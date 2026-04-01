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RGHS को इंश्योरेंस मोड पर लाने की तैयारी, कर्मचारी संगठन बोले- बर्दाश्त नहीं

चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का कहना है कि सरकार मां योजना की तर्ज पर आरजीएचएस का नया ढांचा तैयार कर सकती है, जिससे पारदर्शिता बढ़ाने और गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने का लक्ष्य होगा. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से आरजीएचएस में लगातार अनियमितताएं सामने आ रही हैं. फर्जी बिलिंग, अनावश्यक जांच और इलाज के नाम पर अधिक भुगतान जैसी शिकायतों ने चिंता बढ़ा दी है. ऐसे में योजना के मौजूदा स्वरूप में बदलाव कर इसे इंश्योरेंस आधारित मॉडल में बदलने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और छह माह के अंदर इसे लागू कर दिया जाएगा.

जयपुर: राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) को लेकर सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. प्राइवेट अस्पतालों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि आरजीएचएस के तहत लंबित भुगतान नहीं हुआ, तो इससे जुड़ी तमाम सेवाएं बंद कर दी जाएंगी. वहीं, अब राज्य सरकार ने इस योजना में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है. चिकित्सा विभाग इस योजना को इंश्योरेंस मोड पर लाने की दिशा में काम कर रहा है.

इंश्योरेंस मोड बर्दाश्त नहीं: सरकार के इस निर्णय के बाद आरजीएचएस से जुड़े लाभार्थी अर्थात सरकारी कर्मचारी इसके विरोध में उतर आए हैं. अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह का कहना है कि इस योजना से प्रदेश में करीब 10 लाख सरकारी कर्मचारी जुड़े हुए हैं, जो हर माह योजना से जुड़े रहने के लिए पैसा देते हैं. यह योजना राज्य कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान करती है, लेकिन सरकार इसे इंश्योरेंस मोड पर लाना चाह रही है, जो बर्दाश्त नहीं है. सरकार इस योजना को लेकर कोई छेड़छाड़ करती है, तो कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे.

इंश्योरेंस मॉडल से क्या बदलेगा? चिकित्सा विभाग का मानना है कि यदि योजना को इंश्योरेंस मोड पर लागू किया जाता है, तो इससे क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज होने की उम्मीद है. साथ ही, फर्जीवाड़े पर भी काफी हद तक रोक लगाई जा सकेगी. फिलहाल, चिकित्सा विभाग नए मॉडल के खाके पर काम कर रहा है और जल्द ही इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव सरकार के सामने रखा जा सकता है. यह बदलाव लागू होता है, तो आरजीएचएस योजना के संचालन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जिसका सीधा असर लाखों लाभार्थियों पर पड़ेगा.

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गड़बड़ियों पर कार्रवाई: आरजीएचएस के तहत भुगतान को लेकर सरकार और निजी अस्पतालों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है. निजी अस्पतालों का आरोप है कि सरकार समय पर भुगतान नहीं कर रही, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति प्रभावित हो रही है. प्राइवेट अस्पतालों से जुड़े संगठनों का कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 3500 करोड़ का काम किया गया, जिसके मुकाबले केवल 2400 करोड़ का ही भुगतान हुआ है. सरकार ने 45 दिनों में भुगतान का लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन अब यह देरी सात माह से अधिक की हो चुकी है. बकाया भुगतान न होने से छोटे और मध्यम अस्पताल अपने कर्मचारियों को वेतन देने में भी असमर्थ हो रहे हैं. सरकार का कहना है कि योजना के तहत पिछले दो वर्ष में 7200 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान अस्पताल एवं फार्मेसी को किया गया है. वित्त वर्ष 2021-22 में 364 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ, जो 2024-25 में बढ़कर 3,471 करोड़ रुपए तक पहुंच गया. वित्त वर्ष 2025-26 में भी करीब 3 हजार करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है.