ETV Bharat / state

दिल्ली में पार्कों और उद्यानों के रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने की तैयारी, 100 फीसद तक मिलेगा अनुदान

नई दिल्ली: दिल्ली को और अधिक हरा-भरा और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार ने पार्कों और उद्यानों के रखरखाव के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता में भारी बढ़ोतरी की तैयारी कर ली है. इस नई योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अब आरडब्ल्यूए और एनजीओ को पार्कों के रखरखाव के लिए अपनी जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं करना होगा. सरकार अब 90 प्रतिशत के बजाय 100 प्रतिशत अनुदान प्रदान करेगी.



प्रति एकड़ 3.8 लाख रुपये तक मिलेगी सहायता

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, बढ़ती महंगाई और माली व श्रमिकों की मजदूरी को देखते हुए रखरखाव मद में दी जाने वाली राशि को 2.55 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.8 लाख रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव है. सरकार का मानना है कि इस बढ़ोतरी से पार्कों में साफ-सफाई, बेहतर सिंचाई और हरियाली के संरक्षण के स्तर में सुधार आएगा.



100 प्रतिशत वित्तीय सहायता का प्रस्ताव

मौजूदा 90:10 के वित्तीय साझेदारी मॉडल को समाप्त कर 100 प्रतिशत सरकारी सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया है. वर्तमान 90:10 मॉडल के तहत कुल लागत का 90 प्रतिशत सरकार वहन करती थी, जबकि शेष 10 प्रतिशत आरडब्ल्यूए/संस्थाओं को देना पड़ता था, जिससे छोटे संगठनों की भागीदारी सीमित रहती थी. इस व्यवस्था के कारण कई छोटे या सीमित संसाधनों वाले संगठनों के लिए योजना में भाग लेना चुनौतीपूर्ण हो जाता था. नए प्रस्ताव में इस मॉडल को समाप्त कर 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे सभी प्रकार की पात्र संस्थाओं को बिना किसी आर्थिक दबाव के योजना में शामिल होने का अवसर मिलेगा. इससे न केवल भागीदारी बढ़ेगी, बल्कि शहर के अधिक से अधिक पार्कों और उद्यानों का बेहतर रखरखाव और विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा.



नए पार्कों के विकास के लिए बढ़ी सहायता

नए पार्कों के निर्माण और विकास के लिए दी जाने वाली एकमुश्त सहायता को 1.0 लाख रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 2.9 लाख रुपये प्रति एकड़ करने का प्रस्ताव है. यह कदम तेजी से शहरीकरण के बीच हरित क्षेत्रों के संरक्षण और विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है. इससे राजधानी के विभिन्न इलाकों, विशेषकर नई विकसित कॉलोनियों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में नए पार्कों के निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा. सरकार का मानना है कि सुनियोजित हरित स्थल न केवल शहर की सौंदर्यात्मक पहचान को मजबूत करते हैं, बल्कि नागरिकों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं. बढ़ती गर्मी, प्रदूषण और भागदौड़ भरी जीवनशैली के बीच पार्क लोगों को स्वच्छ हवा, सुकून भरा वातावरण और सामुदायिक जुड़ाव का अवसर प्रदान करते हैं.



मौजूदा पार्कों के सुधार के लिए अतिरिक्त प्रावधान

सरकार मौजूदा पार्कों के उत्थान के लिए भी एकमुश्त वित्तीय सहायता देने पर विचार कर रही है. आरडब्ल्यूए और सोसायटियों की मांग के आधार पर डिस्प्ले बोर्ड, डस्टबिन और यूपीवीसी सिंचाई पाइपलाइन जैसी सुविधाओं के लिए 2.5 लाख रुपये प्रति एकड़ तक की सहायता प्रदान की जा सकती है. यह सहायता संबंधित संस्थाओं के अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाएगी विभाग का कहना है कि दिल्ली के पार्क और उद्यान अधिक स्वच्छ, सुव्यवस्थित और टिकाऊ बन सकेंगे. इससे नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक हरित स्थल उपलब्ध होंगे और पर्यावरणीय संतुलन को भी मजबूती मिलेगी.



मुख्य बातें, एक नजर में