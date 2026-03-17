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बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामला, 50 हजार लोगों के पुनर्वास की तैयारी, 21 मार्च से चिन्हीकरण शुरू

हल्द्वानी: नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासन तेजी से सक्रिय हो गया है. प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कैंप लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है. जिला प्रशासन और विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा क्षेत्र में फॉर्म वितरण और प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.

हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे अतिक्रमण को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पुनर्वास की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है. प्रशासन द्वारा करीब 30 हेक्टेयर भूमि पर 4300 से अधिक प्रभावित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ देने की तैयारी की जा रही है. इसी क्रम में जिला प्रशासन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मिलकर क्षेत्र में कैंप लगाने की योजना बनाई है.

सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेई के नेतृत्व में अधिकारियों और कर्मचारियों को आवास योजना के फॉर्म वितरण और भरवाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके. प्रशासन के अनुसार बनभूलपुरा क्षेत्र में अगले तीन दिनों तक घर-घर जाकर पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म वितरित किए जाएंगे. इसके बाद 21 मार्च से रेलवे अतिक्रमण क्षेत्र में चिन्हित छह स्थानों पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जहां प्रभावित परिवारों के फॉर्म भरवाए जाएंगे.