'हीट वेव' को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, मरीजों के लिए AC, कूलर की व्यवस्था, फोन नंबर जारी
रोहतास स्वास्थ्य विभाग 'हीट वेव' को लेकर अलर्ट. मरीजों के लिए AC, कूलर वाले वार्ड की व्यवस्था की गयी है.
Published : May 2, 2026 at 8:55 PM IST
रोहतास: बिहार में बढ़ती गर्मी के कारण अस्पतालों में मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है. पिछले कुछ सालों के अनुभवों से सीखते हुए, इस बार बिहार के अस्पतालों की तैयारियों को लेकर विशेष सजगता बरती जा रही है. सवाल सिर्फ सरकारी आंकड़ों का नहीं है, बल्कि उन हजारों परिवारों का है जिनके सदस्य इस जानलेवा गर्मी की चपेट में आकर अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं.
रोहतास सदर अस्पताल: रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम स्थित जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल इस समय किसी युद्ध स्तर की तैयारी में जुटा है. जिला प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए यहां व्यापक इंतजाम किए हैं. अस्पताल परिसर में घुसते ही आपको प्रशासन की मुस्तैदी साफ दिखाई देगी. यहां विशेष रूप से 12 बेड का एक 'हीट स्ट्रोक वार्ड' स्थापित किया गया है. यह वार्ड केवल नाम का नहीं है, बल्कि इसे मरीजों की सुविधा और राहत को केंद्र में रखकर डिजाइन किया गया है.
एसी-पंखा की सुविधा: वार्ड के भीतर का नजारा बाहर की झुलसा देने वाली गर्मी से बिल्कुल उलट है. सदर अस्पताल प्रबंधक की ओर से मरीजों को सुकून देने के लिए यहां पर्याप्त संख्या में एसी, कूलर और पंखे लगे हैं. सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉ राकेश कुमार का मानना है कि लू से प्रभावित व्यक्ति के लिए सबसे पहली जरूरत उसके शरीर के तापमान को नियंत्रित करना होता है. इसके लिए स्वच्छ और शीतल पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वाटर कूलर की मरम्मत कराई गई है और एक नया वाटर कूलर भी लगाया गया है, ताकि मरीजों के साथ आए परिजनों को भी दर-दर न भटकना पड़े.
दवाइयों का जखीरा: इलाज की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आपात स्थिति में डॉक्टर के पास संसाधन कितने हैं. सासाराम सदर अस्पताल में प्रशासन ने 40 से अधिक आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयों का स्टॉक जमा किया है. ओआरएस, ग्लूकोज, आइस पैक, थर्मामीटर, बीपी मशीन और ऑक्सीजन सिलेंडर जैसे उपकरणों को हर बेड के पास उपलब्ध कराया गया है. मरीज के पहुंचते ही एक सेकंड की भी देरी न हो.
"गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और लाइफ सेविंग सपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह सक्रिय रखा गया है. यह तैयारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हीट स्ट्रोक के मामलों में शरीर के अंग तेजी से काम करना बंद कर सकते हैं. दवाओं की उपलब्धता के साथ-साथ यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी मरीज को बाहर से दवा न खरीदनी पड़े." -डॉ. राकेश कुमार, चिकित्सक, सदर अस्पताल
अलर्ट मोड पर एम्बुलेंस: सिविल सर्जन ने बताया कि सिर्फ मशीनें और दवाएं जान नहीं बचातीं, उसके लिए समर्पित हाथ चाहिए होते हैं. डॉक्टर और नर्सों की एक विशेष टीम को 24 घंटे रोटेशन के आधार पर तैनात किया गया है. यह टीम विशेष रूप से लू के लक्षणों की पहचान और तत्काल उपचार में माहिर हैं. इसके साथ ही एम्बुलेंस सेवाओं को भी 'हाई अलर्ट' पर रखा है. ग्रामीण इलाकों से आने वाले कॉल पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के निर्देश दिए गए हैं ताकि मरीज को 'गोल्डन ऑवर' में अस्पताल पहुंचाया जा सके.
