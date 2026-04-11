चांदनी चौक की सूरत बदलने की तैयारी: उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने संभाली कमान, अब 'तालमेल' से होगा विकास
उपराज्यपाल ने चांदनी चौक में वर्षों से जारी उपेक्षा और बुनियादी ढांचागत समस्याओं पर चिंता व्यक्त की.
Published : April 11, 2026 at 6:44 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने चांदनी चौक की गरिमा को बहाल करने के लिए एक बड़े बदलाव का शंखनाद किया है. शनिवार को चांदनी चौक की तंग लेकिन ऐतिहासिक गलियों का पैदल दौरा करने के बाद एलजी ने स्पष्ट किया कि दिल्ली की आत्मा यहां के लोगों में बसती है. इस क्षेत्र के कायाकल्प के लिए अब सरकार सहयोगात्मक शासन के मॉडल पर काम करेगी.
विभागों की आपसी खींचतान पर उपराज्यपाल का कड़ा रुख
उपराज्यपाल ने चांदनी चौक में वर्षों से जारी उपेक्षा और बुनियादी ढांचागत समस्याओं पर चिंता व्यक्त की. उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि अब दिल्ली प्रशासन के विभिन्न विभाग अलग-थलग होकर काम नहीं करेंगे. अक्सर देखा जाता है कि दिल्ली पुलिस, लोक निर्माण विभाग और दिल्ली नगर निगम के बीच तालमेल की कमी के कारण विकास कार्य अधर में लटक जाते हैं या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं. इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए एलजी तरनजीत सिंह संधू ने निर्देश दिया है कि दिल्ली पुलिस, एमसीडी और पीडब्ल्यूडी अब एक टीम की तरह मिलकर काम करेंगे. उन्होंने अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि जमीन पर दिखने वाली चुनौतियों का समाधान तभी संभव है जब ये एजेंसियां कदम से कदम मिलाकर चलें.
Walked through the historic lanes of Chandni Chowk today, I was reminded that the soul of Delhi lives in its people. Engaging with traders, tourists and residents of the area, it is clear that while years of neglect have taken a toll, the turnaround has begun.— LG Delhi (@LtGovDelhi) April 11, 2026
To truly restore… pic.twitter.com/9d77WqpSKq
स्थानीय लोगों और व्यापारियों से सीधा संवाद
अपने दौरे के दौरान उपराज्यपाल ने केवल अधिकारियों से फाइलें नहीं लीं, बल्कि उन्होंने इलाके के पुराने व्यापारियों, वहां घूमने आए पर्यटकों और स्थानीय निवासियों से भी सीधा संवाद किया. संधू ने कहा, इन गलियों में घूमने के बाद यह स्पष्ट है कि वर्षों की लापरवाही ने अपना असर दिखाया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब बदलाव की शुरुआत हो चुकी है. व्यापारियों ने एलजी को अतिक्रमण, लटकते बिजली के तारों और स्वच्छता जैसी पुरानी समस्याओं से अवगत कराया. एलजी ने आश्वासन दिया कि उनका प्राथमिकता वाला एजेंडा दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत को उसके पुराने गौरव के साथ वापस लौटाना है.
सहयोगात्मक शासन: नया मॉडल
उपराज्यपाल द्वारा प्रस्तावित कोलैबोरेटिव गवर्नेंस का सीधा अर्थ जवाबदेही तय करना है. इस मॉडल के तहत अब सड़कों और बुनियादी ढांचे का निरीक्षण विभाग अकेले नहीं बल्कि पुलिस और निगम के साथ करेंगे. विभागों के बीच पत्राचार में होने वाली देरी को खत्म कर ऑन-द-स्पॉट फैसले लिए जाएंगे. व्यापारियों और स्थानीय लोगों की राय को विकास योजनाओं का आधार बनाया जाएगा. उपराज्यपाल ने अपने संदेश में स्वीकार किया कि चांदनी चौक जैसी घनी आबादी और ऐतिहासिक महत्व वाले क्षेत्र को पूरी तरह व्यवस्थित करने की राह लंबी और चुनौतीपूर्ण है. उन्होंने कहा, दशकों की समस्याओं को रातों-रात हल नहीं किया जा सकता, लेकिन संकल्प अटल है. हम इस प्रतिष्ठित क्षेत्र की चमक वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
चांदनी चौक के पुनरुद्धार की इस नई पहल से न केवल स्थानीय व्यापार को गति मिलने की उम्मीद है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर भी पुरानी दिल्ली की छवि और अधिक सुधरेगी. प्रशासन की इस सक्रियता ने इलाके के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी है. गत 13 मार्च को मुख्यमंत्री और शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एसआरडीसी) की अध्यक्ष रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई 38वीं बोर्ड बैठक में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए थे. बैठक में जहां एक ओर पुरानी दिल्ली के बुनियादी ढांचे और विरासत संरक्षण पर जोर दिया गया. वहीं, दूसरी ओर पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में हुई वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाते हुए जांच के आदेश दिए गए थे.
ये भी पढ़ें: