड़ से बना 'प्रेरणा स्थल', कल सीएम योगी करेंगे उद्घाटन

तीन महान राष्ट्रनायकों की प्रतिमाओं से सजा नया प्रेरणा स्थल, महाकुंभ से पहले विकास की नई झलक.

Photo Credit; ETV Bharat
प्रयागराज में विकसित होगा नया पर्यटन स्थल, गाइड, किड्स ज़ोन और नौकायन घाट की सुविधाएं शामिल. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 5, 2026 at 11:40 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रयागराज को पर्यटन और आस्था के एक बड़े केंद्र के रूप में लगातार विकसित किया जा रहा है. इसी कड़ी में नगर निगम प्रयागराज ने यमुना किनारे स्थित काली घाट पर लगभग ₹1 करोड़ की लागत से एक भव्य 'प्रेरणा स्थल' का निर्माण किया है, जो आने वाले समय में यहां पर्यटन का एक बड़ा माध्यम बनेगा.

देखिए विकास की झलक. (Video Credit; ETV Bharat)

तीन महान विभूतियों की प्रतिमाएं स्थापित: इस प्रेरणा स्थल पर देश के 3 महान राष्ट्रनायकों की कांस्य (Bronze) प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं. जिनमें से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, अशोक सिंहल शामिल हैं. इन विभूतियों ने अपना संपूर्ण जीवन मां भारती की सेवा में समर्पित कर दिया था. समाज उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सके और उनके विचारों से प्रेरणा ले सके, इसी उद्देश्य के साथ इस स्थल को तैयार किया गया है.

Photo Credit; ETV Bharat
Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

6 जुलाई को सीएम योगी करेंगे अनावरण: प्रयागराज महापौर उमेश चंद्र गणेश केसरवानी ने बताया कि आगामी 6 जुलाई को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 1 बजे इस प्रेरणा स्थल और प्रतिमाओं का भव्य लोकार्पण करेंगें. इस कार्यक्रम में भारी संख्या में आम नागरिक भी उपस्थित रहेंगे.

Photo Credit; ETV Bharat
प्रयागराज में ‘प्रेरणा स्थल’ का होगा उद्घाटन. (Photo Credit; ETV Bharat)

पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, मिलेंगी ये सुविधाएं: काली घाट को एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित करने के लिए भविष्य में इसका और विस्तार किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित सुविधाएं शामिल होंगी-

  • गाइड की व्यवस्था: यहां आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को प्रयागराज के महात्म्य, गंगा-यमुना-सरस्वती के महत्व और इन राष्ट्रनायकों के योगदान के बारे में बताने के लिए विशेष गाइड तैनात किए जाएंगे.
  • किड्स ज़ोन: बच्चों के मनोरंजन के लिए अलग से खेलकूद का एरिया बनाया जाएगा.
  • फूड रेस्टोरेंट: पर्यटकों के खान-पान के लिए रेस्टोरेंट की व्यवस्था की जा रही है.
  • नौकायन घाट: इसके साथ ही यहां एक नौकायन घाट का भी निर्माण किया जा रहा है. बता दें, महाकुंभ से पहले प्रयागराज के विकास की ये एक अभूतपूर्व झलक है, जो न केवल आस्था बल्कि पर्यटन के मानचित्र पर भी इस क्षेत्र को एक नई पहचान देगी.

ये भी पढ़ें- 1.75 लाख नगीनों से जड़े मुकुट धारण करेंगे भगवान जगन्नाथ, 16 जुलाई को प्रयागराज में निकलेगी रथयात्रा

TAGGED:

प्रेरणा स्थल अनावरण सीएम योगी
PRAYAGRAJ TOURISM DEVELOPMENT
PRAYAGRAJ PRERNA STHAL
PRAYAGRAJ NEW TOURIST ATTRACTIONS
PRAYAGRAJ KALI GHAT RENOVATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.