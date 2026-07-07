ETV Bharat / state

भारतीय आयुर्वेद को ग्लोबल लेवल पर ले जाने की तैयारी, नीति आयोग कर रहा रोडमैप पर काम

रोड मैप पर BHU के आयुर्वेदिक एक्सपर्ट करेंगे बड़ा काम?

आयुर्वेद को ग्लोबल पहचान दिलाने की कवायद
आयुर्वेद को ग्लोबल पहचान दिलाने की कवायद (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 2:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: भारतीय आयुर्वेद को वैश्विक पटल पर लाने की कवायद शुरू हो गई है. नीति आयोग इस राह पर तेजी से काम कर रहा है. एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है. इस लक्ष्य को पाने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद के अलग-अलग विभाग में हर स्तर पर तैयारी की जा रही है.

पीएम मोदी का सपना होगा साकार: आयुर्वेद को वैश्विक स्तर ले जाने का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है. इस सपने को पूरा करने के लिए जोर- शोर से तैयारी हो रही है. खास बात ये है कि, इसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय की भी भागीदारी है.

दुनियाभर में बजेगा आयुर्वेद का डंका! (Video Credit: ETV Bharat)

आयुर्वेद को लेकर लगातार बहुत से प्रयास हो रहे हैं. WHO इसके लिये कई कार्य भी कर रहा है.आयुर्वेद को लेकर बहुत से ग्लोबल समिट किए गए हैं, लेकिन आयुर्वेद को लेकर जितने भी मजबूत लोग हैं, उनको इसके लिए बहुत से प्रयास करने पड़ रहे हैं, और करते रहेंगे.- प्रोफेसर आनंद चौधरी, आयुर्वेद सदस्य शास्त्र विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय

आयुर्वेद पर रोडमैप तैयार: नीति आयोग आयुर्वेद को एक नए वैश्विक स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहा है. इसके लिए 150 पन्नों से ज्यादा का एक रोडमैप तैयार किया गया है. Strategic Roadmap for Making Ayurveda Global रिपोर्ट भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को वैश्विक मंच पर एक एविडेन्स प्रूफ चिकित्सा प्रणाली के रूप में स्थापित करने की दिशा में है. यह रोडमैप 'वन अर्थ वन हेल्थ' के दृष्टिकोण को साकार करते हुए 'विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों के साथ सीधे जुड़ता है.

तीन चरण में सुझाव: इस डॉक्यूमेंट में तीन फेज में सुझाव दिए गए हैं. पहला है शॉर्ट टर्म 2025 से 2029. दूसरा 2035 तक और फिर तीसरा दीर्घ मैप 2047 तक. मतलब तीन चरणों में आयुर्वेद को वैश्विक लेवल पर ले जाना है. पहले फेज में संरचनात्मक संरचनाओं के निर्माण पर जोर देना है.

क्या है टारगेट?: आयुर्वेद को सिर्फ एक 'वेलनेस या डाइटरी सप्लीमेंट' की सीमित छवि से बाहर निकालकर दुनिया भर में विनियमित दवाओं के रूप में मान्यता दिलाना है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग्य आयुर्वेद चिकित्सकों की पहचान और उनके सत्यापन को आसान बनाने के लिए एक वैश्विक डिजिटल रजिस्टर तैयार करना है, जिससे डॉक्टरों की प्रोफेशनल मोबिलिटी बढ़ सके. भारत का आयुष और हर्बल निर्यात को बढ़ाने के लिए घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मानकों के अनुरूप अपग्रेड किया जाये. अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा संस्थानों के साथ मिलकर मल्टी कंट्री क्लिनिकल ट्रायल को बढ़ावा देना और सालाना वैश्विक सुरक्षा और साक्ष्य रिपोर्ट जारी करना. इसके अलावा 'आयुष वीजा' पैकेजों और अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद उपचार केंद्रों का विस्तार करना है.

यह भी पढ़ें: 5000 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति से शरीर का शोधन; BHU में आयुर्वेदिक पंचकर्म से अलग थेरेपी

यह भी पढ़ें: योगी सरकार का बड़ा फैसला: संस्कृत छात्रों के लिए डॉक्टर बनने की राह आसान, UP में खुलेंगे 5 आयुर्वेद गुरुकुलम्

TAGGED:

BHU AYURVEDIC EXPERTS
NITI AAYOG
आयुर्वेद
काशी हिंदू विश्वविद्यालय
AYURVEDA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.