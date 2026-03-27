महिला को दफनाने की हो रही थी तैयारी, तभी पुलिस आई और शव लेकर चली गई, जानिए पूरा मामला
उत्तराखंड में महिला की मौत के बाद परिजनों उसको दफनाने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी पुलिस आ धमकी और शव ले गई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 27, 2026 at 8:22 PM IST|
Updated : March 27, 2026 at 8:46 PM IST
रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की से बड़ा मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि नवविवाहिता की मौत के बाद परिजन महिला का शव दफनाने जा रहे थे, लेकिन तभी मौके पर पुलिस पहुंची और शव के अपने कब्जे में लिया. ये पूरा मामला रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र का है.
एक साल पहले ही हुई थी महिला का शादी: जानकारी के मुताबिक रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के जौरासी गांव निवासी (22 वर्षीय हुस्नजहां) की शादी करीब एक साल पहले गांव के ही एक युवक के साथ हुई थी. बताया जा रहा है कि अचानक विवाहिता की तबीयत बिगड़ गई. इसके बाद परिजनों द्वारा उसे उपचार के लिए एक निजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई.
परिजनों का कहना हार्ट अटैक से हुई मौत: परिवार के लोगों का कहना है कि हुस्नजहां की मौत हार्ट अटैक के कारण हुआ है. लेकिन विवाहिता के गले पर निशान देखे गए, जिससे कुछ लोगों को मामला थोड़ा संदिग्ध लगा. इस दौरान किसी ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दे दी.
महिला को दफनाने की चल रही थी तैयारी: वहीं संदिग्ध परिस्थितियों में हुई विवाहिता की मौत की खबर जैसे ही पुलिस को लगी, तो तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई. जब पुलिस मौके पर पहुंची तो महिला को दफनाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन पुलिस ने परिजनों को ऐसा करने से रोक दिया और शव को अपने कब्जे में ले लिया.
पोस्टमार्टम के बाद सुपुर्दे खाक किया गया शव: इसके बाद पुलिस ने पंचनामे की कार्रवाई करने के बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए रुड़की के सरकारी अस्पताल भिजवा दिया. पोस्टमॉर्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया. इसके बाद परिजनों ने महिला को सुपुर्दे खाक किया. फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है.
पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार: सिविल लाइन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रदीप बिष्ट ने बताया कि मामले में अभी कोई तहरीर नहीं मिली है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम कराया गया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि महिला की मौत कैसे हुई है. उसी के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी.
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