राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की सत्ता अब भगवान के हाथों में! देवस्थान विभाग में रजिस्ट्रेशन की तैयारी

जयपुर: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में पिछले काफी समय से घमासान जारी है. इसी के चलते अब राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को ट्रस्ट में बदलने की तैयारी की जा रही है. इस फैसले के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. मामले में दावा किया गया है कि RCA, जो एक विधिवत पंजीकृत सहकारी संस्था है और राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम तथा राजस्थान खेल अधिनियम, 2005 के अंतर्गत संचालित होती है, उसे बिना वैधानिक अनुमति ट्रस्ट में परिवर्तित करने का प्रयास किया गया. मौजूदा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के कन्वीनर डीडी कुमावत ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को देवस्थान विभाग में रजिस्ट्रेशन करने की तैयारी कर ली है.

मामले को लेकर RCA के सीए श्याम अग्रवाल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि इनकम टैक्स में रिबेट के लिए किसी भी संस्था को ट्रस्ट के तहत रजिस्टर करवाना जरुरी है. इस मामले को लेकर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारी डॉ सुमित गर्ग का कहना है कि RCA की सर्वोच्च निकाय उसकी साधारण सभा (जनरल बॉडी) है और संस्था से जुड़े किसी भी नीतिगत, संरचनात्मक या संपत्ति संबंधी निर्णय का अधिकार केवल साधारण सभा को ही है. ऐसे में बिना साधारण सभा की स्वीकृति, राज्य सरकार और पंजीयक सहकारी समितियों की अनुमति के अभाव में किसी भी प्रकार का परिवर्तन विधिसम्मत नहीं माना जा सकता. उन्होंने कहा कि सभी खेल संघ स्पोर्ट्स एक्ट के तहत संचालित होते हैं.