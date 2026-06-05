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बिहार के कॉलेजों में बड़े पैमाने पर होगी नियुक्ति, 26 हजार शिक्षकों और कर्मचारियों की बहाली की तैयारी

पटना: बिहार के सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में वर्षों से खाली पड़े शिक्षकों एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के पदों को भरने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ी पहल शुरू कर दी है. उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के 13 विश्वविद्यालयों के अधीन आने वाले कॉलेजों में बड़े पैमाने पर नियुक्ति प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी है.

कॉलेजों में बड़े पैमाने पर होगी नियुक्ति: सरकार की योजना के अनुसार शिक्षकों और गैर-शैक्षणिक कर्मियों के कुल 26 हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति की जाएगी. इसके साथ ही राज्य में प्रस्तावित नए डिग्री कॉलेजों के लिए भी हजारों नए पद सृजित किए जाएंगे.

शिक्षकों और कर्मचारियों की भारी कमी: उच्च शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों में शिक्षकों और कर्मचारियों की भारी कमी है. लंबे समय से नियुक्तियां नहीं होने के कारण शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है.

व्यवस्था सुचारु करने के लिए फैसला: कॉलेजों में कक्षाएं नियमित रूप से संचालित करने, परीक्षा कार्यों को समय पर पूरा करने और प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. इसी को देखते हुए सरकार ने रिक्त पदों की पहचान कर नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है.

55 प्रतिशत पद खाली: विभागीय आंकड़ों के मुताबिक राज्य के कॉलेजों में स्वीकृत शिक्षकों के कुल 12411 पद हैं. इनमें वर्तमान में केवल 5800 शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि 6611 पद रिक्त पड़े हुए हैं. इसका मतलब है कि शिक्षकों के लगभग 55 प्रतिशत पद खाली हैं.

गैर-शैक्षणिक वर्ग में 60 प्रतिशत पद खाली: इसी प्रकार गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के 16557 स्वीकृत पद हैं, लेकिन इनमें केवल 5583 कर्मचारी कार्यरत हैं. शेष 10974 पद खाली हैं. यानी गैर-शैक्षणिक वर्ग में लगभग 60 प्रतिशत पद रिक्त हैं. यही कारण है कि कॉलेजों में शिक्षण से लेकर कार्यालय संचालन तक कई तरह की समस्याएं लगातार सामने आती रही हैं. शैक्षणिक सत्र का विश्वविद्यालयों के लेट चलने का यह एक प्रमुख कारण है.

कॉलेजों को मिलेगी बड़ी राहत: सरकार की योजना के तहत सबसे पहले रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी. इसके अंतर्गत करीब 6600 लेक्चरर और शिक्षकों की बहाली होगी, जबकि 11 हजार से अधिक गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी.

इन नियुक्तियों के बाद वर्षों से शिक्षक और कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे कॉलेजों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. विभाग का लक्ष्य है कि नियुक्ति प्रक्रिया को तेज गति से आगे बढ़ाकर शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए.

211 नए डिग्री कॉलेज खोलने की योजना: इसके साथ ही राज्य सरकार ने कॉलेज विहीन प्रखंडों में उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए 211 नए डिग्री कॉलेज खोलने की योजना बनाई है. इन नए कॉलेजों के संचालन के लिए अलग से शिक्षकों और कर्मचारियों के पद सृजित किए जाएंगे.