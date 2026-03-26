शेर के बाईं तरफ विराजमान हैं मां बगलामुखी, नि:संतानों की पूरी करती हैं मनोकामना
पचमढ़ी के अंबा माई के मंदिर में अष्टमी, नवमी पर कई स्थानों से तांत्रिक आकर करेंगे अनुष्ठान. पचमढ़ी की रानी ने करीब 175 साल पहले बनवाया था देवी का मंदिर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 1:59 PM IST|
Updated : March 26, 2026 at 2:07 PM IST
पचमढ़ी: प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन में पर्यटकों की देवी के नाम से मशहूर अंबा माई के मंदिर में अष्टमी और नवमी पर होने वाले तांत्रिक अनुष्ठान को लेकर तैयारियां जोरों पर है. नवरात्रि पर देश के कई स्थानों से तांत्रिक पचमढ़ी के अंबाबाई मंदिर आएंगे. तंत्र-मंत्र की देवी मां बगुलामुखी के दर्शन के साथ गुप्त रूप से अनुष्ठान करेंगे.
कहा जाता है कि अंबाबाई मंदिर में शेर के बाईं तरफ विराजित मां बगलामुखी की यह प्रदेश में एकमात्र प्रतिमा है जो संतानोत्पत्ति की मनोकामना के लिए प्रसिद्ध है. यहां के पुजारी के अनुसार जिन्हें संतान नहीं होती उनके हाथ देवी प्रतिमा पर उतारे जाते हैं. इसके बाद मनोकामना मांगने वाला अपनी संतान के साथ दोबारा यहां माता का आशीर्वाद लेने आता है. इस मान्यता के कारण यहां बड़ी संख्या श्रद्धालु पूजन-अर्चन और मनौती मांगने के लिए आते हैं. यहां पर्यटकों के साथ प्रदेश भर से आए श्रद्धालुओं के दर्शन का सिलसिला प्रतिदिन जारी है.
रानी द्वारा बनवाया मंदिर 175 साल पुराना
मंदिर समिति के सदस्य सतीश यादव ने बताया, पचमढ़ी के प्रवेश द्वार पर अंबा माई मंदिर स्थित है. मंदिर के नजदीक रानी महल बना हुआ है. पचमढ़ी की रानी ने ही करीब 175 साल पहले देवी का मंदिर बनवाया था. रानी महल से इसके जुड़े होने के प्रमाण कई जगह दिखाई पड़ते हैं. मेरे पूर्वज पचमढ़ी की रानी और उनके मंदिर से जुड़े रहे हैं. रानी देवी की अनन्य भक्त थीं. उन्होंने देवी आज्ञा से एक छोटी सी मढ़िया में मां बगलामुखी की स्थापना की थी.
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सतीश बताते हैं, प्रतिमा की बाएं तरफ शेर का मुंह है, आमतौर पर देवी शेर के दाहिने तरफ विराजित रहती हैं. अंबा माई मंदिर से जुड़े कई किस्से प्रचलित हैं. पुरानी देवी को बूढ़ी माता भी कहा जाता है. जो पुराने हिस्से में रखी हुई है. नई प्रतिमा 50 साल पूर्व स्थापित की गई थी. पचमढ़ी आने वाले पर्यटकों के लिए मंदिर प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है. इस कारण मंदिर को पर्यटकों की देवी भी कहते हैं.
संतानोत्पत्ति की मनोकामना लेकर आतें हैं भक्त
मंदिर समिति के लक्ष्मी नारायण चौधरी बताते हैं कि पूरे क्षेत्र में अंबा माई मंदिर के प्रति लोगों की गहरी आस्था है. मदिर में जगदंबा की सबसे पुरानी प्रतिमा मां बगलामुखी की है. मां उल्टे शेर पर स्थापित है. मां की इस प्रतिमा को तांत्रिक लोग ज्यादा मानते हैं और यहां आकर तांत्रिक पूजा-पाठ करते हैं. खास तौर से संतानोत्पत्ति की मनोकामना लेकर आने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा रहती है. मनोकामना पूरी होने पर भी लोग यहां दर्शन करने आते हैं.
मंदिर की मान्यता सुनकर दर्शन करने आए श्रद्धालु
भोपाल से दर्शन करने के लिए आईं श्रद्धालु ज्योति कुशवाहा ने बताया कि मंदिर की प्रसिद्धि और मां के चमत्कार के बारे में बहुत सुना था. इस कारण दर्शन करने के लिए आए हैं. मां सभी की मुराद पूरी करती हैं. इस कारण उनसे परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की है.
नवरात्रि में देवी के दर्शन करने बाघ आता है
मंदिर के मुख्य पुजारी रमेश कुमार त्रिपाठी कहते हैं, हमारी तीसरी पीढ़ी मंदिर में पूजा कर रही है. मंदिर में विराजित उल्टे शेर वाली मां बगलामुखी के दर्शन के लिए खास तौर से नवरात्रि पर तांत्रिक लोग अनुष्ठान करने आते हैं. अष्टमी और नवमी पर पर तांत्रिक साधारण परिवेश में आकर देवी के सामने अनुष्ठान करते हैं. खास तौर से यह अनुष्ठान रात को किया जाता है, जब मंदिर में कोई नहीं होता.
मुख्य पुजारी कहते हैं कि मां की महिमा अपरंपार है. यहां संतानोत्पत्ति सहित सभी मांगलिक कार्य के लिए मनोकामनाएं मांगी जाती है जो पूरी होती हैं. मां की महिमा से यहां उनके दर्शन करने बाघ आते हैं. लोग मंदिर के सामने कई बार बाघ को देख चुके हैं. अभी भी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के गश्ती दल को पिछले कुछ दिन से मंदिर के आसपास बाघ की मौजूदगी के साक्ष्य मिल रहे हैं. बाघ दर्शन करता है और किसी को नुकसान पहुंचाए बिना वापस चला जाता है.