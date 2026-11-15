कोडीन कफ सिरप के अवैध कारोबार पर शिकंजे की तैयारी; FSDA ने केंद्र को भेजे 6 प्रस्ताव
केंद्रीय मंत्रालय को रिमाइंडर भेजकर इन प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय लेने और जरूरी दिशा-निर्देश जारी करने को कहा गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 8:56 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में नशे के लिए इस्तेमाल हो रहे कोडीनयुक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने केंद्र सरकार को 6 प्रस्ताव भेजे हैं.
प्रस्ताव में निर्माताओं को अधिकृत सीएफए और स्थानीय स्टॉकिस्ट के जरिए ही आपूर्ति करने, थोक से थोक बिक्री पर रोक लगाने और क्यूआर कोड आधारित डिजिटल ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू करने जैसे सुझाव शामिल हैं.
प्रदेश में की गई अंतरराज्यीय जांच में सामने आया कि कोडीनयुक्त कफ सिरप की बड़ी मात्रा की बिलिंग होने के बावजूद दवाएं अधिकृत खुदरा बाजार तक नहीं पहुंच रही थीं. कई मामलों में बिलिंग के अनुरूप भौतिक स्टॉक नहीं मिला और खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड भी संतोषजनक नहीं पाए गए.
जांच में समानांतर वितरण नेटवर्क के जरिए दवाओं के डायवर्जन की आशंका भी सामने आई. इसके बाद विभाग ने प्रदेश के 52 जिलों में 332 थोक दवा प्रतिष्ठानों का निरीक्षण और रिकॉर्ड सत्यापन किया. जिनमें गंभीर अनियमितताओं के आधार पर 36 जिलों की 161 फर्मों के खिलाफ बीएनएस और एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई.
एफएसडीए सचिव एवं आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने बताया कि केंद्रीय मंत्रालय को रिमाइंडर भेजकर इन प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय लेने और जरूरी दिशा-निर्देश जारी करने को कहा गया है. विभाग का मानना है कि इससे कोडीनयुक्त कफ सिरप की पूरी सप्लाई चेन पर निगरानी रखी जा सकेगी और दवाओं को अवैध रूप से नशे के कारोबार में इस्तेमाल होने से रोका जा सकेगा.
एफएसडीए के छह प्रमुख प्रस्ताव
- निर्माता कंपनियां अपने अधिकृत सीएफए और उत्तर प्रदेश में स्थापित वैध स्टॉकिस्टों के माध्यम से ही कोडीनयुक्त कफ सिरप की आपूर्ति करें. समानांतर वितरण चैनलों पर रोक लगे.
- दूसरा पिछले वर्षों की खपत, मरीजों की जरूरत और बाजार की वास्तविक मांग के वैज्ञानिक आकलन के बाद ही प्रदेश के लिए आपूर्ति निर्धारित की जाए.
- तीसरा, निर्माता कंपनियां दवा की खेप भेजने से पहले संबंधित राज्य के ड्रग कंट्रोलर को मात्रा, बैच, आपूर्तिकर्ता और गंतव्य की जानकारी दें.
- चौथा, कोडीनयुक्त सिरप की बिक्री अधिकृत वितरण व्यवस्था के जरिए खुदरा स्तर तक हो, ताकि बीच में अनधिकृत खरीद-बिक्री और डायवर्जन की गुंजाइश कम हो.
- पांचवा, टीबी की दवाओं की तर्ज पर क्यूआर कोड और बारकोड आधारित व्यवस्था लागू हो. इससे बैच स्तर पर रियल टाइम मॉनिटरिंग और जोखिम आधारित अलर्ट जारी किए जा सकेंगे.
- छठां, अधिक दुरुपयोग की आशंका वाली दवाओं के लिए अलग शेड्यूल एच3 बनाने और राज्यों में वास्तविक खपत के आधार पर स्टॉकिंग लिमिट निर्धारित करने का प्रस्ताव दिया गया है.
डॉ. रोशन जैकब ने स्पष्ट किया है कि कोडीनयुक्त कफ सिरप प्रतिबंधित या नकली दवा नहीं है, बल्कि मान्य चिकित्सकीय औषधि है. इसका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर निर्धारित उपचार में किया जाता है. ऐसे में विभाग का उद्देश्य इसकी वैध उपलब्धता रोकना नहीं, बल्कि नशे के लिए होने वाले अवैध डायवर्जन पर लगाम लगाना है.
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