विकास के नाम पर हरियाली कुर्बान! सहकार मार्ग पर 800 मीटर लंबा पार्क हटाकर स्लिप लेन बनाने की तैयारी, लोगों में रोष
स्थानीयों का कहना है कि पार्क के नीचे से नाला और सीवर लाइन भी गुजरती है, जिससे निर्माण कार्य और चुनौतीपूर्ण हो सकता है.
Published : April 19, 2026 at 6:40 PM IST
जयपुर: शहर में ट्रैफिक जाम से राहत के नाम पर अब हरियाली पर संकट मंडराने लगा है. सहकार मार्ग पर जाम की समस्या से निपटने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने जेपी फाटक से इमली फाटक तक करीब 800 मीटर लंबे पार्क के हिस्से को हटाकर स्लिप लेन बनाने की योजना तैयार की है. 50 कॉलोनी के बीच ये महज एक पार्क है. ऐसे में जेडीए के इस प्लान को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है. क्योंकि इससे न सिर्फ हरियाली खत्म होगी बल्कि जाम की समस्या पूरी तरह खत्म होने की भी कोई गारंटी नहीं है.
जाम खत्म करने के लिए ऑक्सीजोन की बलि: जेडीए सहकार मार्ग पर स्लिप लेन बनाने की योजना बना रहा है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि पार्क खत्म करने के बावजूद इलाके के एक भी बड़े तिराहे या चौराहे को सिग्नल फ्री नहीं किया जा सकेगा. इमली फाटक, ज्योति नगर, पीएचक्यू कट, विधानसभा मोड़, करतारपुरा नाला तिराहा जैसे प्रमुख पॉइंट्स पर जाम जस का तस रहेगा. ऐसे में हजारों लोगों के लिए बने ऑक्सीजोन की बलि ज्यादा बड़ी कीमत साबित हो सकती है.
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30 साल पुरानी हरियाली पर संकट: स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पार्क 30 साल की मेहनत से तैयार हुआ है. यहां नीम, पीपल, कीकर जैसे 60 से ज्यादा बड़े पेड़ और 1000 से ज्यादा छोटे पौधे हैं. यहां रोजाना करीब 300 से 400 लोग सैर के लिए आते हैं. उन्होंने बताया कि पार्क के नीचे से नाला और सीवर लाइन भी गुजरती है, जिससे निर्माण कार्य और चुनौतीपूर्ण हो सकता है. इसी वजह से जनकपुरी प्रथम विकास समिति ने इस योजना के खिलाफ मोर्चा खोला है. इस संबंध में जेडीए अधिकारियों से बात भी की, तो उन्होंने पूरा पार्क नहीं हटाने की बात कही है. साथ ही बताया है कि सड़क की उपलब्ध जमीन, फुटपाथ और नाले को कवर करते हुए पार्क के आंशिक हिस्से पर ही स्लिप लेन बनाई जाएगी. इस पर समिति ने सवाल उठाया कि लोगों ने इस पार्क को बच्चों की तरह सहेजा है. अब इसे खत्म करना गलत है.
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जेडीए ने विकास समिति को पत्र लिखकर दी जानकारी: जेडीए की ओर से स्थानीय विकास समिति के लिए जारी पत्र में बताया गया है कि सहकार मार्ग स्थित इमली फाटक पर प्रस्तावित फ्लाईओवर तकनीकी परीक्षण और भविष्य की यातायात आवश्यकताओं के आकलन में व्यवहारिक नहीं पाया गया. यहां हर दिन लगभग 120 ट्रेनों के आवागमन के कारण फाटक बार-बार बंद रहता है, जिससे जाम की स्थिति बनी रहती है. इस समस्या के समाधान के लिए सहकार मार्ग के समानांतर स्लिप लेन बनाने का फैसला लिया गया है, ताकि करतारपुरा, महेश नगर और नंदी नगर की ओर जाने वाला यातायात सुचारु रूप से चल सके. इसके तहत सड़क की उपलब्ध भूमि का उपयोग करते हुए पार्क के आंशिक हिस्से से स्लिप लेन का निर्माण किया जाएगा, साथ ही इमली फाटक के दोनों ओर भी वैकल्पिक यातायात मार्ग विकसित करने की योजना है, ताकि जाम की समस्या कम हो सके.
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जंक्शन सुधार के लिए बजट मंजूर: उधर, जेडीसी सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि इमली फाटक और ज्योति नगर जंक्शन के सुधार के लिए 5.96 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत किया गया है. ये क्षेत्र वीआईपी मूवमेंट और भारी ट्रैफिक के कारण संवेदनशील माना जाता है. जंक्शन सुधार के तहत ज्योति नगर से पीएचक्यू कट तक स्लिप लेन बनाकर इमली फाटक कट को बंद करने की योजना भी प्रस्तावित है. साथ ही इमली फाटक से 22 गोदाम की ओर जाने वाले वाहनों के लिए समानांतर स्लिप लेन का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है.
पहले भी बने समाधान, लेकिन अधूरे: तीन साल पहले लक्ष्मी मंदिर तिराहे पर अंडरपास बनाकर एक दिशा का ट्रैफिक तो सुगम हुआ, लेकिन लक्ष्मी मंदिर से सहकार मार्ग की ओर जाने वाला रास्ता अभी भी जाम से जूझ रहा है. वहीं वर्तमान में सिर्फ 600 मीटर के दायरे में 3 तिराहे होने से जाम की स्थिति बनती है. यहां सबसे ज्यादा परेशानी इमली फाटक रेलवे क्रॉसिंग पर होती है. हालांकि स्थानीय लोगों की माने तो सहकार मार्ग पर पीक आवर्स में कट बंद किया गया है. जिसकी वजह से अब जाम की स्थिति से भी राहत मिली है. आखिर फिर क्यों हरियाली पर कुठाराघात किया जा रहा है?