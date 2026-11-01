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टिहरी के बूढ़ाकेदार में छिपी है कुदरत की नेमत, खूबसूरत जराल-मंजयारा और काना ताल मोह लेंगी आपका मन

टिहरी: उत्तराखंड में पर्यटन की संभावनाएं सिर्फ प्रसिद्ध हिल स्टेशनों और धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं हैं. पहाड़ के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रकृति ने ऐसी खूबसूरती बिखेरी है, जो पर्यटकों और ट्रैकिंग के शौकीनों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं. ऐसा ही एक क्षेत्र है टिहरी के भिलंगना ब्लॉक में स्थित बूढ़ाकेदार . जहां जराल ताल , मंजयारा ताल और काना ताल जैसे प्राकृतिक स्थल अपनी खूबसूरती से लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. अब इन स्थलों को पर्यटन के नक्शे पर पहचान दिलाने की दिशा में पहल शुरू हुई है.

दरअसल, हाल में ही 'ट्री फॉर हिमालय' और मंज्याड़ी रिसोर्ट के बैनर तले आयोजित ट्रेकिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया था. जिसमें छात्र-छात्राएं, स्थानीय लोग, ट्रेकर्स और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए. इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल और भिलंगना के खंड विकास अधिकारी विपिन सिंह ने भी लगभग 7 किलोमीटर लंबे ट्रेक कर प्राकृतिक सुंदरता, पर्यटन की संभावनाओं एवं जरूरी सुविधाओं का जायजा लिया.

तीन तालों की खूबसूरती बनी आकर्षण का केंद्र: टिहरी गढ़वाल का बूढ़ाकेदार क्षेत्र अब अपने धार्मिक महत्व के साथ प्राकृतिक पर्यटन की संभावनाओं को लेकर चर्चा में है. जहां जराल ताल, मंजयारा ताल और काना ताल तक पहुंचने के लिए आयोजित ट्रेकिंग में प्रतिभागियों को पहाड़ी रास्तों, घने जंगलों, खुले बुग्यालों और प्राकृतिक दृश्यों को करीब से देखने का अवसर मिल रहा है.

"यह लगभग सात किलोमीटर का खूबसूरत ट्रेक है, जहां करीब-करीब हर दो किलोमीटर पर ताल और बुग्याल जैसे प्राकृतिक आकर्षण देखने को मिलते हैं. इस तरह का भू-दृश्य प्रकृति प्रेमियों, फोटोग्राफी के शौकीनों और ट्रेकिंग में रुचि रखने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकता है."- वरुणा अग्रवाल, मुख्य विकास अधिकारी

पर्यटन विकास की संभावनाओं का निरीक्षण: ट्रेकिंग कार्यक्रम का उद्देश्य केवल प्राकृतिक सुंदरता को देखना नहीं, बल्कि इन स्थलों की पर्यटन क्षमता और विकास से जुड़ी आवश्यकताओं को समझना भी था. सीडीओ वरुणा अग्रवाल ने मौके पर पहुंचकर क्षेत्र का निरीक्षण किया. उन्होंने बताया कि इस ट्रेक को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए ट्रेकिंग रूट की सूची में शामिल करने के संबंध में आगे प्रस्ताव भेजा जाएगा.

काना ताल का नजारा (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

यदि इस पहल को आगे बढ़ाया जाता है, तो भविष्य में यहां ट्रेकिंग गतिविधियों को व्यवस्थित करने और पर्यटकों को आकर्षित करने की संभावनाएं बन सकती हैं. हालांकि, अभी इसे विकसित पर्यटन स्थल या पूरी तरह सुविधायुक्त ट्रेक घोषित नहीं किया गया है. इसके लिए आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया और आधारभूत सुविधाओं का विकास जरूरी होगा.

