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यूपी में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन खोलने के नियमों में होगा बदलाव? परिवहन विभाग ने भेजा प्रस्ताव, जानिये क्या है तैयारी

लखनऊ : यूपी में वाहन मालिकों को फिटनेस की सुविधा देने के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) खोलने पर लगी कई बंदिशें खत्म करने की तैयारी की जा रही है. अभी तक प्रदेश में सिर्फ तीन एटीएस खोलने का ही विकल्प था. पहले एक ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन के लिए दो एकड़ जमीन अनिवार्य की गई थी, अब ये शर्त भी हटाने की तैयारी है.





उत्तर प्रदेश के अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व) राजेंद्र विश्वकर्मा का कहना है कि एटीएस खोलने के लिए नियमों में परिवर्तन करने का प्रस्ताव परिवहन आयुक्त कार्यालय से शासन को भेजा गया है. इसमें दो एकड़ जमीन की शर्त हटाई जा रही है. तीन करोड़ का टर्नओवर होना जरूरी नहीं होगा. कोई भी प्रदेश में कितने भी एटीएस खोल सकेगा. इसका फायदा निश्चित तौर पर वाहन मालिकोंं को मिलेगा. शासन से प्रस्ताव पर मुहर लगते ही इसे लागू कर दिया जाएगा.







लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में वाहनों की फिटनेस के लिए अब वाहन मालिकों को आरटीओ के फिटनेस सेंटर पर नहीं, बल्कि ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) पर फिटनेस कराने के लिए जाना होता है. जिन जिलों में अभी ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन नहीं खुले हैं वहां पर ही आरटीओ के फिटनेस सेंटर पर वाहनों की फिटनेस कराने की छूट है, लेकिन आने वाले दिनों में सभी जगह पर ऑटोमेटेड स्टेशन खोलने की तैयारी चल रही है.

अधिकारी बताते हैं कि पहले जहां ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन खोलने के लिए तीन करोड़ रुपये का टर्नओवर अनिवार्य था अब जो एसओपी बनकर तैयार है उसमें ये शर्त हटाई जा रही है. इसके साथ ही यह भी कंडीशन थी कि ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन खोलने के लिए दो एकड़ जमीन होना अनिवार्य है, इसे भी खत्म करने के लिये प्रस्ताव भेजा गया है.