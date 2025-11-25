अब पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार देने की तैयारी, अफसरों को प्रोत्साहित करने पर भी विचार
उत्तराखंड में पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार देने की तैयारी की जा रही है. वन मुख्यालय ने प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है.
देहरादून: 28वीं अखिल भारतीय खेलकूद प्रतियोगिता इस बार उत्तराखंड के लिए बेहद खास रही, ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ उत्तराखंड इस आयोजन की मेजबानी कर रहा था तो दूसरी तरफ प्रदेश ने पिछले आयोजन के मुकाबले पदक बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है. हालांकि इस बार भी उत्तराखंड पदक तालिका में छठे स्थान पर रहा, लेकिन राज्य के खिलाड़ियों ने इस बार स्वर्ण पदक पहले से ज्यादा जीते हैं.
अखिल भारतीय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार देने की घोषणा की थी. इसी कड़ी में वन मुख्यालय में इसको लेकर एक प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया है. दिए गए प्रस्ताव के अनुसार स्वर्ण पदक जीतने वालों को ₹25000, रजत पदक जीतने वालों को ₹15000 और कांस्य पदक विजेताओं को ₹10000 नकद पुरस्कार देने की बात रखी गई है. हालांकि इस पर अंतिम निर्णय शासन को करना है और उससे पहले वित्त विभाग को भी इस पर अनुमोदन देना है.
बड़ी बात यह है कि शासन स्तर पर मेजबानी के दौरान बेहतर आयोजन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी प्रशस्ति पत्र देने पर विचार किया जा रहा है, जिसके लिए वन मंत्री और मुख्यमंत्री का अनुमोदन लेने के बाद ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने की मंशा के साथ प्रशस्ति पत्र दिए जा सकेंगे. प्रमुख सचिव वन आर के सुधांशु ने ईटीवी भारत से बात करते हुए इस मामले में विचार किए जाने की बात कही है.
उधर दूसरी तरफ वन मुखिया ने अपने स्तर से तमाम कर्मचारियों को प्रोत्साहन पत्र दिया है. इसमें दो कंजरवेटर और दो डीएफओ को खासतौर पर आयोजन में अहम भूमिका निभाने के लिए बधाई दी गई है. यही नहीं इन अधिकारियों के सर्विस रिकॉर्ड में इस बेहतरीन कार्य को जोड़ा जाएगा. प्रमुख वन संरक्षक हॉफ समीर सिन्हा ने इसकी पुष्टि की है.
अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ में पिछले साल हुए आयोजन के दौरान उत्तराखंड ने कुल 52 पदक जीते थे, जबकि इस बार मेजबानी करते हुए उत्तराखंड में 67 मेडल जीते हैं. पिछले साल हुए आयोजन से तुलना करें तो छत्तीसगढ़ में हुए आयोजन के दौरान उत्तराखंड में 12 गोल्ड मेडल जीते जबकि इस बार इनकी संख्या बढ़कर 21 हो गई है.
इसी तरह सिल्वर मेडल पिछली बार उत्तराखंड 18 ही जीत पाया था, जबकि इस साल 26 रजत पदक जीतने में उत्तराखंड के खिलाड़ी कामयाब हुए हैं. जबकि ब्रोंज मेडल को लेकर 2024 में हुए आयोजन के दौरान आंकड़ा इस साल के मुकाबले अधिक रहा. पिछले साल 2024 में उत्तराखंड ने 22 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, जबकि इस साल मेजबानी के दौरान उत्तराखंड 20 ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब रहा है.
हालांकि नकद पुरस्कार को लेकर अभी प्रस्ताव पर अंतिम फैसला नहीं हो पाया है और शासन से इस पर अभी निर्णय होना बाकी है. लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही वित्त की मंजूरी के बाद पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार दिया जा सकेगा.