स्थानीय लोगों ने उठाई मूलभूत सुविधाओं की मांग: बूढ़ाकेदार क्षेत्र में प्राकृतिक सौंदर्य की भरपूर संभावनाएं हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की मानें तो बुनियादी सुविधाओं का अभाव इन स्थलों की पहचान को सीमित कर रहा है. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षित पैदल मार्ग, रास्तों की स्पष्ट जानकारी, पेयजल, स्वच्छता, प्राथमिक उपचार, स्थानीय गाइड और ठहरने की उचित व्यवस्था जैसे पहलुओं पर काम करने की आवश्यकता है.

खूबसूरत मंजयारा ताल (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

स्थानीय लोगों ने कहा कि क्षेत्र के खूबसूरत स्थलों की जानकारी मिलने के बाद इन्हें लोगों के सामने लाने और इनके विकास की दिशा में पहल करने का विचार आया. उनका कहना है कि आने वाली पीढ़ी को अपनी प्राकृतिक धरोहर से परिचित कराना जरूरी है. इसके लिए स्थानीय लोगों और सरकार को मिलकर काम करना होगा.

अल्मोड़ा, दिल्ली और देहरादून से पहुंचे ट्रेकर्स: इस ट्रेकिंग कार्यक्रम में अल्मोड़ा, दिल्ली और देहरादून समेत विभिन्न स्थानों से आए ट्रेकर्स ने भाग लिया. स्थानीय छात्र-छात्राएं भी इस अभियान का हिस्सा बने. यदि इन प्राकृतिक स्थलों को योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाता है, तो इसका लाभ स्थानीय ग्रामीणों को भी मिल सकता है.

जराल ताल का नजारा (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

भिलंगना के खंड विकास अधिकारी विपिन सिंह ने बताया कि इस ट्रेकिंग कार्यक्रम का आयोजन मंज्याड़ी रिसोर्ट की ओर से किया गया, जिसमें जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन ने सहयोग किया. ट्रेक में अल्मोड़ा, दिल्ली और देहरादून समेत विभिन्न स्थानों से आए ट्रैकर्स के साथ स्थानीय छात्र भी शामिल हुए.

"कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सीडीओ को क्षेत्र की पर्यटन संभावनाओं से रूबरू कराना और स्थानीय स्तर पर समस्याओं एवं जरूरतों का आकलन करना था. क्षेत्र में पर्यटन को विकसित करने के लिए जो भी मूलभूत समस्याएं सामने आएंगी, उन्हें दूर करने की दिशा में कार्य किया जाएगा."- विपिन सिंह, खंड विकास अधिकारी, भिलंगना

रोजगार और ग्रामीण पर्यटन को मिल सकती है नई दिशा: स्थानीय युवाओं के लिए प्रशिक्षित गाइड, होमस्टे, स्थानीय भोजन, परिवहन और ट्रेकिंग से जुड़ी सेवाओं में रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा, कचरा प्रबंधन, सुरक्षित ट्रेकिंग और स्थानीय समुदाय की भागीदारी को प्राथमिकता देनी होगी.

सीडीओ वरुणा अग्रवाल ने कहा कि यह क्षेत्र ट्रेकिंग के लिहाज से काफी अच्छा है और प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर इसकी संभावनाओं और आवश्यकताओं का निरीक्षण किया है. उन्होंने बताया कि क्षेत्र को विकसित करने के लिए इसे ट्रेकिंग रूट की सूची में शामिल करने के लिए आगे भेजा जाएगा. ताकि, भविष्य में यहां पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके.

मुख्य विकास अधिकारी वरूणा अग्रवाल का बयान (फोटो- ETV Bharat)

ट्रेकिंग आयोजक बद्री प्रसाद अंथ्वाल ने बताया कि कि जब उन्हें इस क्षेत्र में मौजूद खूबसूरत स्थलों के बारे में जानकारी मिली, तो इन स्थानों को लोगों के सामने लाने और इनके विकास की दिशा में काम करने का विचार आया. उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी को अपनी प्राकृतिक धरोहर के बारे में जानकारी देना जरूरी है.

"पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय लोगों और सरकार दोनों को मिलकर प्रयास करने होंगे. क्षेत्र में प्राकृतिक सौंदर्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन पर्यटकों तक इसकी जानकारी पहुंचाने और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की जरूरत है."- बद्री प्रसाद अंथवाल, ट्रेकिंग आयोजनकर्ता

पर्यटन के नक्शे पर पहचान बनाने की उम्मीद: जराल ताल, मंजयारा ताल और काना ताल क्षेत्र की यह ट्रेकिंग स्थानीय पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है. प्रशासनिक अधिकारियों के मौके पर पहुंचने से स्थानीय लोगों में उम्मीद जगी है कि लंबे समय से विकास की बाट जोह रहे इन प्राकृतिक स्थलों को सुविधाओं से जोड़कर पर्यटन गतिविधियों का केंद्र बनाया जा सकता है.

बूढ़ाकेदार-काना ताल से खूबसूरतस प्राकृतिक नजारों का होता है दीदार (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

अगर सड़क, पैदल मार्ग, पेयजल, ठहरने और अन्य जरूरी सुविधाएं विकसित होती हैं, तो बूढ़ाकेदार क्षेत्र का यह इलाका टिहरी के नए पर्यटन गंतव्य के रूप में उभर सकता है. फिलहाल, ट्रेकिंग कार्यक्रम आयोजित कर इस जगह को प्रमोट किया जा रहा है. ताकि, यह ट्रेक भी पर्यटकों और ट्रेकरों के सामने आ सके. वहीं, मुख्य विकास अधिकारी वरूणा अग्रवाल ने बताया कि,

"भिलंगना क्षेत्र में बूढाकेदार मंदिर से आगे आधे घंटे की दूरी पर मरवाड़ी गांव है, वहां से एक ट्रेक शुरू होता है. जिसमें तीन ताल पड़ते हैं. जराल ताल, मंजयारा ताल और काना ताल बहुत ही खूबसूरत ट्रेक हैं. अब उस ट्रेक को भी प्रमोट किया जा रहा है. क्योंकि, ये ट्रेक प्रमुख यात्रा मार्ग पर पड़ता है. ट्रेक सड़क से शुरू होता है. जिससे ट्रेक के साथ पर्यटन बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं."- वरुणा अग्रवाल, मुख्य विकास अधिकारी

सीडीओ वरुणा ने कहा कि उनकी ओर से कार्रवाई की जा रही है. जहां-जहां सुधारीकरण की आवश्यकता है, वहां-वहां पर लागत या खर्च का अनुमान लगाया जा रहा है. जिसके बाद कार्य करवाया जाएगा. इसके अलावा ट्रेक ऑफ टिहरी के माध्यम से होटल्स, होमस्टे को अलग किया जा रहा है, उसमें जो भी गेस्ट आते हैं या जो भी होटल, होमस्टे से जुड़ते हैं, उनको भी इसके बारे में जानकारी दी जाएगी. स्थानीय लोगों के माध्यम से ट्रेक को आगे बढ़ाया जाएगा.

सवाल- प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं कि ऐसे ट्रेक, बुग्याल एवं तालों को विकसित किया जाएं, लेकिन इन कोशिशों के बावजूद जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की गति बेहद धीमी क्यों होती है?

सीडीओ का जवाब- टिहरी जिले में बहुत सारे ट्रेक उपलब्ध हैं, लेकिन बिखरे तरीके से हैं. कहीं पर उनकी संकलित सूची न होने के कारण उनके बारे में जानकारी का अभाव होता है. बाहर से जब कोई पर्यटक आता है, तो उसे पता ही नहीं होता कि ऐसा कोई ट्रेक भी है. जिसे वो कर सकता है और अगर कर सकता है तो किसके माध्यम से कर सकता है.