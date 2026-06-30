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NCR में "नया सफर योजना" लागू करने की तैयारी; बस और ट्रकों पर लागू होगी सब्सिडी, जानिये क्या है परिवहन विभाग की प्लान?

एआरटीओ (टेक्निकल) कमल जोशी बताते हैं कि परिवहन विभाग की तरफ से योजना को लागू करने के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है.

परिवहन आयुक्त कार्यालय
परिवहन आयुक्त कार्यालय (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 9:27 PM IST

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लखनऊ : केंद्र सरकार की "नया सफर योजना" उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में लागू करने की तैयारी हो गई है. परिवहन विभाग की तरफ से प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया है. कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा और यह प्रस्ताव अनुमोदित होने के बाद इसे लागू किया जाएगा.

एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दो लाख से ज्यादा कॉमर्शियल वाहनों को हटाकर यूरो 6 मॉडल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही संचालन की अनुमति होगी. पुराने वाहन की जगह नया वाहन खरीदने पर कई तरह की सब्सिडी केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से दी जाएगी. इनमें बस और ट्रकों पर सब्सिडी लागू होगी.


परिवहन आयुक्त मुख्यालय पर तैनात एआरटीओ (टेक्निकल) कमल जोशी बताते हैं कि परिवहन विभाग की तरफ से केंद्र सरकार की "नया सफर योजना" को लागू करने के लिए प्रस्ताव को तैयार कर शासन को भेज दिया गया है. शासन की तरफ से यह प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जाएगा और कैबिनेट से ही अंतिम मुहर लगेगी.

इसके बाद वाहन मालिकों को बस और ट्रक की खरीद पर सब्सिडी के साथ ही अन्य तरह की छूट दी जाएगी. कई अन्य तरह की छूट देने की व्यवस्था होगी, जिससे वाहन मालिक पुराने वाहन हटाकर नया वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित हों. वाहन मालिक ऐसा करेंगे तो प्रदूषण पर काफी हद तक नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा.

अधिकारियों की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार ने दिल्ली के साथ ही यूपी के एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के मकसद से एक नई योजना लाने का फैसला लिया है. इस योजना को नाम दिया गया है "नया सफर फॉर ट्रक्स एंड बसेज".

केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से दिल्ली के साथ ही उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र (मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा) में इस योजना को लागू करने की तैयारी है. एनसीआर में लगभग सवा दो लाख यूरो 4 वाहन संचालित हो रहे हैं. इन वाहनों की जगह यूरो 6 और इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने की तैयारी है. पुराने वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा. इससे प्रदूषण कम होगा और स्क्रैप करने के बाद में बस या ट्रक मालिक को सब्सिडी दी जाएगी. ये दो वर्षीय महत्वाकांक्षी नया सफर योजना होगी.


क्या है योजना, कितना लाभ देने की तैयारी? : नया सफर योजना के तहत केंद्र सरकार नए वाहन खरीदने वालों को पांच वर्षों तक ऋण पर पांच फीसद ब्याज सबवेंशन, वाहन श्रेणी के मुताबिक, प्रतिमाह 4,800 रुपये तक के ईंधन वाउचर और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराएगी.

पुराने भारी वाहनों के स्थान पर बीएस-6 और इलेक्ट्रिक वाहनों के आने से प्रदूषण स्तर में कमी आने की उम्मीद है. केंद्र स्तर पर योजना की निगरानी कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में गठित सशक्त समिति करेगी, जबकि जिला स्तर पर जिला प्रशासन इस योजना की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे.


इलेक्ट्रिक बसों और ट्रकों पर 20 लाख की मिलती है सब्सिडी : वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार बड़े इलेक्ट्रिक वाहनों पर 20 लाख रुपये की सब्सिडी देती है. इनमें इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक ट्रक शामिल हैं. केंद्र सरकार की नया सफर योजना के तहत विनिर्माता कंपनियों को प्रदूषण वाले क्षेत्रों के लिए वाहनों पर अतिरिक्त छूट देने की भी योजना तैयार की गई है. बैंकों से जो ऋण लिया जाएगा उस ब्याज पर अतिरिक्त छूट देने की भी व्यवस्था सरकार कर रही है.

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने एनसीआर क्षेत्र में योजना के तहत नया वाहन खरीदने वाले वाहन मालिकों को लाभ देने के लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है. शासन की तरफ से इस प्रस्ताव को कैबिनेट में भेजा जाएगा. कैबिनेट मीटिंग में सरकार इस प्रस्ताव के मुख्य बिंदुओं पर अमल करेगी और अगर सरकार की मुहर लगती है तो एनसीआर में पुराने लाखों वाहन हटाए जाएंगे. उनकी जगह पर नए इलेक्ट्रिक बस और ट्रक संचालित होंगे. सीएनजी बसों और ट्रकों को भी इस योजना में शामिल किया गया है.



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