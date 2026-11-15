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कोडीन कफ सिरप के अवैध कारोबार पर शिकंजे की तैयारी; FSDA ने केंद्र को भेजे 6 प्रस्ताव

FSDA ने केंद्र को भेजे 6 प्रस्ताव. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में नशे के लिए इस्तेमाल हो रहे कोडीनयुक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने केंद्र सरकार को 6 प्रस्ताव भेजे हैं.

प्रस्ताव में निर्माताओं को अधिकृत सीएफए और स्थानीय स्टॉकिस्ट के जरिए ही आपूर्ति करने, थोक से थोक बिक्री पर रोक लगाने और क्यूआर कोड आधारित डिजिटल ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू करने जैसे सुझाव शामिल हैं.

प्रदेश में की गई अंतरराज्यीय जांच में सामने आया कि कोडीनयुक्त कफ सिरप की बड़ी मात्रा की बिलिंग होने के बावजूद दवाएं अधिकृत खुदरा बाजार तक नहीं पहुंच रही थीं. कई मामलों में बिलिंग के अनुरूप भौतिक स्टॉक नहीं मिला और खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड भी संतोषजनक नहीं पाए गए. जांच में समानांतर वितरण नेटवर्क के जरिए दवाओं के डायवर्जन की आशंका भी सामने आई. इसके बाद विभाग ने प्रदेश के 52 जिलों में 332 थोक दवा प्रतिष्ठानों का निरीक्षण और रिकॉर्ड सत्यापन किया. जिनमें गंभीर अनियमितताओं के आधार पर 36 जिलों की 161 फर्मों के खिलाफ बीएनएस और एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई.