हिमाचल में सिलेंडर की झंझट से मिलेगा छुटकारा, घर-घर अब सीजीडी की तैयारी तेज
हिमाचल में सरकार सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के विस्तार की तैयारी में है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 9:09 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में रसोई गैस सिलेंडर की झंझट से छुटकारा दिलाने की दिशा में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नेटवर्क के विस्तार की तैयारी ऐसे समय पर तेज हो गई है, जब मध्य पूर्व देशों में सैन्य संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ाई हैं. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर आम उपभोक्ता की जेब पर पड़ता है.
इसको देखते हुए राज्य सरकार प्रदेश भर में पाइप के जरिए घर-घर गैस पहुंचाने सीजीडी नेटवर्क के विस्तार से लोगों को सस्ती, सुरक्षित और निर्बाध गैस आपूर्ति की तैयारियां तेज़ कर दी हैं. जिससे बाहरी संकटों का असर कम किया जा सकेगा. इसको लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले आरडी नजीम ने आज यहां राज्य में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नेटवर्क के विस्तार की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में राज्य में कार्यरत चार सीजीडी कंपनियों के समक्ष आ रही चुनौतियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई.
118 के अंतर्गत भूमि खरीद प्रक्रिया सरल
आरडी नजीम ने कहा, 'सीजीडी नेटवर्क भूमिगत पाइपलाइनों का आपस में जुड़ा तंत्र है, जो घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों को सीधे प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करता है. यह प्रणाली एलपीजी के मुकाबले स्वच्छ, सुरक्षित और किफायती विकल्प प्रदान करती है'.
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य सरकार एलपीजी पर निर्भरता कम करने और पाइप्ड नेचुरल गैस की पहुंच बढ़ाने के लिए सीजीडी नेटवर्क के विस्तार को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है. इस दिशा में ऊना जिले में करीब 13,000 घरों तक पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है, जिनमें से करीब 6,000 उपभोक्ता वर्तमान में खाना बनाने के लिए प्राकृतिक गैस का उपयोग कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि सीजीडी कंपनियों को नेटवर्क विस्तार में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. इन समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार ने मार्च, 2026 में एक अधिसूचना जारी कर हिमाचल प्रदेश भूमि सुधार अधिनियम की धारा 118 के अंतर्गत भूमि खरीद प्रक्रिया को सरल बनाया है.
संशोधित प्रक्रिया के अनुसार सीजीडी कंपनियां अब अपने आवेदन आवश्यक दस्तावेजों सहित सीधे निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले को प्रस्तुत करेगी. इसके बाद निदेशक उक्त मामलों को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से राजस्व विभाग को स्वीकृति के लिए अग्रेषित करेंगे.
7 दिनों में आवश्यक अनुमतियां देने के निर्देश
आरडी नजीम ने बताया कि अधिसूचना के अनुसार सीजीडी कंपनियों को सरकारी भूमि या संपत्तियों पर कार्य करने के लिए लोक निर्माण विभाग को बैंक गारंटी देनी होगी. इसके साथ ही उन्हें खुदाई और पुनर्स्थापन कार्य संबंधित विभागों अथवा स्थानीय निकायों के अनुसार करना होगा. उन्होंने बताया कि सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों को सीजीडी कंपनियों के आवेदनों पर सात दिनों के भीतर आवश्यक अनुमतियां प्रदान करने के निर्देश जारी किए गए हैं. निर्धारित समय सीमा में उत्तर न मिलने की स्थिति में स्वीकृति स्वतः प्रदान मानी जाएगी.
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी विभागों को लंबित आवेदनों पर शीघ्र कार्यवाही करने और निर्धारित मानकों के अनुसार समयबद्ध स्वीकृति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने सीजीडी कंपनियों के प्रतिनिधियों को भी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ सक्रिय समन्वय स्थापित कर प्रक्रियाओं में तेजी लाने को कहा.
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