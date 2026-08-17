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झारखंड में वर्षापात के ज्यादा सटीक आंकड़े जुटाना चाहती है सरकार, सभी ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटेड रेन गेज मशीन लगाने की तैयारी शुरू

रांची: झारखंड के सभी 4345 ग्राम पंचायतों में सरकार ने अब ऑटोमेटेड रेन गेज मशीन लगाने की तैयारी शुरू कर दी है. सभी पंचायतों में रेन गेज मशीन लग जाने से पंचायत स्तर पर हर दिन होने वाली बारिश की मात्रा की सटीक जानकारी मिल जाया करेगी.

गौरतलब हैं कि वर्तमान में झारखंड के सभी 264 प्रखंड में रेन गेज मशीन लगी हुई है, जिससे वर्तमान समय में राज्य मुख्यालय को वर्षापात का आंकड़ा हासिल होता है. हर पंचायत में ऑटोमेटेड रेन गेज मशीन लग जाने से वर्षापात को लेकर मिलने वाली जानकारी से यह पता आसानी से लग सकेगा कि राज्य के किस गांव में अभी वर्षापात और खेती की क्या स्थिति है.

वर्षापात के सटीक आंकड़े जुटाना चाहती है सरकार (Etv Bharat)

वर्तमान में कई जिलों से सही वर्षापात का डाटा नहीं: मौसम वैज्ञानिक

रांची स्थित मौसम केंद्र के वरिष्ठ मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक सतीश चंद्र मंडल ने संथाल के एक जिले पाकुड़ और उसके आसपास के जिलों में इस मानसून में हुए वर्षापात का जिक्र करते हुए बताया कि पाकुड़ जिले से वर्षापात के जो आंकड़ें मिले हैं, उसके अनुसार वहां सामान्य से 56% कम बारिश हुई है (766.5mm की जगह 341.7mm बारिश हुई है) जबकि पाकुड़ जिले के बिल्कुल आसपास के जिलों में मानसूनी बारिश की स्थिति इतनी खराब नहीं दिखती.

वर्षापात के आंकड़ों में बड़ा अंतर

वहीं दुमका में सामान्य से 22% कम, साहिबगंज में सामान्य से 19% कम और गोड्डा में सामान्य से 29% कम बारिश दर्ज हुई है. पाकुड़ और उससे सटे जिलों के वर्षापात के आंकड़ों में बड़े अंतर की वजह उन जिलों से आए वर्षापात के आंकड़े एक बड़ी वजह हो सकते हैं.

सतीश चंद्र मंडल बताते हैं कि जो भी स्टैटिक्स बनता है, उसी पर आंकड़ें निर्भर करते हैं. उन्होंने कहा कि ऑब्जर्वेशन के लिए मौसम केंद्र और कृषि विभाग के रेनगेज से मिले आंकड़े पर निर्भर रहना होता है. मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक सतीशचंद्र मंडल कहते हैं कि रेन गेज से मिले आंकड़े पर निर्भर रहना पड़ता है. उन्होंने कई बार कृषि विभाग को इसके लिए लिखा भी है.

हर पंचायत में रेन गेज मशीन लगाने की तैयारी: कृषि उपनिदेशक

झारखंड में कई जिलों से वर्षापात के आंकड़ें, संदेह भरे होने के सवाल पर राज्य के कृषि उपनिदेशक अमृतेश कुमार सिंह कहते हैं कि जब राज्य के हर पंचायत में ऑटोमेटेड रेन गेज मशीन लग जाएगी, तब इस तरह की शिकायतें भी खत्म हो जाएगी.