फोन नंबर जारी: सिविल सर्जन डॉ. मणिराज रंजन ने स्पष्ट किया है कि यदि अस्पताल में स्थिति नियंत्रण से बाहर होती है या किसी मरीज को उच्च स्तरीय उपचार की आवश्यकता पड़ती है, तो उन्हें बड़े चिकित्सा संस्थानों में रेफर करने के लिए भी पुख्ता व्यवस्था की गई है. अस्पताल के भीतर एक हेल्प डेस्क भी बनाया गया है, जहां संपर्क नंबर 8544421740 के माध्यम से कोई भी व्यक्ति इलाज या बेड की उपलब्धता की जानकारी ले सकता है. यह पारदर्शिता आम जनता के मन में व्यवस्था के प्रति विश्वास जगाती है.
"सदर अस्पताल में 10-12 बेड तैयार किया गया है. वार्ड पूरी तरह से एयर कंडिशन है. वेंटिलेटर के साथ साथ दवा का पूरा स्टॉक है. डॉक्टर पहले से ट्रेंड हैं, इसके बावजूद रोजाना ट्राइल कराया जा रहा है. वार्ड में वाटर कूलर की भी व्यवस्था है. अस्पताल में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है. एंबुलेंस पूरी तरह से तैयार है." - डॉ. मणिराज रंजन, सिविल सर्जन, रोहतास
जागरूकता ही बचाव: सिविल सर्जन ने कहा कि इलाज से बेहतर बचाव है. इसीलिए अस्पताल परिसर और सार्वजनिक स्थलों पर बड़े-बड़े पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं. इनके जरिए लोगों को सरल भाषा में समझाया जा रहा है कि लू से कैसे बचें. लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे हल्के रंग के सूती और ढीले कपड़े पहनें, सिर को ढककर रखें और प्यास न लगने पर भी पानी पीते रहें. दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से परहेज करें.
"सबसे बड़ा सवाल है कि हीट स्ट्रोक होने क्यों दें? हीट स्ट्रोक से बचने के लिए भरपुर पानी पीएं. इलेक्ट्रोल पाउंडर और नींबू पानी का सेवन करें. चीनी-नमक का घोल पीना चाहिए. लू से बचने का उपाय है कि बाहर जाएं तो चेहरे और शरीर को ढ़क कर जाएं. गर्म हवा नाक और मुंह से शरीर के अंदर जाती है और फेफरा को सुखा देती है. इसलिए नाक और मुंह को बंद कर धूप में जाएं. कड़ी धूम में जाने से परहेज करनी चाहिए." - डॉ. मणिराज रंजन, सिविल सर्जन, रोहतास
अस्पताल की व्यवस्था पहले से बेहतर: मरीजों के परिजनों, जैसे जयशंकर कुमार, का कहना है कि इस बार अस्पताल की व्यवस्था पहले के मुकाबले काफी बेहतर है. डॉक्टरों का व्यवहार और तुरंत मिलने वाली चिकित्सा सुविधा ने लोगों को बड़ी राहत दी है. अंततः, सरकार और प्रशासन की ये कोशिशें तभी पूरी तरह सफल होंगी जब आम नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन्स का पालन करेंगे. बिहार की यह जलती गर्मी एक बड़ी चुनौती है, लेकिन बेहतर तालमेल और मानवीय दृष्टिकोण के साथ हम इस आपदा के प्रभाव को कम कर सकते हैं.
"बहुत अच्छी सुविधा है. पहले से बेहतर हुआ है. इस अस्पताल में मेरे तीन-तीन मरीज भर्ती हैं. यहां के स्टाफ अच्छा व्यवहार करते हैं. दवा आदि समय से मिल रहा है. चिकित्सक भी समय समय पर वार्ड का भ्रमण करते हैं. कई लोग प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, जहां काफी ज्यादा पैसे खर्च होते हैं." - जयशंकर कुमार, भर्ती मरीज के परिजन
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