ETV Bharat / state

महिला को दफनाने की हो रही थी तैयारी, तभी पुलिस आई और शव लेकर चली गई, जानिए पूरा मामला

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की से बड़ा मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि नवविवाहिता की मौत के बाद परिजन महिला का शव दफनाने जा रहे थे, लेकिन तभी मौके पर पुलिस पहुंची और शव के अपने कब्जे में लिया. ये पूरा मामला रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र का है.

एक साल पहले ही हुई थी महिला का शादी: जानकारी के मुताबिक रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के जौरासी गांव निवासी (22 वर्षीय हुस्नजहां) की शादी करीब एक साल पहले गांव के ही एक युवक के साथ हुई थी. बताया जा रहा है कि अचानक विवाहिता की तबीयत बिगड़ गई. इसके बाद परिजनों द्वारा उसे उपचार के लिए एक निजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई.

परिजनों का कहना हार्ट अटैक से हुई मौत: परिवार के लोगों का कहना है कि हुस्नजहां की मौत हार्ट अटैक के कारण हुआ है. लेकिन विवाहिता के गले पर निशान देखे गए, जिससे कुछ लोगों को मामला थोड़ा संदिग्ध लगा. इस दौरान किसी ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दे दी.

महिला को दफनाने की चल रही थी तैयारी: वहीं संदिग्ध परिस्थितियों में हुई विवाहिता की मौत की खबर जैसे ही पुलिस को लगी, तो तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई. जब पुलिस मौके पर पहुंची तो महिला को दफनाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन पुलिस ने परिजनों को ऐसा करने से रोक दिया और शव को अपने कब्जे में ले लिया.