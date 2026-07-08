ETV Bharat / state

दिल्ली को 'ईवी सिटी' बनाने की तैयारी: अगले 4 वर्षों में स्थापित होंगे 32 हजार चार्जिंग स्टेशन, सीएम ने दिए कड़े निर्देश

दिल्ली में एक मजबूत, आधुनिक व विश्वसनीय ईवी चार्जिंग नेटवर्क तैयार करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बैठक
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बैठक (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 8, 2026 at 8:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली को वास्तविक अर्थों में 'ईवी सिटी' (इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी) के रूप में विकसित करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक और महत्वाकांक्षी कार्ययोजना पर काम शुरू कर दिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि अगले चार वर्षों के भीतर दिल्ली में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या को मौजूदा 9 हजार से बढ़ाकर 32 हजार किया जाए. इस बैठक में परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि दिल्ली में एक मजबूत, आधुनिक व विश्वसनीय ईवी चार्जिंग नेटवर्क तैयार करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. बैठक के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर रणनीतिक चर्चा हुई और दिशा-निर्देश जारी किए गए.

निर्बाध बिजली आपूर्ति व सोलर ऊर्जा पर जोर

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से चार्जिंग स्टेशनों के लिए आवश्यक बिजली आपूर्ति व भविष्य में बढ़ने वाली मांग के अनुरूप विद्युत अवसंरचना (पावर इंफ्रास्ट्रक्चर) की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की. उन्होंने कहा कि केवल स्टेशन बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके निर्बाध संचालन के लिए पर्याप्त बिजली सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है. इसके साथ ही ऊर्जा के स्वच्छ एवं टिकाऊ विकल्प को बढ़ावा देने के लिए सोलर आधारित चार्जिंग स्टेशनों के विकास पर विशेष जोर दिया गया.

स्लो चार्जिंग से फास्ट चार्जिंग की ओर बदलाव

भविष्य की जरूरतों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अब से फास्ट चार्जिंग तकनीक को प्राथमिकता दी जाएगी. इसके तहत दिल्ली में वर्तमान में संचालित सभी स्लो चार्जिंग स्टेशनों को चरणबद्ध तरीके से फास्ट चार्जिंग स्टेशनों में बदला जाएगा, जिससे वाहन चालकों का समय बच सके.

प्रमुख स्थानों की पहचान व बुनियादी सुविधाएं

चार्जिंग स्टेशनों को सर्वसुलभ बनाने के लिए सरकार ने प्रमुख व रणनीतिक स्थानों का चयन करने के निर्देश दिए हैं. इनमें दिल्ली मेट्रो की पार्किंग और एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे उपलब्ध खाली स्थान, नगर निगम के पार्किंग स्थल और दिल्ली विकास प्राधिकरण के बाजारों के आसपास के क्षेत्र, रेलवे स्टेशनों के बाहर, प्रमुख मॉल, सरकारी परिसर और बड़े व्यावसायिक क्षेत्र शामिल हैं. इन आधुनिक चार्जिंग स्टेशनों पर केवल चार्जिंग ही नहीं, बल्कि आम जनता के लिए बैठने की व्यवस्था व पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी. साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यहां हर प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज किए जा सकें.

विभिन्न एजेंसियों के साथ अंतर-विभागीय समन्वय:

इतने बड़े स्तर पर नेटवर्क विस्तार को गति देने के लिए दिल्ली सरकार विभिन्न केंद्रीय व स्थानीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगी. इस योजना के तहत डीडीए, डीएमआरसी और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित किया जा रहा है, जिससे उनके पास उपलब्ध भूमि व पार्किंग अवसंरचना का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संबंधित एजेंसियों के साथ शीघ्र ही विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर जमीनी स्तर पर काम शुरू किया जाए, जिससे दिल्ली स्वच्छ, आधुनिक व टिकाऊ परिवहन व्यवस्था की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सके.

यह भी पढ़ें-

TAGGED:

EV CHARGING STATIONS IN DELHI
DELHI CM REKHA GUPTA
DELHI GOVERNMENT CHARGING STATION
DELHI EV CITY
EV POLICY IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.