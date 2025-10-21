दिल्ली में है अपना घर? सरकार ला रही बेहतरीन योजना, घर बैठे हर महीने कमा सकते हैं इतनी रकम? पढ़िए पूरी स्कीम
गोवा की तर्ज पर दिल्ली में होमस्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम को लागू करने की तैयारी सरकार कर रही है.
Published : October 21, 2025 at 10:31 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में बदली हुई बीजेपी सरकार बेड एंड ब्रेकफ़ास्ट (bed and breakfast)(बी एंड बी) योजना को पुनर्जीवित करने पर काम कर रही है, जिससे लोगों को पेइंग गेस्ट के आधार पर पर्यटकों को कमरे या फ्लैट किराए पर देने की अनुमति मिल सके. इसके लिए, पर्यटन विभाग गोवा की होमस्टे और बी एंड बी स्कीम का अध्ययन कर रहा है. ताकि इसको अपनाया जा सके. रिपोर्ट के बाद इसके संचालन को सुव्यवस्थित और सुविधाओं का शीघ्र सत्यापन और पंजीकरण सुनिश्चित किया जा सकता है.
सरकार मकान मालिकों को प्रोत्साहन देगी या नहीं, ये तय होना बाकी
दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा का कहना है योजना को तब लागू किया जाएगा, जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. ताकि लागू होने के बाद नौकरशाही संबंधी देरी न हो और व्यवसाय चलाने वाले अपनी आय बढ़ा सकें, रोज़गार पैदा कर सकें और मेहमानों को किफायती आवास प्रदान कर सकें. योजना लागू होने के बाद आमलोग जिनका अपना घर दिल्ली में है और तय शर्तों को पूरा करेंगे वो पर्यटकों को पीजी आधार पर कमरे या फ्लैट किराए पर दे सकेंगे. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि दिल्ली सरकार इस योजना के पुनरुद्धार के लिए धनराशि आवंटित करेगी या नहीं. "यह योजना अभी नियोजन चरण में है, इसलिए यह टिप्पणी करना संभव नहीं है कि सरकार मकान मालिकों को प्रोत्साहन देगी या नहीं. यह सरकार को तय करना है."
दक्षिणी दिल्ली में 432 घरों में 2200 कमरे हुए थे रजिस्टर्ड
साल 2007 में तत्कालीन कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अतुल्य भारत) के अंतर्गत संचालित होती थी. दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित ब्रेक फास्ट एस्टेब्लिशमेंट (पंजीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 अधिकारियों के अनुसार, जुलाई 2023 तक, इस योजना के तहत 432 घरों में 2,200 से ज़्यादा कमरे पंजीकृत किए जा चुके थे, जिनमें से ज़्यादातर दक्षिणी दिल्ली में थे. हालांकि, यह योजना धीरे-धीरे कई कारणों से निष्क्रिय हो गई. इसके बंद होने का बड़ा कारण खत्म हो चुके रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण न होना, रजिस्ट्रेशन में देरी और बजट होटलों द्वारा पेश किए जाने वाले वैकल्पिक आवास विकल्पों से उत्पन्न कड़ी प्रतिस्पर्धा थी. अधिकारी के अनुसार, इस योजना को लेकर तत्कालीन सरकार ने शुभारंभ के बाद से, इसके प्रचार-प्रसार के लिए पर्याप्त फंड का प्रावधान नहीं किया.
किराए पर दे सकते हैं एक से पांच कमरे
यह योजना स्वच्छता, सुरक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण सहित सेवा और सुविधाओं के उच्च मानकों को बनाए रखने पर केंद्रित होगी. बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के तहत, स्थानीय निवासी अपने घरों का पंजीकरण करा सकते हैं और एक से पांच कमरे किराए पर दे सकते हैं, बशर्ते वे उसी जगह पर रहते हों. किसी संपत्ति का दो-तिहाई से ज़्यादा हिस्सा किराए पर नहीं दिया जा सकता. प्रत्येक कमरे में आवश्यक सुविधाओं से युक्त एक संलग्न बाथरूम होना चाहिए, और साफ-सफाई की आवश्यकताओं को पूरा करती हो.
सुरक्षा और सुरक्षा मानदंडों का पालन
सीसीटीवी कवरेज और पार्किंग स्पेस जैसे सुरक्षा और सुरक्षा मानदंडों का पालन करना होगा. पर्यटन विभाग द्वारा आवेदन प्राप्त होने के बाद, एक कमेटी प्रॉपर्टी का निरीक्षण करेगी है और उसका श्रेणी निर्धारित किया जाएगा. मसलन गोल्ड और सिल्वर रेटिंग दी जाएगी. गोल्ड श्रेणी की इकाइयों में अतिरिक्त सुविधाएं, जैसे टेलीफोन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और सुरक्षा, उपलब्ध होनी चाहिए. पंजीकरण प्रमाणपत्र तीन वर्षों के लिए मान्य होंगे.
पंजीकरण में यह होगा अनिवार्य
योजना के अनुसार संपत्ति मालिक जो इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं उन्हें मेहमानों के रिकॉर्ड रखना, हर पखवाड़े अधिकारियों के साथ जानकारी साझा करना, कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन सुनिश्चित करना और पंजीकरण व मूल्य निर्धारण विवरण उचित रूप से प्रदर्शित करना होगा. दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी की तुलना में, गोवा की होमस्टे योजना व्यवसायों के लिए कहीं अधिक व्यापक और उत्साहजनक है. गोवा में रजिस्टर्ड प्रतिष्ठान एकमुश्त वित्तीय अनुदान, गोवा पर्यटन प्लेटफार्मों पर प्रचार, विपणन सहायता, पेशेवर प्रशिक्षण और सरकार द्वारा दी जाने वाली एक्सपोज़र यात्राओं जैसे प्रोत्साहनों के पात्र हैं. इस योजना का उद्देश्य स्वच्छता, सुरक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण सहित सेवा के उच्च मानकों को बनाए रखना है ताकि पर्यटकों को गुणवत्तापूर्ण अनुभव प्राप्त हो. सरकार पंजीकरण की समय सीमा को मौजूदा एक महीने से घटाकर पखवाड़े भर या उससे भी कम कर सकती है.
