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नाशपाती के न्यूनतम मूल्य में बढ़ोतरी की तैयारी, वित्त विभाग पर किसानों की निगाहें

उत्तराखंड में नाशपाती के न्यूनतम मूल्य में बढ़ोतरी की तैयारी हो रही है. विभागीय स्तर पर प्रस्ताव तैयार कर लिया है.

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नाशपाती के न्यूनतम मूल्य में बढ़ोतरी की तैयारी (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 31, 2026 at 6:52 AM IST

4 Min Read
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देहरादून: उत्तराखंड में नाशपाती उत्पादक किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य दिलाने की दिशा में सरकार न्यूनतम मूल्य बढ़ाने की तैयारी कर रही है. उद्यान विभाग की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जा चुका है. प्रस्ताव में नाशपाती के मौजूदा न्यूनतम मूल्य में एक रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी किए जाने का सुझाव दिया गया है. अब प्रस्ताव पर वित्त विभाग की मंजूरी का इंतजार है. वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद सरकार की ओर से इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जा सकता है.

वर्तमान में राज्य में नाशपाती का न्यूनतम मूल्य छह रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित है. उद्यान विभाग की ओर से इसे बढ़ाकर सात रुपये प्रति किलोग्राम किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. विभागीय स्तर पर प्रस्ताव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे शासन में भेजा गया है. ऐसे में अब इसकी मंजूरी की प्रक्रिया वित्त विभाग के स्तर पर चल रही है. प्रस्ताव को लेकर वित्त विभाग की ओर से भी विचार किया जा चुका है और अब एक रुपये की बढ़ोतरी के संबंध में अंतिम स्वीकृति का इंतजार है.

राज्य में किसानों और बागवानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य उपलब्ध कराने के लिए सरकार विभिन्न कृषि और उद्यान उत्पादों के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उत्पादकों को बाजार में बेहद कम कीमत पर अपनी पैदावार बेचने के लिए मजबूर न होना पड़े. खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में फल उत्पादन किसानों की आय का महत्वपूर्ण आधार है. ऐसे में फलों के न्यूनतम मूल्य में होने वाली बढ़ोतरी सीधे तौर पर बागवानों के हित से जुड़ी होती है.

नाशपाती उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में उत्पादित होने वाले प्रमुख फलों में शामिल है. राज्य के कई पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में किसान और बागवान नाशपाती के उत्पादन से जुड़े हैं. उत्पादन लागत, श्रम, परिवहन और अन्य खर्चों में लगातार बदलाव के बीच किसानों के लिए उनकी पैदावार का उचित मूल्य मिलना महत्वपूर्ण माना जाता है. इसी को ध्यान में रखते हुए नाशपाती के न्यूनतम मूल्य में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया गया है.

किसानों को उत्पादन में सुरक्षा देने के लिए राज्य सरकार एमएसपी यानी न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है, नाशपाती को लेकर भी विभाग के स्तर पर प्रस्ताव भेजा गया है. जिसको लेकर जल्दी निर्णय ले लिया जाएगा और उम्मीद है कि नाशपाती के न्यूनतम मूल्य में बढ़ोतरी हो सकेगी और ऐसे में बढ़े हुए न्यूनतम मूल्य का लाभ किसानों को भी हो सकेगा.
-एसएन पांडे, सचिव, कृषि एवं उद्यान-

सरकार की ओर से मंजूरी मिलती है तो नाशपाती का न्यूनतम मूल्य छह रुपये से बढ़कर सात रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा. हालांकि यह बढ़ोतरी अभी प्रस्तावित स्तर पर है और इसे लागू करने के लिए वित्त विभाग की मंजूरी के साथ शासन स्तर पर अंतिम निर्णय जरूरी होगा. उद्यान विभाग की ओर से प्रस्ताव भेजे जाने के बाद अब किसानों और बागवानों की निगाहें शासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं.

वित्त विभाग की स्वीकृति मिलने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि नाशपाती के न्यूनतम मूल्य में एक रुपये प्रति किलोग्राम की प्रस्तावित बढ़ोतरी को मंजूरी मिलती है या नहीं. यदि प्रस्ताव स्वीकृत होता है तो आने वाले समय में नाशपाती उत्पादकों को उनकी पैदावार के लिए पहले की तुलना में बेहतर न्यूनतम मूल्य मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा. हालांकि प्रदेश में एक साथ बहुत बड़े स्तर पर नाशपाती का उत्पादन नहीं होता है, लेकिन अलग-अलग क्षेत्रों से नाशपाती बाजार में पहुंचती है. इसमें खासतौर पर कुमाऊं क्षेत्र में गोला नाशपाती का अच्छा उत्पादन होता है, जो की बेहद रसीली और मीठी होने के कारण बाजार में भी इसकी काफी डिमांड होती है.

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