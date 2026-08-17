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झारखंड में वर्षापात के ज्यादा सटीक आंकड़े जुटाना चाहती है सरकार, सभी ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटेड रेन गेज मशीन लगाने की तैयारी शुरू

झारखंड में वर्षापात के और ज्यादा सटीक आंकड़े जुटाने के लिए सभी ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटेड रेन गेज मशीन लगाने की तैयारी शुरू हो गई.

Krishi Bhavan, Ranchi
कृषि भवन, रांची (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 17, 2026 at 4:57 PM IST

5 Min Read
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रांची: झारखंड के सभी 4345 ग्राम पंचायतों में सरकार ने अब ऑटोमेटेड रेन गेज मशीन लगाने की तैयारी शुरू कर दी है. सभी पंचायतों में रेन गेज मशीन लग जाने से पंचायत स्तर पर हर दिन होने वाली बारिश की मात्रा की सटीक जानकारी मिल जाया करेगी.

गौरतलब हैं कि वर्तमान में झारखंड के सभी 264 प्रखंड में रेन गेज मशीन लगी हुई है, जिससे वर्तमान समय में राज्य मुख्यालय को वर्षापात का आंकड़ा हासिल होता है. हर पंचायत में ऑटोमेटेड रेन गेज मशीन लग जाने से वर्षापात को लेकर मिलने वाली जानकारी से यह पता आसानी से लग सकेगा कि राज्य के किस गांव में अभी वर्षापात और खेती की क्या स्थिति है.

वर्षापात के सटीक आंकड़े जुटाना चाहती है सरकार (Etv Bharat)

वर्तमान में कई जिलों से सही वर्षापात का डाटा नहीं: मौसम वैज्ञानिक

रांची स्थित मौसम केंद्र के वरिष्ठ मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक सतीश चंद्र मंडल ने संथाल के एक जिले पाकुड़ और उसके आसपास के जिलों में इस मानसून में हुए वर्षापात का जिक्र करते हुए बताया कि पाकुड़ जिले से वर्षापात के जो आंकड़ें मिले हैं, उसके अनुसार वहां सामान्य से 56% कम बारिश हुई है (766.5mm की जगह 341.7mm बारिश हुई है) जबकि पाकुड़ जिले के बिल्कुल आसपास के जिलों में मानसूनी बारिश की स्थिति इतनी खराब नहीं दिखती.

वर्षापात के आंकड़ों में बड़ा अंतर

वहीं दुमका में सामान्य से 22% कम, साहिबगंज में सामान्य से 19% कम और गोड्डा में सामान्य से 29% कम बारिश दर्ज हुई है. पाकुड़ और उससे सटे जिलों के वर्षापात के आंकड़ों में बड़े अंतर की वजह उन जिलों से आए वर्षापात के आंकड़े एक बड़ी वजह हो सकते हैं.

सतीश चंद्र मंडल बताते हैं कि जो भी स्टैटिक्स बनता है, उसी पर आंकड़ें निर्भर करते हैं. उन्होंने कहा कि ऑब्जर्वेशन के लिए मौसम केंद्र और कृषि विभाग के रेनगेज से मिले आंकड़े पर निर्भर रहना होता है. मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक सतीशचंद्र मंडल कहते हैं कि रेन गेज से मिले आंकड़े पर निर्भर रहना पड़ता है. उन्होंने कई बार कृषि विभाग को इसके लिए लिखा भी है.

हर पंचायत में रेन गेज मशीन लगाने की तैयारी: कृषि उपनिदेशक

झारखंड में कई जिलों से वर्षापात के आंकड़ें, संदेह भरे होने के सवाल पर राज्य के कृषि उपनिदेशक अमृतेश कुमार सिंह कहते हैं कि जब राज्य के हर पंचायत में ऑटोमेटेड रेन गेज मशीन लग जाएगी, तब इस तरह की शिकायतें भी खत्म हो जाएगी.

उन्होंने बताया कि पंचायत स्तर पर ऑटोमेटेड रेन गेज मशीन लग जाने से पंचायत स्तर पर हर दिन होने वाले वर्षापात का एक्यूरेट डेटा मिल जाया करेगा, जिसके आधार पर पंचायत विशेष में बारिश की स्थिति, वहां सुखाड़ है या नहीं और खेती की क्या स्थिति है? इसका सहज अनुमान लगाया जा सकेगा.

कृषि उपनिदेशक बताते हैं कि झारखंड में कृषि और मौसम विभाग को ज्यादा सटीक वर्षापात का डेटा मिलने के साथ-साथ फसल बीमा योजना के लिए भी क्षेत्र विशेष की स्थिति का आकलन करना आसान होगा, जिसके चलते फसल नुकसान होने की स्थिति में अन्नदाता किसानों को उनके खराब हुई फसल का मुआवजा पाने में आसानी होगी.

ऑटोमेटेड रेन गेज मशीन लगाने के लिए एजेंसी की चयन प्रक्रिया शुरू

राज्य सरकार की कृषि एवं सहकारिता विभाग ने एजेंसी चयन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. झारखंड सरकार के पोर्टल के मुताबिक, झारखंड के 24 राज्यों में कुल 264 प्रखंड और 4,345 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत कुल 32,363 से अधिक गांव है.

हर ग्राम पंचायत में ऑटोमेटेड रेन गेज मशीन लगाने के फायदे

झारखंड राज्य कृषि निदेशालय में उप निदेशक (प्रशासन) अमृतेश कुमार सिंह ने बताया कि अभी हमारे राज्य के हर प्रखंड में रेन गेज मशीन लगी हुई है, जिससे हर दिन वर्षापात की जानकारी कृषि विभाग और मौसम केंद्र को हासिल होती है. जब राज्य के हर ग्राम पंचायत में ऑटोमेटेड रेन गेज मशीन लग जायेगी, तब राज्य में वर्षापात का आंकड़ा पंचायत स्तर पर मिल जाएगा और वो ज्यादा सटीक होगा.

वहीं कृषि निदेशालय में उपनिदेशक अमृतेश कुमार सिंह ने बताया कि जब राज्य स्तर पर हर पंचायत में लगाए गए ऑटोमेटेड रेन गेज मशीन से खुद ही मुख्यालय को हर दिन वर्षापात का आंकड़ा मिलना शुरू हो जाएगा, तो न सिर्फ वर्षापात का दायरा बढ़ेगा बल्कि उसकी एक्यूरेसी भी ज्यादा विश्वसनीय और रियल टाइम डेटा होगा.

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