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JSFC बदहाल, क्या नई नियमावली से बहुरेंगे दिन या दूसरे के भरोसे चलता रहेगा काम

जेएसएफसी में मैनपावर की कमी से कामकाज प्रभावित हो रहा है.

Manpower Shortage in JSFC
जेएसएफसी का कार्यालय. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 21, 2026 at 1:29 PM IST

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रांचीः झारखंड राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड इन दिनों बदहाली के दौर से गुजर रहा है. हालत यह है कि स्वीकृत 618 पदों में अधिकांश खाली हैं. क्षेत्रीय और राज्य स्तर के विभिन्न पद खाली होने की वजह से प्रभारी के भरोसे निगम का कामकाज किसी तरह से चल रहा है.

हालत यह है कि लंबे समय तक बिहार से संपत्ति बंटवारे को लेकर चल रहा विवाद अभी तक समाप्त भी नहीं हुआ है. इन सबके बीच जो कर्मचारी और पदाधिकारी पदस्थापित थे वे एक के बाद एक सेवानिवृत्त हो गए और स्थिति यहां तक पहुंच गई कि आज की तारीख में राज्य के एक भी जिले में निगम के जिला प्रबंधक और सहायक जिला प्रबंधक नहीं हैं. जिला आपूर्ति पदाधिकारी को प्रभारी जिला प्रबंधक बनाकर निगम किसी तरह काम चला रहा है.

जानकारी देते जेएसएफसी के प्रबंध निदेशक सत्येंद्र कुमार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

जिला प्रबंधक और सहायक जिला प्रबंधक समेत कई पद रिक्त

इस संबंध में जेएसएफसी के प्रबंध निदेशक सत्येंद्र कुमार कहते हैं कि यह बात सही है कि आज की तारीख में कर्मचारियों की भारी कमी है. जिला प्रबंधक, सहायक जिला प्रबंधक आदि पद रिक्त हैं. इसके लिए जिला स्तर पर आपूर्ति पदाधिकारी को जिला मैनेजर का प्रभार दिया गया है और प्रखंडों में स्थित गोदाम की देखरेख का जिम्मा जिला स्तर से वहां के कर्मचारियों को दिया गया है.

नई नियमावली बनाने की तैयारी अंतिम चरण में

बीते 25 वर्षों से नियुक्ति और प्रोन्नति नियमावली बनाने में जुटी राज्य सरकार की एक बार फिर राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के प्रति नींद खुली है.विभाग द्वारा अप्रैल तक नई नियमावली बनाने की तैयारी की गई है. जिसके बाद ही कर्मचारियों और पदाधिकारियों की कमी दूर हो सकेगी. नई नियमावली में नए सिरे से पदों का सृजन और वर्तमान रिक्तियों के आधार पर निगम में नियुक्ति का प्रावधान होगा.

जानकारी के मुताबिक जेबीवीएनएल की तरह राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड अपनी आवश्यकता अनुरूप खाली पदों को भरने का काम करेगा. निगम जेपीएससी या जेएसएससी के भरोसे नहीं रहेगा. राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सत्येंद्र कुमार कहते हैं कि नई नियमावली अप्रैल के पहले सप्ताह तक तैयार कर विभागीय सचिव को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा. बहरहाल, इस पहल से कर्मचारियों की कमी के कारण परेशानी का सामना कर रहा निगम के दिन बहुरने की उम्मीद जरूर जगी है.

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