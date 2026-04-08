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हिमाचल में सिलेंडर की झंझट से मिलेगा छुटकारा, घर-घर अब सीजीडी की तैयारी तेज

शिमला: हिमाचल प्रदेश में रसोई गैस सिलेंडर की झंझट से छुटकारा दिलाने की दिशा में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नेटवर्क के विस्तार की तैयारी ऐसे समय पर तेज हो गई है, जब मध्य पूर्व देशों में सैन्य संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ाई हैं. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर आम उपभोक्ता की जेब पर पड़ता है.

इसको देखते हुए राज्य सरकार प्रदेश भर में पाइप के जरिए घर-घर गैस पहुंचाने सीजीडी नेटवर्क के विस्तार से लोगों को सस्ती, सुरक्षित और निर्बाध गैस आपूर्ति की तैयारियां तेज़ कर दी हैं. जिससे बाहरी संकटों का असर कम किया जा सकेगा. इसको लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले आरडी नजीम ने आज यहां राज्य में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नेटवर्क के विस्तार की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में राज्य में कार्यरत चार सीजीडी कंपनियों के समक्ष आ रही चुनौतियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई.

118 के अंतर्गत भूमि खरीद प्रक्रिया सरल

आरडी नजीम ने कहा, 'सीजीडी नेटवर्क भूमिगत पाइपलाइनों का आपस में जुड़ा तंत्र है, जो घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों को सीधे प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करता है. यह प्रणाली एलपीजी के मुकाबले स्वच्छ, सुरक्षित और किफायती विकल्प प्रदान करती है'.

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य सरकार एलपीजी पर निर्भरता कम करने और पाइप्ड नेचुरल गैस की पहुंच बढ़ाने के लिए सीजीडी नेटवर्क के विस्तार को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है. इस दिशा में ऊना जिले में करीब 13,000 घरों तक पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है, जिनमें से करीब 6,000 उपभोक्ता वर्तमान में खाना बनाने के लिए प्राकृतिक गैस का उपयोग कर रहे हैं.