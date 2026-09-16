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ग्लास कारोबार को वैश्विक बाजार से जोड़ने की तैयारी, उद्यमियों को दी गई एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग

डिजिटल मंच से दुनिया भर में चमकेगा फिरोजाबाद का कांच.

अब सीधे विदेश जाएगा फिरोजाबाद का कांच!
अब सीधे विदेश जाएगा फिरोजाबाद का कांच! (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 2:51 PM IST

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फिरोजाबाद: देश-दुनिया में अपनी अलग पहचान रखने वाले फिरोजाबाद के कांच उद्योग को अब वैश्विक बाजार से और मजबूती से जोड़ने की तैयारी है. स्थानीय कांच उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इकाइयों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बारीकियों, आधुनिक निर्यात प्रक्रियाओं, बेहतर पैकेजिंग, वित्तीय सुविधाओं और डिजिटल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की जानकारी देने के लिए एमएसएमई विकास कार्यालय आगरा की ओर से निर्यात प्रोत्साहन एवं ई-कॉमर्स विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला सह संगोष्ठी आयोजित की गई. इसमें विभिन्न विभागों और संस्थानों के विशेषज्ञों ने उद्यमियों को वैश्विक बाजार में पहुंच बनाने के तरीके बताए.

उद्यमियों को वैश्विक बाजार में पहुंच बनाने के तरीके बताए गए
उद्यमियों को वैश्विक बाजार में पहुंच बनाने के तरीके बताए गए (Photo Credit: ETV Bharat)

कांच उद्योग को मिलेंगे 'ग्लोबल विंग्स': एमएसएमई-डीएफओ के निदेशक विष्णु कुमार वर्मा ने कहा कि फिरोजाबाद के उद्यमियों में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अपार क्षमता है. सरकार का प्रयास है कि छोटे से छोटे उद्यमी को भी सीधे वैश्विक खरीदारों और आधुनिक ई-कॉमर्स नेटवर्क से जोड़ा जाए. उन्होंने उद्यमियों से गुणवत्ता प्रमाणीकरण, आधुनिक पैकेजिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रभावी इस्तेमाल करने का आह्वान किया. उन्होंने कह कि इन क्षेत्रों में सुधार से जिले के निर्यात को कई गुना बढ़ाया जा सकता है.

फिरोजाबाद के कांच उद्योग की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान है. वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए उत्पादों की गुणवत्ता के साथ-साथ नए डिजाइन और तकनीकी नवाचार को अपनाना जरूरी है. सीडीजीआई उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पाद तैयार करने और तकनीकी उन्नयन में सहयोग करेगा.- सचिन राजपाल, प्रधान निदेशक, सीडीजीआई

उद्यमियों को मिला एक्सपोर्ट का गुरुमंत्र!: उपायुक्त उद्योग संध्या यादव ने उद्यमियों को क्लस्टर स्तर पर संगठित होकर आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया. ग्लास एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश कुमार बंसल ने भी कांच उद्योग की मौजूदा जरूरतों और निर्यात की संभावनाओं को सामने रखा.कार्यशाला में फियो (FIEO) उत्तर प्रदेश के प्रमुख आलोक श्रीवास्तव ने विदेशी बाजारों में पहुंच बनाने, संभावित खरीदारों की पहचान करने और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी के अवसरों की जानकारी दी. भारतीय मानक ब्यूरो के वैज्ञानिक-एफ कौशिक दत्ता ने उत्पाद मानकीकरण, बीआईएस प्रमाणन और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन का महत्व समझाया. पंजाब नेशनल बैंक के सहायक महाप्रबंधक माधव कुमार ने निर्यात कारोबार के लिए बैंकिंग सुविधाओं, एक्सपोर्ट क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट और अंतरराष्ट्रीय भुगतान से जुड़ी प्रक्रियाओं की जानकारी दी. सहायक आयुक्त उद्योग संदीप यादव ने प्रदेश सरकार की निर्यात प्रोत्साहन नीतियों और जिला स्तर पर उपलब्ध वित्तीय व औद्योगिक सहयोग की जानकारी दी.

निर्यात प्रोत्साहन एवं ई-कॉमर्स विषय पर कार्यशाला
निर्यात प्रोत्साहन एवं ई-कॉमर्स विषय पर कार्यशाला (Photo Credit: ETV Bharat)

भुगतान जोखिम से बचाव और ई-कॉमर्स पर चर्चा: ईसीजीसी के कार्यकारी अधिकारी मनीष बोरकर ने विदेशी खरीदारों से जुड़े भुगतान जोखिमों और निर्यात ऋण बीमा के माध्यम से कारोबार को सुरक्षित रखने के उपाय बताए.वहीं GeM के प्रबंधक तुषार अग्रवाल ने सरकारी ई-मार्केटप्लेस पर उद्यमियों के ऑनबोर्डिंग और सरकारी खरीद में भागीदारी के फायदे बताए. वॉलमार्ट वृद्धि के राज्य प्रमुख विकास त्यागी ने डिजिटल क्षमता विकास तथा घरेलू और वैश्विक सप्लाई चेन से जुड़ने के तरीकों की जानकारी दी.एमएसएमई-डीएफओ के सहायक निदेशक अभिषेक सिंह ने उद्यमियों से पीएम विश्वकर्मा, क्लस्टर विकास योजना, क्रेडिट गारंटी सहित केंद्र सरकार की एमएसएमई योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया. कांच के उत्पादों के निर्यात में पैकेजिंग को महत्वपूर्ण मानते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, दिल्ली के सहायक प्रोफेसर तुषार बंद्योपाध्याय ने अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक्सपोर्ट पैकेजिंग और लेबलिंग की तकनीकें बताईं. उन्होंने नाजुक कांच उत्पादों को लंबी दूरी तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए पैकेजिंग के आधुनिक तरीकों की जानकारी दी.


आगरा प्रधान डाकघर के वरिष्ठ पोस्टमास्टर शशिकांत जैन ने डाक निर्यात सुविधा (DNFS) के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि छोटे उद्यमी और निर्यातक डाकघरों के माध्यम से अपेक्षाकृत सरल तरीके से अपने उत्पाद विदेश भेज सकते हैं. कार्यशाला के अंतिम चरण में प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया इसमें निर्यातकों, कांच उद्यमियों और हस्तशिल्पियों ने पैकेजिंग, सीमा शुल्क, वित्तीय सहायता, डिजिटल कैटलॉगिंग और विदेशी बाजारों में उत्पाद पहुंचाने से जुड़े सवाल पूछे. विशेषज्ञों ने मौके पर ही उनकी शंकाओं का समाधान किया. कार्यक्रम के अंत में सीडीजीआई फिरोजाबाद के उपनिदेशक रोहित सिंह ने सभी अतिथियों, वक्ताओं और उद्यमियों का आभार जताया. कार्यशाला में जिले के प्रमुख निर्यातक, कांच उद्योग से जुड़े उद्यमी, निर्यातक संघों के प्रतिनिधि और एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े बड़ी संख्या में हितधारक मौजूद रहे.

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