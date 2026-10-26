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बालावाला में आईटी पार्क बनाने की कवायद तेज, केंद्र को भेजा प्रस्ताव

सीएम पुष्कर सिंह धामी ( Photo-ETV Bharat )

योजना को मंजूरी मिलने का इंतजार: योजना को मंजूरी मिलने पर देहरादून में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है.मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा को पत्र भेजकर भूमि हस्तांतरण का अनुरोध किया है. प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्री ने संबंधित विभाग को आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. इसके बाद औषध विभाग में इस मामले को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हुई है.