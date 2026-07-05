ETV Bharat / state

प्रयागराज के काली घाट पर 1 करोड़ से बना 'प्रेरणा स्थल', कल सीएम योगी करेंगे उद्घाटन

प्रयागराज में विकसित होगा नया पर्यटन स्थल, गाइड, किड्स ज़ोन और नौकायन घाट की सुविधाएं शामिल. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रयागराज को पर्यटन और आस्था के एक बड़े केंद्र के रूप में लगातार विकसित किया जा रहा है. इसी कड़ी में नगर निगम प्रयागराज ने यमुना किनारे स्थित काली घाट पर लगभग ₹1 करोड़ की लागत से एक भव्य 'प्रेरणा स्थल' का निर्माण किया है, जो आने वाले समय में यहां पर्यटन का एक बड़ा माध्यम बनेगा.

देखिए विकास की झलक. (Video Credit; ETV Bharat)

तीन महान विभूतियों की प्रतिमाएं स्थापित: इस प्रेरणा स्थल पर देश के 3 महान राष्ट्रनायकों की कांस्य (Bronze) प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं. जिनमें से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, अशोक सिंहल शामिल हैं. इन विभूतियों ने अपना संपूर्ण जीवन मां भारती की सेवा में समर्पित कर दिया था. समाज उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सके और उनके विचारों से प्रेरणा ले सके, इसी उद्देश्य के साथ इस स्थल को तैयार किया गया है.