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टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स: अग्निवीरों को मिलेगी जंगलों की कमान, तैयार हो रहा तैनाती का फार्मूला

उत्तराखंड सरकार भी अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता देने की दिशा में पहले ही घोषणा कर चुकी है. राज्य में यूनिफॉर्म से जुड़ी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है. अब सरकार इससे आगे बढ़कर टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में भी अग्निवीरों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल करने के विकल्प पर विचार कर रही है.

अग्निवीर योजना शुरू होने के बाद से ही चार साल की सैन्य सेवा पूरी करने वाले युवाओं के भविष्य को लेकर लगातार चर्चा होती रही है. अग्निवीरों को लेकर देश में राजनीतिक बहस भी हुई और उनके रोजगार को लेकर भी कई सवाल उठाए गए. इसी बीच केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता और आरक्षण देने की घोषणाएं की गईं. खासतौर पर भाजपा शासित राज्यों में अग्निवीरों के लिए विशेष अवसर उपलब्ध कराने की बात कही जाती रही है.

उत्तराखंड में वन्यजीवों और खासतौर पर बाघों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लेकर राजाजी टाइगर रिजर्व तक बाघों और जंगलों की सुरक्षा के लिए इस विशेष फोर्स का गठन किया जाना है. खास बात यह है कि सरकार इस फोर्स में अग्निवीरों को बड़ी संख्या में शामिल करने पर विचार कर रही है. यानी देश की सेवा करने के बाद वापस लौटने वाले अग्निवीरों को अब उत्तराखंड के जंगलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है.

देहरादून: उत्तराखंड में टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाने को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसमें कॉर्बेट से लेकर राजाजी टाइगर रिजर्व तक के लिए इस फोर्स को गठित किया जाएगा. खास बात यह है कि सरकार ने जंगलों की कमान उन अग्निवीरों को सौंपने का फैसला किया है, जो देश की सेवा करने के बाद वापस अपने घर लौटेंगे. हालांकि, अभी इनकी तैनाती का फार्मूला क्या होगा, इस पर अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है.

अग्निवीरों को टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में शामिल करने को लेकर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है. हालांकि अभी यह तय नहीं किया गया है कि अग्निवीरों को इस फोर्स में किस तरह और कितनी संख्या में शामिल किया जाएगा. इसके लिए अधिकारियों को तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर परीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार का प्रयास है कि मौजूदा नियमों और व्यवस्थाओं के तहत अग्निवीरों को टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में ज्यादा से ज्यादा अवसर मिल सकें.

-सुबोध उनियाल, वन मंत्री, उत्तराखंड-

दरअसल, उत्तराखंड में टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन को लेकर वन विभाग पहले ही प्रक्रिया आगे बढ़ा चुका है. विभाग की ओर से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भी भेजा जा चुका है. प्रस्तावित व्यवस्था के तहत इस फोर्स में कुल 81 पदों पर भर्ती की जानी है. मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के अनुसार, 10 प्रतिशत आरक्षण लागू होने पर 81 पदों में से करीब 8 पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं.

लेकिन यहां सबसे बड़ी चुनौती समय को लेकर है. अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती हुआ पहला बैच दिसंबर 2026 तक अपनी चार साल की सेवा पूरी करेगा. यानी पहला बैच दिसंबर 2026 के बाद ही वापस लौटेगा. ऐसे में यदि टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की भर्ती प्रक्रिया इससे पहले पूरी हो जाती है, तो अग्निवीरों को इस भर्ती में शामिल करने की स्थिति नहीं बन पाएगी.

यही वजह है कि सरकार अब इस पूरी प्रक्रिया के लिए ऐसा फार्मूला तैयार करने की कोशिश कर रही है, जिससे अग्निवीरों को अधिकतम लाभ दिया जा सके. सरकार की इच्छा है कि टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में अग्निवीरों को बड़ी संख्या में जगह मिले. यहां तक कि शत प्रतिशत अग्निवीरों को इस फोर्स में शामिल किए जाने के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है. हालांकि मौजूदा नियमों और भर्ती प्रक्रिया के तहत ऐसा करना तकनीकी रूप से आसान नहीं है.

वन विभाग के सामने चुनौती यह है कि एक तरफ टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करनी है. वहीं दूसरी तरफ अग्निवीरों का पहला बैच अभी सेवा में है. ऐसे में भर्ती प्रक्रिया, आरक्षण व्यवस्था और अग्निवीरों की सेवा अवधि के बीच तालमेल बैठाना जरूरी होगा.

टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में शामिल होने वाले जवानों को जंगलों की निगरानी, वन्यजीवों की सुरक्षा, अवैध शिकार पर रोक और संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में लगाया जा सकता है. सैन्य सेवा से प्रशिक्षित अग्निवीरों के अनुशासन, शारीरिक क्षमता और सुरक्षा संबंधी अनुभव को देखते हुए सरकार मानती है कि वे जंगलों की सुरक्षा के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं.

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