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'हीट वेव' को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, मरीजों के लिए AC, कूलर की व्यवस्था, फोन नंबर जारी

रोहतास सदर अस्पताल में हीट वेव की तैयारी ( ETV Bharat )