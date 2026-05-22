ETV Bharat / state

यूपी में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन खोलने के नियमों में होगा बदलाव? परिवहन विभाग ने भेजा प्रस्ताव, जानिये क्या है तैयारी

अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व) राजेंद्र विश्वकर्मा का कहना है कि परिवहन आयुक्त कार्यालय से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है.

परिवहन आयुक्त कार्यालय
परिवहन आयुक्त कार्यालय (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 10:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : यूपी में वाहन मालिकों को फिटनेस की सुविधा देने के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) खोलने पर लगी कई बंदिशें खत्म करने की तैयारी की जा रही है. अभी तक प्रदेश में सिर्फ तीन एटीएस खोलने का ही विकल्प था. पहले एक ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन के लिए दो एकड़ जमीन अनिवार्य की गई थी, अब ये शर्त भी हटाने की तैयारी है.



उत्तर प्रदेश के अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व) राजेंद्र विश्वकर्मा का कहना है कि एटीएस खोलने के लिए नियमों में परिवर्तन करने का प्रस्ताव परिवहन आयुक्त कार्यालय से शासन को भेजा गया है. इसमें दो एकड़ जमीन की शर्त हटाई जा रही है. तीन करोड़ का टर्नओवर होना जरूरी नहीं होगा. कोई भी प्रदेश में कितने भी एटीएस खोल सकेगा. इसका फायदा निश्चित तौर पर वाहन मालिकोंं को मिलेगा. शासन से प्रस्ताव पर मुहर लगते ही इसे लागू कर दिया जाएगा.



लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में वाहनों की फिटनेस के लिए अब वाहन मालिकों को आरटीओ के फिटनेस सेंटर पर नहीं, बल्कि ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) पर फिटनेस कराने के लिए जाना होता है. जिन जिलों में अभी ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन नहीं खुले हैं वहां पर ही आरटीओ के फिटनेस सेंटर पर वाहनों की फिटनेस कराने की छूट है, लेकिन आने वाले दिनों में सभी जगह पर ऑटोमेटेड स्टेशन खोलने की तैयारी चल रही है.

अधिकारी बताते हैं कि पहले जहां ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन खोलने के लिए तीन करोड़ रुपये का टर्नओवर अनिवार्य था अब जो एसओपी बनकर तैयार है उसमें ये शर्त हटाई जा रही है. इसके साथ ही यह भी कंडीशन थी कि ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन खोलने के लिए दो एकड़ जमीन होना अनिवार्य है, इसे भी खत्म करने के लिये प्रस्ताव भेजा गया है.

इसके अलावा वर्तमान में जो पॉलिसी लागू है उसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने नाम पर या फिर फर्म के नाम पर प्रदेश में सिर्फ तीन ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन खोल सकता है, लेकिन अब इसमें भी राहत देने की भी तैयारी है. यही नहीं अभी तक ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन खोलने के लिए पोर्टल जब ओपन होता था तभी आवेदन हो सकता था, लेकिन अब हमेशा पोर्टल ओपन रहेगा और कभी भी आवेदन करने की छूट हो सकेगी.




अधिकारी बताते हैं कि मोटरसाइकिल के लिए सिर्फ एक लेन चाहिए होगी और यह फिटनेस सेंटर सिर्फ 500 स्क्वायर फीट में खोला जा सकेगा. लाइट मोटर व्हीकल के दो लेन के लिए 1500 स्क्वायर फीट जमीन चाहिए होगी, जहां पर मोटरसाइकिल और फोर व्हीलर वाहनों की फिटनेस हो सकेगी. सभी तरह के वाहनों के लिए अगर एटीएस खोलना है तो 3500 स्क्वायर फीट जमीन चाहिए होगी, इसमें एक साथ मोटरसाइकिल, लाइट मीटर मोटर व्हीकल और हैवी वाहनों की फिटनेस हो सकेगी. अधिकारियों का मानना है कि इसका फायदा वाहन मालिकों को मिलेगा. वाहन मालिक किसी ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन पर अपने वाहन की फिटनेस करा सकेगा.




यह भी पढ़े्ं : UP के जिन जिलों में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन नहीं, वहां RTO से ही जारी होगी वाहनों की फिटनेस

यह भी पढ़ें : दो दर्जन जिलों में 'एटीएस' के लिए नहीं आया एक भी आवेदन, प्रदेश भर से कुल आए 308

TAGGED:

ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन
TRANSPORT DEPARTMENT UTTAR PRADESH
AUTOMATED TESTING STATIONS IN UP
UP TRANSPORT DEPARTMENT
LUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.