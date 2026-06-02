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Mock Drill : भिवाड़ी जिला अस्पताल में आतंकवादी हमला, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने दिखाई तत्परता

मॉक ड्रिल के दौरान चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने, आपदा प्रबंधन, मरीजों के उपचार, सुरक्षा व्यवस्था तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का परीक्षण किया गया.

Mock Drill in Bhiwadi District Hospital
खैरथल जिले का भिवाड़ी राजकीय चिकित्सालय (ETV Bharat Khairthal)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 2, 2026 at 6:20 PM IST

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खैरथल: जिले के भिवाड़ी में संभावित आतंकवादी हमला, हाईजैक एवं आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारियों को लेकर मंगलवार को प्रशासन ने राजकीय चिकित्सालय में मॉक ड्रिल का आयोजन किया. इस दौरान सुरक्षा एजेंसियों, पुलिस प्रशासन, चिकित्सा विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तत्परता को जांचा गया.

अभ्यास के दौरान आतंकवादी हमले एवं हाईजैक की काल्पनिक स्थिति निर्मित कर घायलों को त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने, आपदा प्रबंधन, मरीजों के उपचार, एम्बुलेंस संचालन, सुरक्षा व्यवस्था तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का परीक्षण किया गया.

राजकीय चिकित्सालय में मॉक ड्रिल का आयोजन... (ETV Bharat Khairthal)

भिवाड़ी एडिश्नल श्रीमन मीणा ने बताया कि भिवाड़ी में आतंकवादी हमले और प्रशासन का आपातकालीन समय मे तैयारी को लेकर जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल किया गया. चिकित्सालय प्रशासन द्वारा आपातकालीन वार्ड, ट्रॉमा सेंटर एवं चिकित्सा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए घायलों के त्वरित उपचार की प्रक्रिया का सफल प्रदर्शन किया गया. पुलिस एवं सुरक्षा बलों ने घटनास्थल की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण तथा राहत एवं बचाव कार्यों का अभ्यास किया.

Mock Drill in Bhiwadi District Hospital
आपातकालीन स्थिति से निपटने को तैयार पुलिस टीम (ETV Bharat Khairthal)

पढ़ें : Mock Drill : हवा महल में घुसे एटीएस के जवान, बंधक बने स्टाफ को छुड़ाया, दो आतंकी ढेर

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमान लाल मीणा ने बताया कि ऐसी मॉक ड्रिल का उद्देश्य किसी भी आपातकालीन अथवा आतंकवादी घटना की स्थिति में विभागों की तत्परता एवं समन्वय को सुदृढ़ बनाना है. जिससे जनहानि को न्यूनतम किया जा सके तथा प्रभावी राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित हो सके.

Administration Shown Alert
अस्पताल में घुसे दो आतंकवादी (ETV Bharat Khairthal)

मॉक ड्रिल का सफलतापूर्वक समापन हुआ तथा सभी संबंधित विभागों द्वारा भविष्य में भी इस प्रकार के अभ्यास नियमित रूप से आयोजित करने पर बल दिया गया. इस दौरान सभी विभागों के पदाधिकारियों सहित सैकडों कर्मचारी मौजुद रहे.

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