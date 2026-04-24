ETV Bharat / state

उत्तराखंड में कब टूटेगी एक्सटेंशन की परम्परा? ऊर्जा निगम में फिर से अफसरों के सेवा विस्तार की तैयारी

उत्तराखंड में सरकारी विभागों में अफसरों को सेवा विस्तार (एक्सटेंशन) देने की परंपरा एक बार फिर सवालों के घेरे में है.

Etv Bharat
उत्तराखंड में कब टूटेगी एक्सटेंशन की परम्परा? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 24, 2026 at 1:23 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: ऊर्जा विभाग में अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीन बड़े पदों पर बैठे अफसर का एक्सटेंशन खत्म ही किया था. वहीं अब फिर से राजनीतिक पैरवी के साथ इसी विभाग में एक और एक्सटेंशन की चिट्ठी घूमने लगी है. हैरत की बात यह है कि विभागीय स्तर पर अधिकारी को सेवा विस्तार देने के लिए इस पैरवी के बाद लिखा पढ़त भी शुरू हो गई है. यह सब तब है, जब पहले ही एक्सटेंशन दिए जाने को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं और खुद तमाम कर्मचारी भी इसका विरोध करते रहे हैं.

उत्तराखंड में सरकारी विभागों में अफसरों को सेवा विस्तार (एक्सटेंशन) देने की परंपरा एक बार फिर सवालों के घेरे में है. खासकर ऊर्जा विभाग में चल रही गतिविधियों ने इस मुद्दे को फिर सुर्खियों में ला दिया है. हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कुछ बड़े अधिकारियों के एक्सटेंशन खत्म किए जाने के बाद उम्मीद जगी थी कि सरकार इस पर सख्त रुख अपनाएगी, लेकिन अब उसी विभाग में एक और अधिकारी को सेवा विस्तार देने की कवायद शुरू होने से चर्चाएं तेज हो गई हैं.

दरअसल मामला किच्छा में तैनात उपखंड अधिकारी दिनेश चंद गुरुरानी से जुड़ा है, जो 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने वाले हैं. रिटायरमेंट की तारीख नजदीक आते ही उनके लिए सेवा विस्तार की कोशिशें तेज हो गई हैं. दिलचस्प बात यह है कि यह पहल सिर्फ विभागीय स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए बाहरी पैरवी भी खुलकर सामने आ रही है. व्यापारी संगठनों के साथ-साथ नैनीताल से सांसद अजय भट्ट द्वारा भी इस अधिकारी के पक्ष में पत्र लिखा गया है. ऊर्जा विभाग में इस संबंध में फाइल भी आगे बढ़नी शुरू हो गई है.

upcl
व्यापारी संगठनों ने सांसद अजय भट्ट को लिखा पत्र. (ETV Bharat)

निदेशक परिचालन ने मुख्य अभियंता से मांगी रिपोर्ट: निदेशक परिचालन एमआर आर्य ने उपखंड अधिकारी के सेवा विस्तार के लिए मुख्य अभियंता से रिपोर्ट मांगी है. उपखंड अधिकारी के सेवा विस्तार के लिए मुख्य अभियंता से रिपोर्ट मांगी है. हालांकि अभी यह प्रक्रिया शुरुआती चरण में ही बताई जा रही है, लेकिन जिस तेजी से मामला आगे बढ़ रहा है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

ETV Bharat
सांसद अजय भट्ट ने भी लिखा पत्र. (ETV Bharat)

सेवा विस्तार को लेकर पहले भी खड़े हो चुके विवाद: ऊर्जा विभाग में यह पहला मामला नहीं है, जब किसी अधिकारी को सेवा विस्तार देने को लेकर विवाद खड़ा हुआ हो. इससे पहले भी कई अधिकारियों को सालों तक एक्सटेंशन दिए जाने के उदाहरण सामने आए हैं. कभी अधूरी परियोजनाओं का हवाला दिया गया, तो कभी अधिकारियों की उपलब्धियों को आधार बनाकर सेवा विस्तार दिया गया, लेकिन इन फैसलों का लगातार विरोध भी होता रहा है, खासकर विभागीय कर्मचारियों और संगठनों की ओर से.

ETV Bharat
मुख्यालय से मांगी गई जानकारी (ETV Bharat)

राजनीतिक प्रतिक्रिया: राजनीतिक गलियारों में भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह ने सरकार पर निशाना साधा.

जिन अधिकारियों को सेवा विस्तार दिया जा रहा है, वे सरकार के लिए दुधारू गाय बन चुके हैं. सरकार अपने चहेते अधिकारियों को बनाए रखने के लिए नियमों को दरकिनार कर रही है. पहले भी ऊर्जा विभाग में कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई थी, जिसके बाद ही उनका एक्सटेंशन खत्म किया गया.
-प्रीतम सिंह, कांग्रेस विधायक-

बीते महीने ही खत्म हुआ था बड़े अधिकारियों का सेवा विस्तार: गौरतलब है कि पिछले महीने ही मुख्यमंत्री धामी ने ऊर्जा विभाग के तीन बड़े अधिकारियों के सेवा विस्तार को समाप्त कर दिया था. इनमें उत्तराखंड जल विद्युत निगम के प्रबंध निदेशक संदीप सिंघल, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अनिल यादव और यूपीसीएल के निदेशक अजय अग्रवाल शामिल थे.

सरकार के फैसले क्यों हो रहे प्रभावित: इस फैसले को सरकार की सख्ती के रूप में देखा गया था और उम्मीद जताई जा रही थी कि आगे भी इस तरह के मामलों में पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा, लेकिन अब एक बार फिर उसी विभाग में सेवा विस्तार की कवायद शुरू होने से यह सवाल उठने लगा है कि क्या सरकार वास्तव में इस परंपरा को खत्म करना चाहती है या फिर दबाव और पैरवी के चलते फैसले प्रभावित हो रहे हैं.

सांसद अजय भट्ट का बयान:

संबंधित अधिकारी के पक्ष में पत्र जरूर लिखा है, लेकिन अंतिम फैसला सरकार को ही लेना है. हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा कई कर्मचारियों को सेवा विस्तार दिया गया है, ऐसे में संबंधित अधिकारी ने भी इसी आधार पर प्रयास किया होगा.
-अजय भट्ट, सांसद भाजपा-

युवा अधिकारियों को मिलेगा कम अवसर: इस तरह के मामलों में पारदर्शिता नहीं लाई गई तो इससे न केवल कर्मचारियों का मनोबल प्रभावित होगा, बल्कि विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठेंगे. युवा और नए अधिकारियों के लिए भी अवसर सीमित हो जाते हैं, जब रिटायर हो चुके अधिकारियों को बार-बार सेवा विस्तार दिया जाता है.

उत्तराखंड में एक्सटेंशन कल्चर अब एक बड़ी प्रशासनिक और राजनीतिक बहस का विषय बन चुका है. सवाल यह है कि क्या सरकार इस परंपरा को खत्म कर नई नीति लाएगी, या फिर हर बार की तरह मामले दबाव और सिफारिशों के बीच उलझते रहेंगे.

पढ़ें---

TAGGED:

UPCL NEWS
UTTARAKHAND ENERGY CORPORATION3
ऊर्जा निगम फिर से सेवा विस्तार
यूपीसीएल में सेवा विस्तार
SERVICE EXTENSION UPCL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.