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देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के दिल्ली तक विस्तार की तैयारी, बहुत जल्द शुरू होने जा रहा ट्रायल

कहा गया कि अगर ट्रायल सफल रहता है तो आने वाले वर्षों में हाइड्रोजन ट्रेनें भारतीय रेलवे की नई पहचान बन सकती हैं.

हाइड्रोजन ट्रेन के दिल्ली तक विस्तार की तैयारी
हाइड्रोजन ट्रेन के दिल्ली तक विस्तार की तैयारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 28, 2026 at 5:19 PM IST

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नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली जल्द ही देश की सबसे आधुनिक व पर्यावरण अनुकूल रेल तकनीक की गवाह बन सकती है. हरियाणा के जींद–सोनीपत के बीच सफलतापूर्वक संचालित हो रही देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन को अब दिल्ली तक चलाने की तैयारी की जा रही है. रेलवे की योजना के तहत सोनीपत से दिल्ली के सब्जी मंडी स्टेशन तक इसका ट्रायल बहुत जल्द ही शुरू होने जा रहा है. अगर यह प्रयोग सफल रहता है तो दिल्ली व हरियाणा के बीच प्रतिदिन आने-जाने वाले लाखों यात्रियों को प्रदूषण मुक्त, अत्याधुनिक व कम शोर वाली रेल सेवा का लाभ मिलेगा.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के अनुसार, भारतीय रेलवे भविष्य की परिवहन सेवा को स्वच्छ ऊर्जा आधारित बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है. हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक रेलवे के ग्रीन ट्रांसपोर्ट विजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. इस परियोजना का उद्देश्य सिर्फ नई ट्रेन चलाना नहीं, बल्कि डीजल आधारित रेल संचालन पर निर्भरता कम करना और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देना है.

बदलेगी एनसीआर के सार्वजनिक परिवहन की तस्वीर: दिल्ली-एनसीआर देश के सबसे व्यस्त रेल व सड़क परिवहन क्षेत्रों में शामिल है. हर दिन लाखों लोग सोनीपत, पानीपत, जींद, करनाल व आसपास के शहरों से नौकरी, शिक्षा, व्यापार और अन्य कार्यों के लिए दिल्ली आते-जाते हैं. ऐसे में अगर हाइड्रोजन ट्रेन नियमित रूप से दिल्ली तक पहुंचती है तो ये एनसीआर के सार्वजनिक परिवहन की तस्वीर बदल सकती है. इससे सड़क यातायात का दबाव कम होगा, प्रदूषण घटेगा और यात्रियों को अधिक आरामदायक सफर मिलेगा.

क्या है हाइड्रोजन ट्रेन: हाइड्रोजन ट्रेन में पारंपरिक डीजल इंजन की जगह फ्यूल सेल तकनीक का प्रयोग किया गया है. फ्यूल सेल में हाइड्रोजन व हवा में मौजूद ऑक्सीजन की रासायनिक प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न होती है. इसी बिजली से ट्रेन चलती है. इस पूरी प्रक्रिया में धुआं या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता, बल्कि केवल जलवाष्प यानी भाप उत्सर्जित होती है. यही कारण है कि इसे भविष्य की सबसे स्वच्छ रेल तकनीकों में गिना जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन का उद्घाटन बीती 17 जुलाई को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से किया था.

दिल्ली तक पहुंचेगी हाइड्रोजन ट्रेन तो ये होंगे फायदे-

  • दिल्ली तक हाइड्रोजन ट्रेन का विस्तार कई मायनों में गेम चेंजर साबित हो सकता है
  • दिल्ली व हरियाणा के बीच पहली ग्रीन रेल कनेक्टिविटी विकसित होगी
  • लाखों दैनिक यात्रियों को ध्वनि व वायु प्रदूषण मुक्त सफर मिलेगा
  • डीजल की खपत में कमी आएगी तो विदेशी मुद्रा की बचत होगी
  • कार्बन उत्सर्जन घटेगा तो वायु गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी
  • हाइड्रोजन ट्रेन चलने से सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव कम होगा
  • भविष्य में अन्य रेल मार्गों पर भी ऐसी ट्रेनों के संचालन का रास्ता खुलेगा

ट्रेन का वर्तमान शेड्यूल: सुबह 7:40 बजे जींद से प्रस्थान कर सुबह लगभग 9:40 बजे ट्रेन का सोनीपत आगमन होता है. इसके बाद सुबह 10:40 बजे सोनीपत से वापसी होती है. दोपहर लगभग 12:40 बजे जींद पहुंचती है. सप्ताह में छह दिन संचालन होती है. शुक्रवार को मेंटेनेंस के लिए यह ट्रेन सेवा बंद रहती है.
रेलवे अधिकारियों का मानना है कि अगर दिल्ली तक विस्तार होता है तो समय-सारिणी कार्यालय समय (ऑफिस आवर्स) को ध्यान में रखकर तय की जाएगी है, जिससे अधिकतम यात्रियों को लाभ मिल सके. हालांकि नियमित दिल्ली सेवा की समय-सारिणी की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है. ट्रायल के बाद इसकी घोषणा होगी.

पहला रेलवे हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन: इस परियोजना के लिए हरियाणा के जींद में विशेष हाइड्रोजन स्टोरेज व रिफ्यूलिंग स्टेशन बनाया गया है. यहां ट्रेन में सुरक्षित तरीके से हाइड्रोजन भरा जाता है. स्टेशन पर गैस रिसाव की निगरानी, अत्याधुनिक सेंसर, अग्नि सुरक्षा प्रणाली व तापमान नियंत्रण जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं. यही स्टेशन फिलहाल पूरी परियोजना का संचालन केंद्र है.

रेलवे का अगला लक्ष्य: उत्तर रेलवे के अनुसार, अगर वर्तमान में परियोजना पूरी तरह सफल रहती है तो भविष्य में अन्य डीजल रेलखंडों पर भी हाइड्रोजन तकनीक अपनाने की संभावना है. भारतीय रेलवे वर्ष 2030 तक नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य लेकर चल रहा है. हाइड्रोजन ट्रेन उस दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. भविष्य में ऐसी ट्रेनों की संख्या बढ़ाने, आवश्यक रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने व स्वदेशी तकनीक को मजबूत करने पर भी रेलवे का फोकस रहेगा.

भारतीय रेलवे की नई पहचान: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का दिल्ली की ओर बढ़ना सिर्फ एक रेल परियोजना नहीं, बल्कि भारत के परिवहन तंत्र में आने वाले बड़े बदलाव की शुरुआत है. अगर सोनीपत से दिल्ली तक ट्रायल सफल रहता है तो आने वाले वर्षों में हाइड्रोजन ट्रेनें भारतीय रेलवे की नई पहचान बन सकती हैं. इससे न सिर्फ यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधा मिलेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा सुरक्षा व आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में भी भारत एक नई मिसाल कायम करेगा.

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