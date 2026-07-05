प्रयागराज के काली घाट पर 1 करोड़ से बना 'प्रेरणा स्थल', कल सीएम योगी करेंगे उद्घाटन
तीन महान राष्ट्रनायकों की प्रतिमाओं से सजा नया प्रेरणा स्थल, महाकुंभ से पहले विकास की नई झलक.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 5, 2026 at 11:40 AM IST
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रयागराज को पर्यटन और आस्था के एक बड़े केंद्र के रूप में लगातार विकसित किया जा रहा है. इसी कड़ी में नगर निगम प्रयागराज ने यमुना किनारे स्थित काली घाट पर लगभग ₹1 करोड़ की लागत से एक भव्य 'प्रेरणा स्थल' का निर्माण किया है, जो आने वाले समय में यहां पर्यटन का एक बड़ा माध्यम बनेगा.
तीन महान विभूतियों की प्रतिमाएं स्थापित: इस प्रेरणा स्थल पर देश के 3 महान राष्ट्रनायकों की कांस्य (Bronze) प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं. जिनमें से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, अशोक सिंहल शामिल हैं. इन विभूतियों ने अपना संपूर्ण जीवन मां भारती की सेवा में समर्पित कर दिया था. समाज उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सके और उनके विचारों से प्रेरणा ले सके, इसी उद्देश्य के साथ इस स्थल को तैयार किया गया है.
6 जुलाई को सीएम योगी करेंगे अनावरण: प्रयागराज महापौर उमेश चंद्र गणेश केसरवानी ने बताया कि आगामी 6 जुलाई को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 1 बजे इस प्रेरणा स्थल और प्रतिमाओं का भव्य लोकार्पण करेंगें. इस कार्यक्रम में भारी संख्या में आम नागरिक भी उपस्थित रहेंगे.
पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, मिलेंगी ये सुविधाएं: काली घाट को एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित करने के लिए भविष्य में इसका और विस्तार किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित सुविधाएं शामिल होंगी-
- गाइड की व्यवस्था: यहां आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को प्रयागराज के महात्म्य, गंगा-यमुना-सरस्वती के महत्व और इन राष्ट्रनायकों के योगदान के बारे में बताने के लिए विशेष गाइड तैनात किए जाएंगे.
- किड्स ज़ोन: बच्चों के मनोरंजन के लिए अलग से खेलकूद का एरिया बनाया जाएगा.
- फूड रेस्टोरेंट: पर्यटकों के खान-पान के लिए रेस्टोरेंट की व्यवस्था की जा रही है.
- नौकायन घाट: इसके साथ ही यहां एक नौकायन घाट का भी निर्माण किया जा रहा है. बता दें, महाकुंभ से पहले प्रयागराज के विकास की ये एक अभूतपूर्व झलक है, जो न केवल आस्था बल्कि पर्यटन के मानचित्र पर भी इस क्षेत्र को एक नई पहचान देगी.
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