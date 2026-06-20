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मंत्रियों का प्रशिक्षण नहीं फेयरवेल की करें तैयारी, बीजेपी ने छत्तीसगढ़ को बेचा, दीपक बैज का बड़ा आरोप

पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बड़ा आरोप लगाया है,उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बीजेपी मंत्रियों को ट्रेनिंग नहीं फेयरवेल देने की तैयारी करे.

Prepare for farewell not training for ministers
मंत्रियों का प्रशिक्षण नहीं फेयरवेल की करें तैयारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 20, 2026 at 7:29 PM IST

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Updated : June 20, 2026 at 7:43 PM IST

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रायपुर : पीसीसी चीफ दीपक बैज ने नीट एग्जाम को लेकर बयान दिया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राहुल गांधी ने नीट को लेकर के बयान दिया है. उसे बच्चों के बीच दिखाना है. एक हफ्ते तक इस कैंपेन को चलना है. उन्होंने कहा कि मैं स्वयं इसे लेकर के बच्चों के बीच गया था और उन बच्चों को मैंने दिखाया है. वह बच्चे जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों को हमने वीडियो दिखाया है.


लीक के जिम्मेदार ने नहीं दिया इस्तीफा

राहुल गांधी ने जो बातें बोली हैं उसमें जिन बच्चों का मनोबल टूट चुका है. उस वीडियो से एक बात साफ दिखा है कि राहुल गांधी उससे लड़ रहे हैं. जिससे बच्चों का मनोबल बढ़ा है. उन्होंने कहा कि जो नीट परीक्षा पेपर लीक का जिम्मेदार है, धर्मेंद्र प्रधान उसका इस्तीफा अभी तक नहीं लिया गया है. उन्होंने कहा कि हम लोगों ने रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, रायगढ़ अन्य शहरों में भी वीडियो राहुल गांधी जी का सभी शहरों में दिखाया है.

दीपक बैज का हमला (ETV BHARAT)

सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है. जो समीक्षा को यह कह रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है. रात 8 बजे से रात 2 बजे तक चिंतन शिविर चला. उसमें क्या चीज निकल कर आई इसे इन्हें साफ करना चाहिए. इस सरकार में कौन-कौन इस्तीफा दे रहे हैं. इस बात को जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए- दीपक बैज,पीसीसी चीफ

सीएम को बताना चाहिए कि किसका इस्तीफा ले रहे
किनके कामकाज को लेकर के चीज सही ढंग से नहीं चल रही हैं. उसकी जानकारी इन्हें देनी चाहिए. मुख्यमंत्री को जनता को बताना चाहिए कि वे किसका इस्तीफा ले रहे हैं. उसे साफ-साफ बता देना चाहिए. अंदर खाने क्या चला है. मुख्यमंत्री निवास में वह पूरी जनता को पता है. बाहर निकल के सभी मंत्री बोल रहे हैं कि कौन किसके ऊपर आरोप लगा रहा है. मुख्यमंत्री ने क्या किसको बोला है और मुख्यमंत्री को लेकर के किसने बोला है यह सभी को जानकारी है.

अधिकारी मंत्रियों की नहीं सुन रहे

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वैसे भी छत्तीसगढ़ के अधिकारी मंत्रियों की नहीं सुन रहे हैं. क्योंकि उन्हें पता है कि इनका कुछ होना नहीं है. यह बदले जाने हैं इनका इस्तीफा होने वाला है. अधिकारी उनके सुनना ही बंद कर दिए हैं. अब मंत्रियों का फेयरवेल पार्टी देना चाहिए. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि समय बीत चुका है. अब यह प्रशिक्षण देकर क्या करेंगे. पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूब में चुकी है. पूरा मंत्रिमंडल बदलना चाह रहे हैं. छत्तीसगढ़ को आधा बेच दिए हैं. छत्तीसगढ़ में कमीशन खोरी चरम पर है. अब ट्रेनिंग देने से क्या फायदा होगा. जब पूरी नाव में ही छेद हो गया है. अब तो नाव डूबना ही है. अब छत्तीसगढ़ को ट्रेनिंग नहीं फेयरवेल पार्टी की तैयारी करनी चाहिए.

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Last Updated : June 20, 2026 at 7:43 PM IST

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