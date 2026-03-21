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JSFC बदहाल, क्या नई नियमावली से बहुरेंगे दिन या दूसरे के भरोसे चलता रहेगा काम

रांचीः झारखंड राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड इन दिनों बदहाली के दौर से गुजर रहा है. हालत यह है कि स्वीकृत 618 पदों में अधिकांश खाली हैं. क्षेत्रीय और राज्य स्तर के विभिन्न पद खाली होने की वजह से प्रभारी के भरोसे निगम का कामकाज किसी तरह से चल रहा है.

हालत यह है कि लंबे समय तक बिहार से संपत्ति बंटवारे को लेकर चल रहा विवाद अभी तक समाप्त भी नहीं हुआ है. इन सबके बीच जो कर्मचारी और पदाधिकारी पदस्थापित थे वे एक के बाद एक सेवानिवृत्त हो गए और स्थिति यहां तक पहुंच गई कि आज की तारीख में राज्य के एक भी जिले में निगम के जिला प्रबंधक और सहायक जिला प्रबंधक नहीं हैं. जिला आपूर्ति पदाधिकारी को प्रभारी जिला प्रबंधक बनाकर निगम किसी तरह काम चला रहा है.

जानकारी देते जेएसएफसी के प्रबंध निदेशक सत्येंद्र कुमार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

जिला प्रबंधक और सहायक जिला प्रबंधक समेत कई पद रिक्त

इस संबंध में जेएसएफसी के प्रबंध निदेशक सत्येंद्र कुमार कहते हैं कि यह बात सही है कि आज की तारीख में कर्मचारियों की भारी कमी है. जिला प्रबंधक, सहायक जिला प्रबंधक आदि पद रिक्त हैं. इसके लिए जिला स्तर पर आपूर्ति पदाधिकारी को जिला मैनेजर का प्रभार दिया गया है और प्रखंडों में स्थित गोदाम की देखरेख का जिम्मा जिला स्तर से वहां के कर्मचारियों को दिया गया है.

नई नियमावली बनाने की तैयारी अंतिम चरण में