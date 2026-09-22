ETV Bharat / state

40 हजार पारा शिक्षकों के लिए अहम परीक्षा, 25 सितंबर से शुरू होगा आवेदन

रांचीः झारखंड के प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों (पारा शिक्षकों) के लिए तीसरी आकलन परीक्षा 2026 आयोजित करने की तैयारी पूरी कर ली गई है. झारखंड अधिविद्य परिषद (जैक) ने परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी की है.

इसके अनुसार राज्यभर के प्रशिक्षित सहायक अध्यापक 25 सितंबर से तीसरी आकलन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है.

जैक की ओर से जारी विज्ञप्ति संख्या 61/2026 के अनुसार आवेदन परिषद की आधिकारिक वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन भरा जाएगा. परीक्षा शुल्क अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये निर्धारित किया गया है. वहीं, अन्य सभी अभ्यर्थियों को 750 रुपये परीक्षा शुल्क देना होगा.

शुल्क का भुगतान ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से किया जा सकेगा. शुल्क जमा नहीं करने पर अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा. जैक ने स्पष्ट किया है कि आवेदन फॉर्म भरते समय विषयों के चयन में विशेष सावधानी बरतनी होगी. विषय चयन में किसी तरह की त्रुटि होने पर बाद में उसमें बदलाव नहीं किया जा सकेगा और न ही इस संबंध में किसी अभ्यावेदन पर विचार किया जाएगा.

परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि और परीक्षा की तिथि बाद में जैक की ओर से जारी की जाएगी. यह आकलन परीक्षा उन प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों के लिए आयोजित की जा रही है, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) उत्तीर्ण नहीं हैं. सरकार की अधिसूचनाओं में मानदेय वृद्धि के लिए आकलन परीक्षा का प्रावधान किया गया है. इसके तहत परीक्षा में सफल होने वाले पारा शिक्षकों के मानदेय में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी किए जाने की व्यवस्था है.