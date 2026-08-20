ETV Bharat / state

लखनऊ की स्कूल बसों को सुरक्षित बनाने की तैयारी, परिवहन विभाग ने की ये पहल

लखनऊ: स्कूली बच्चों के सुरक्षित स्कूल आवागमन को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने खास पहल की है. परिवहन विभाग ने प्रदेश में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध सभी विद्यालयों के प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों से एक वेबिनार के माध्यम से संवाद स्थापित किया. इस वेबिनार में डायरेक्टर प्रशिक्षण सीबीएसई मनोज श्रीवास्तव, डायरेक्टर एफिलिएशन जेपी चतुर्वेदी और सीबीएसई के उत्तर प्रदेश के सभी जोनल हेड भी पैनलिस्ट के तौर पर जुड़े.





प्रदेश के लगभग साढ़े चार हजार विद्यालयों से संवाद करते हुए अपर परिवहन आयुक्त प्रवर्तन केडी सिंह ने स्कूली बच्चों के सुरक्षित परिवहन से संबंधित नियमों और सुरक्षा मानकों के हवाले से सभी विद्यालय प्रबंधकों को सचेत किया. कहा कि स्कूल वाहनों की शत-प्रतिशत फिटनेस, सुरक्षा उपकरणों का अद्यतन किया जाना, चालकों का चरित्र सत्यापन और स्वास्थ्य परीक्षण, छोटे बच्चो का परिवहन करने वाले स्कूल वाहनों में अटेंडेंट की अनिवार्य उपस्थिति, अनन्य रूप से विद्यालय प्रबंधन का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है, जिसे बच्चों की सुरक्षा के हित में सभी विद्यालयों को गम्भीरता से लेना होगा.





वेबिनार को संबोधित करते हुए अपर परिवहन आयुक्त प्रवर्तन केडी सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश विद्यालय यान नियमावली 2019 में सभी विद्यालयों में विद्यालय परिवहन यान समिति के गठन का प्रावधान है, जिसके दायित्वों में स्पष्ट रूप से सभी सुरक्षा मानकों और चालकों के चरित्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण व अटेंडेंट का प्रावधान किया गया है, लेकिन विद्यालयों के स्तर पर इसे गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है. कहा कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग 11 से 25 अगस्त तक 15 दिवसीय मिशन सेफ फ्यूचर 2.0 चला रहा है जिसके अंतर्गत प्रदेश के अनफिट स्कूल वाहनों वाले स्कूलों को रेड लिस्ट में सूचीबद्ध करते हुए उन सभी विद्यालयों को नोटिस प्रेषित किए गए हैं.





वेबिनार में सीबीएसई के डायरेक्टर प्रशिक्षण मनोज श्रीवास्तव ने सभी विद्यालय प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों से परिवहन विभाग के संकल्प "सुरक्षित बच्चे सुरक्षित भविष्य" में सक्रिय और संवेदनशील सहयोग की अपील की. एक घंटे के इस संवाद में अपर परिवहन आयुक्त प्रवर्तन ने प्रदेश में बीते दिनों हुई अनेक स्कूल वाहनों की दुर्घटनाओं का जिक्र करते हुए विद्यालयों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों से अपील की.





कहा कि एक शिक्षक के रूप में जिस प्रकार वे बच्चों को शिक्षा प्रदान करने और संस्कार गढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं उसी प्रकार बच्चों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके स्कूल आवागमन को सुरक्षित बनाने की दिशा में भी दृढसंकल्पित होकर परिवहन विभाग के साथ अंतर्विभागीय समन्वय से किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा बनें.





विद्यालय के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यो ने परिवहन विभाग को भरोसा दिया है कि स्कूली वाहनों से संबंधित जो भी नियम मानक और शर्ते हैं उन सभी का पालन जरूर करेंगे. किसी भी कीमत पर बच्चों की जान से खिलवाड़ का कोई मौका नहीं देंगे. सभी स्कूली वाहन चालकों को वाहन को फिट रखने के लिए जागरूक किया जाएगा, जिससे किसी तरह की अनहोनी न होने पाए.





ये भी पढ़ेंः "ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना लक्ष्य"; मैरीकॉम के कोच छोटे लाल यादव बोले- "सबके सपोर्ट से हम इतना अच्छा परफाॅर्म कर रहे हैं"