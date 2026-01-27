ETV Bharat / state

कानपुर में आरसीसी ड्रेन बनाने की तैयारी; सात किमी होगी लंबाई, 200 करोड़ रुपये होंगे खर्च

मकड़ीखेड़ा इलाके में पहली बार 26.42 वर्गकिमी. कैचमेंट एरिया में आरसीसी ड्रेन बनाने की तैयारी है. 200 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस ड्रेन की कुल लंबाई सात किलोमीटर होगी और इसके बनने से यहां रहने वाले लोगों को हमेशा के लिए बारिश, बाढ़ और गंदगी से निजात मिल सकेगी.

कानपुर : शहर के मकड़ीखेड़ा समेत अन्य आस-पास के क्षेत्र के लोगों को बारिश के सीजन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. बाढ़ के पानी की वजह से सिल्ट व गंदगी महीनों दरवाजों व घरों के अंदर जमा रहती थी. इस समस्या के समाधान के लिये कमिश्नर के विजयेंद्र पांडियन ने पहल की है.

कमिश्नर के. विजयेंद्र पांडियन ने बताया कि मकड़ीखेड़ा का जो काफी लो लाइंग एरिया कहलाया जाता है. काफी समय से यहां पर जलभराव की समस्या रही है. बारिश में काफी परेशानी झेलनी पड़ती है. तीन-चार महीने लोग काफी परेशानी में रहते हैं. यहां पर जलनिकासी न होने से पानी वहीं घूमकर रह जाता है.

उन्होंने बताया कि यह योजना है जो जल निगम के माध्यम से कराई जाएगी. उन्होंने बताया कि लगभग 200 करोड़ की योजना है. सात किमी. की लंबाई रहेगी उसकी. आरसीसी ड्रेन में 15 से 20 स्थानों पर जंक्शन दिये जाएंगे. इससे पानी का निकास पूरी तरह से हो सकेगा. वहीं, इस ड्रेन को कई अन्य छोटे ड्रेंस से जोड़ा जाएगा, जिससे किसी तरह की दिक्कतें न हों.

उन्होंने बताया कि इसका पूरा प्रस्ताव व डीपीआर शासन को भेजा जा चुका है. मार्च में स्वीकृति मिलते ही काम शुरू हो जाएगा. मौके पर सर्वे भी कराया जा चुका है. जल निगम को इसका जिम्मा सौंपा गया है. इस नाले के बन जाने से कानपुर के गंगा बैराज के समीप आसपास के 10 किमी के 10 लाख लोगों को सीधा लाभ होगा.

यह भी पढ़ें : कानपुर में करोड़ों के तैयार प्रोजेक्ट उद्घाटन के लिए कर रहे सीएम योगी का इंतजार, अनदेखी का आरोप