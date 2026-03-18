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उद्योग-अनुकूल बजट की तैयारी: दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने उद्योगपतियों से लिया फीडबैक

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2026 के बजट को उद्योगों के लिए बेहतर बनाने के उद्देश्य से बुधवार को सचिवालय में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. बैठक में अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों के उद्यमियों ने हिस्सा लिया. इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार का लक्ष्य ऐसा बजट लाना है, जो उद्योगों को आगे बढ़ाए, निवेश आकर्षित करे और बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करे.

सीएम रेखा गुप्ता ने भरोसा दिलाया कि उद्योग जगत से मिले सुझावों को आगामी बजट में प्राथमिकता दी जाएगी. इस अवसर पर उद्योग मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा भी उपस्थित थे. वहीं, उद्योगपतियों ने औद्योगिक विकास को तेज करने के लिए कई नीतियों और ढांचे में बदलाव की बात कही. उन्होंने सुझाव दिया कि औद्योगिक क्षेत्रों में कैपेक्स (निवेश) को दोबारा तय किया जाए, औद्योगिक प्लॉट्स को फ्रीहोल्ड किया जाए. इसके अलावा, उद्योगों में नई तकनीक अपनाने, सोलर रूफटॉप लगाने और फैक्ट्रियों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया.

उद्योग प्रतिनिधियों ने यह भी सुझाव दिया कि दिल्ली को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) हब के रूप में विकसित किया जाए, ग्रीन बिल्डिंग नीति लागू की जाए और पर्यावरण-अनुकूल उपकरणों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए. बैठक में लॉजिस्टिक्स सुधार और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने पर भी खास जोर दिया गया.

उद्योगपतियों ने कहा कि सप्लाई चेन को आसान बनाया जाए और उत्पादन बढ़ाने के लिए नीतिगत सहयोग दिया जाए. उन्होंने सुझाव दिया कि उद्योगों को बिजली पर सब्सिडी मिले, सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाए, एफएआर नीति में सुधार किया जाए और रिसाइक्लिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए, ताकि उद्योग चलाना आसान हो और लागत कम हो सके.