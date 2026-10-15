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झारखंड में शिशु पंजी अपडेट करने की तैयारी, 10 नवंबर से शुरू होगा सर्वे

झारखंड में शिशु पंजी अपडेट करने की तैयारी ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड में स्कूल से बाहर रह गए और पढ़ाई बीच में छोड़ चुके बच्चों की पहचान के लिए शिशु पंजी अद्यतन करने की तैयारी शुरू हो गई है. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इस कार्य के तहत सरकारी स्कूलों को उनके आसपास के गांवों और टोलों से जोड़ा जाएगा. इसके बाद शिक्षकों को संबंधित गांवों और टोलों के घरों का सर्वे करने की जिम्मेदारी दी जाएगी. इस सर्वे के माध्यम से 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों की संख्या, स्कूलों में नामांकन और अनामांकित बच्चों से संबंधित जानकारी जुटाई जाएगी.

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों, जिला शिक्षा अधीक्षकों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किया है. निर्देश में कहा गया है कि शिशु पंजी अद्यतन करने से पहले डहर पोर्टल पर स्कूलों के साथ गांवों और टोलों की मैपिंग की जाए. इसके बाद शिक्षकों को गांव-टोला और घरों से टैग किया जाएगा, ताकि सर्वे का काम व्यवस्थित तरीके से पूरा हो सके.