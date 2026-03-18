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उद्योग-अनुकूल बजट की तैयारी: दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने उद्योगपतियों से लिया फीडबैक

उद्योगपतियों द्वारा दिए गए सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा और आगामी बजट में सुझावों को प्राथमिकता दी जाएगी- सीएम रेखा गुप्ता

बजट को लेकर CM रेखा गुप्ता ने उद्योगपतियों से लिया फीडबैक
बजट को लेकर CM रेखा गुप्ता ने उद्योगपतियों से लिया फीडबैक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 18, 2026 at 8:43 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2026 के बजट को उद्योगों के लिए बेहतर बनाने के उद्देश्य से बुधवार को सचिवालय में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. बैठक में अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों के उद्यमियों ने हिस्सा लिया. इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार का लक्ष्य ऐसा बजट लाना है, जो उद्योगों को आगे बढ़ाए, निवेश आकर्षित करे और बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करे.

सीएम रेखा गुप्ता ने भरोसा दिलाया कि उद्योग जगत से मिले सुझावों को आगामी बजट में प्राथमिकता दी जाएगी. इस अवसर पर उद्योग मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा भी उपस्थित थे. वहीं, उद्योगपतियों ने औद्योगिक विकास को तेज करने के लिए कई नीतियों और ढांचे में बदलाव की बात कही. उन्होंने सुझाव दिया कि औद्योगिक क्षेत्रों में कैपेक्स (निवेश) को दोबारा तय किया जाए, औद्योगिक प्लॉट्स को फ्रीहोल्ड किया जाए. इसके अलावा, उद्योगों में नई तकनीक अपनाने, सोलर रूफटॉप लगाने और फैक्ट्रियों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया.

उद्योग प्रतिनिधियों ने यह भी सुझाव दिया कि दिल्ली को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) हब के रूप में विकसित किया जाए, ग्रीन बिल्डिंग नीति लागू की जाए और पर्यावरण-अनुकूल उपकरणों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए. बैठक में लॉजिस्टिक्स सुधार और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने पर भी खास जोर दिया गया.

उद्योगपतियों ने कहा कि सप्लाई चेन को आसान बनाया जाए और उत्पादन बढ़ाने के लिए नीतिगत सहयोग दिया जाए. उन्होंने सुझाव दिया कि उद्योगों को बिजली पर सब्सिडी मिले, सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाए, एफएआर नीति में सुधार किया जाए और रिसाइक्लिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए, ताकि उद्योग चलाना आसान हो और लागत कम हो सके.

अनियोजित औद्योगिक क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भी अपनी समस्याएं और अपेक्षाएं रखीं. उन्होंने इन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) को अपग्रेड करने और सीवेज ट्रीटमेंट की बेहतर व्यवस्था की जरूरत बताई. इसके अलावा, उन्होंने पार्किंग सुविधाएं बढ़ाने, बिजली पर सब्सिडी देने और श्रमिकों के न्यूनतम वेतन से जुड़े मुद्दे भी उठाए.

उद्योग प्रतिनिधियों ने विल ट्रांसफर की प्रक्रिया को आसान बनाने और सोसाइटी एक्ट में बदलाव की मांग की. उन्होंने कहा कि आईटीआई के कोर्स को आज के उद्योगों की जरूरत के मुताबिक अपडेट किया जाए. साथ ही, नौकरी देने वालों और नौकरी ढूंढने वालों के बीच कौशल के अंतर को कम करने के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने पर जोर दिया गया.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र शहर की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव हैं और इनके विकास से ही रोजगार, इनोवेशन और आर्थिक प्रगति को गति मिलती है. सरकार की सोच ‘साझेदारी के साथ विकास’ की है, जिसमें उद्योग जगत के साथ निरंतर संवाद और सहयोग को प्राथमिकता दी जा रही है. उन्होंने विश्वास दिलाया कि उद्योगपतियों द्वारा दिए गए सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और आगामी बजट 2026 में ऐसे ठोस प्रावधान किए जाएंगे.

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